Aos 58 anos, ex-premiê Boris Johnson vai ser pai pela oitava vez

Aos 58 anos, o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai ser pai novamente, informou sua esposa Carrie Johnson nesta sexta-feira, 19, em sua conta no Instagram. O filho será o terceiro do casal e o oitavo do político conservador.

“Novo membro da equipe chegando em apenas algumas semanas”, publicou Carrie. Na foto postada, a esposa do ex-premiê está de mãos dadas com seus dois filhos pequenos, Wilfred e Romy.

“Wilf está muito animado em ser um irmão mais velho novamente e tem falado sobre isso sem parar. Não pense que Romy tem a menor ideia do que está por vir. Ela logo o fará”, acrescentou.

O primeiro filho do casal, Wilfred, nasceu em abril de 2020, um pouco depois de Johnson ser internado na UTI hospitalar por Covid. Já Romy chegou em dezembro de 2021. Na época, Johnson ainda era o primeiro-ministro britânico.

No verão seguinte, ele renunciou após uma série de escândalos que incluíam festas durante a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus em Downing Street. Apesar de continuar sendo um legislador do Partido Conservador, Johnson é raramente visto na Câmara dos Comuns.

O casamento com Carrie é o terceiro de Johnson. Em seu segundo casamento, ele teve quatro filhos com a advogada Marina Wheeler, e agora três com Carrie, uma ex-assessora de mídia do Partido Conservador com quem se casou há dois anos. Além desses sete, o ex-dirigente tem outra filha, fruto de um relacionamento extraconjugal.

