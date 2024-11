O fogo cruzado de Xuxa e Adriane Galisteu em meio a homenagens a Senna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ser excluída do jantar em homenagem a Ayrton Senna, falecido em maio de 1994, Adriana Galisteu falou sobre as homenagens que o piloto recebeu durante o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, neste domingo, 3. “Um domingo emocionante, foram tantas homenagens lindas, até a chuva foi pra você, e a trilha sonora não podia ser outra…”, escreveu em seu perfil no Instagram com uma imagem dos dois juntos. A declaração da apresentadora ocorreu após Xuxa ter sido a convidada de honra no evento de homenagem a Senna.

Galisteu namorou o piloto por um ano até sua morte. Xuxa, por sua vez, teve um relacionamento anterior, de dois anos. “Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, declarou Xuxa, no seu documentário.