A empresária chinesa Alice Huang manteve contato com um funcionário do principal serviço de inteligência da China por mais de um ano enquanto se relacionava com Jensen Huang, reconduzido ao comando da Nvidia nesta segunda-feira, 23. Segundo informações de relatórios da inteligência americana obtidas pelo New York Times, os contatos ocorreram entre a primavera de 2025 e o outono de 2026 e coincidiram com parte do período em que ela manteve um relacionamento extraconjugal com o executivo.



As autoridades americanas também reuniram indícios de que Kang Wei, empresário chinês e sócio de longa data de Alice, mantinha vínculos com o mesmo serviço de inteligência. Apresentado por ela a conhecidos como marido, ele teria trabalhado para a agência de espionagem, segundo informações dos relatórios americanos. Kang foi também o responsável por apresentar Alice a Jensen Huang, com quem já mantinha relações comerciais

De acordo com pessoas familiarizadas com os relatórios de inteligência ouvidas pelo jornal, registros de remessas e outros documentos apontam a participação de Alice e Kang na estrutura de empresas envolvidas na aquisição dos equipamentos. Parte dos chips teria abastecido centros de dados utilizados por companhias chinesas, como o Alibaba. Outra parcela é suspeita de ter sido desviada ilegalmente para a China.

A investigação procura esclarecer a extensão dos vínculos dos dois com os serviços de inteligência chineses e o alcance da operação de fornecimento dos semicondutores. A rede empresarial associada a Alice, Kang e familiares também teria conexões com empresas estatais chinesas ligadas ao Exército de Libertação Popular.

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Inteligência chinesa

O Ministério da Segurança do Estado é a principal agência de espionagem da China e tem ampliado sua atuação em áreas consideradas estratégicas na disputa tecnológica com os Estados Unidos. Entre as prioridades de Pequim está superar as barreiras impostas ao acesso a tecnologias avançadas, especialmente aquelas relacionadas à inteligência artificial.

No ano passado, o ministro da Segurança do Estado, Chen Yixin, anunciou uma nova frente de atuação do órgão para superar obstáculos ao desenvolvimento tecnológico chinês. Em abril, voltou a defender a intensificação dos esforços para contornar essas restrições e acelerar o avanço do país na área de inteligência artificial.

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Para Matt Pottinger, ex-vice-conselheiro de Segurança Nacional durante o primeiro governo de Donald Trump, seria improvável que o serviço de inteligência chinês não estivesse envolvido em uma operação empresarial dessa dimensão. Em entrevista ao New York Times, ele relacionou a estrutura investigada aos objetivos estratégicos de Pequim.

Além dos contatos com integrantes do Ministério da Segurança do Estado, Alice também teria se reunido com funcionários do Ministério da Segurança Pública da China, responsável pela aplicação da lei no país, segundo pessoas familiarizadas com os relatórios americanos.



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Trump foi informado

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O caso também levantou questionamentos sobre o conhecimento do governo americano a respeito dos vínculos de Alice com a inteligência chinesa. Segundo fontes ouvidas pelo New York Times, assessores de Donald Trump informaram o presidente em pelo menos duas ocasiões sobre os contatos da empresária com o serviço de espionagem e seu relacionamento com o então chefe da Nvidia.

Mesmo depois de receber as informações, Trump teria minimizado os riscos e evitado intervir. O presidente considera Jensen Huang um aliado importante e a Nvidia uma companhia estratégica para a economia americana. Na sexta-feira, 20, voltou a defender publicamente o executivo e sugeriu que a fabricante o trouxesse de volta ao comando.

As revelações chegaram ao Congresso americano. Parlamentares dos dois partidos passaram a cobrar explicações sobre as informações reunidas pelas agências de inteligência. Uma reunião realizada neste mês com o diretor da CIA, John Ratcliffe, e o diretor de inteligência nacional, Jay Clayton, inicialmente prevista para tratar do Irã, acabou incluindo questionamentos sobre o caso. Um encontro posterior, que deveria detalhar as informações coletadas sobre Alice, foi adiado pelo governo Trump.

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Saída de Jensen Huang

O relacionamento entre Alice e Jensen Huang veio a público em outubro, quando o New York Times revelou que a empresária havia sido identificada pelas autoridades americanas como ligada à inteligência chinesa. O executivo inicialmente descreveu a relação como uma interação habitual com uma cliente comercial, mas posteriormente reconheceu o envolvimento amoroso.

A Nvidia abriu uma investigação interna para apurar o caso, que também passou a ser acompanhado pelo FBI. A crise ganhou novos contornos após a divulgação de um segundo relacionamento extraconjugal de Huang, desta vez com uma funcionária da própria companhia.

O executivo anunciou sua saída do comando em 12 de novembro. Nesta segunda-feira, 23, porém, o conselho de administração da fabricante decidiu reconduzi-lo aos cargos de presidente e diretor-executivo, em votação unânime. A decisão ocorreu em meio à pressão de investidores e às repercussões do escândalo sobre a companhia, uma das mais importantes da indústria global de inteligência artificial.