Alpinistas poderão acessar Twitter e Instagram no pico do Kilimanjaro

A Tanzânia instalou serviços de internet de alta velocidade nas encostas do monte Kilimanjaro, permitindo que qualquer pessoa com um smartphone acesse redes sociais como twitter, Instagram ou WhatsApp na subida à montanha mais alta da África.

O ministro da Informação do país, Nape Nnauye, classificou a medida como histórica e disse que a chegada da conectividade à área remota irá melhorar a segurança de guias e visitantes da região.

“Antes, era um pouco perigoso para visitantes e guias realizarem a caminhada sem internet”, disse ele no lançamento do serviço, ladeado por funcionários do governo e turistas.

A rede banda larga foi instalada pela estatal Tanzania Telecommunications Corporation a uma altitude de 3.720 metros na terça-feira, 16.

“Todos os visitantes serão conectado até certo ponto da montanha”, completou Nnauye em um dos acampamentos a caminho do pico.

Ele disse que o cume da montanha de 5.895 metros terá acesso à internet até o final do ano.

O anúncio segue os planos do governo de construir um teleférico no lado sul da montanha, o que causou indignação entre alpinistas, empresas de expedição e ambientalistas.

O Kilimanjaro é uma importante fonte de receita turística na Tanzânia e no vizinho Quênia, com cerca de 35.000 pessoas tentando atingir o pico a cada ano.

Imortalizada no conto de Ernest Hemingway, “As Neves do Kilimanjaro”, a montanha faz parte de um parque nacional, além de ser um patrimônio mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A mudança é o exemplo mais recente de esforços para aumentar a conectividade nos lugares mais selvagens do mundo. A primeira chamada de celular do cume do Everest foi feita em 2007, por meio de uma antena de telefonia chinesa.

Isso contrasta fortemente com quando o alpinista neozelandês Edmund Hillary e seu guia, Tenzing Norgay, chegaram ao cume da montanha mais alta do mundo em 29 de maio de 1953. A notícia sobre o feito dos dois, famosos por terem realizado a primeira escalada bem-sucedida do Monte Everest, só chegou ao mundo quatro dias depois, em 2 de junho.

Os grandes avanços nos dispositivos de comunicação permitiram que alpinistas, marinheiros oceânicos e exploradores polares tivessem acesso às previsões meteorológicas mais atualizadas e a capacidade de pedir socorro em caso de emergência.

À medida que as redes de telefonia móvel se expandiram para lugares cada vez mais remotos, pequenos dispositivos de comunicação via satélite de bolso, como o inReach Mini, da Garmin – que permite rastreamento, posicionamento e a capacidade de enviar e receber mensagens de texto – significam que, mesmo em regiões polares, os viajantes nunca estão fora de contato.

A desvantagem, no entanto, como algumas equipes de resgate de montanha do Reino Unido apontaram, é que a dependência excessiva de tecnologia falível, incluindo software de navegação instalado em telefones celulares, levou alguns alpinistas e caminhantes a ter problemas.