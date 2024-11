‘Alegria deixou o prédio’, diz porta-voz de Trump sobre clima na campanha de Kamala

Em meio às notícias de que apoiadores começaram a deixar a festa oficial da campanha da vice-presidente Kamala Harris na Howard University, em Washington, já prevendo uma derrota, uma porta-voz do republicano Donald Trump aproveitou para dar uma cutucada nos rivais, nesta quarta-feira, 6.

“Parece que a alegria foi embora do prédio”, escreveu Karoline Leavitt em publicação no X, antigo Twitter.

A candidata democrata, que iria discursar a apoiadores no local, desistiu até mesmo de aparecer no palco. No lugar do discurso, um DJ colocou músicas de uma playlist para tocar, mesmo com o desânimo da plateia.