O que Xuxa fará em programa do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Xuxa Meneghel,que está com contrato assinado na TV Globo para comandar um quadro no Fantástico, a partir de 2025, estará no SBT no próximo mês. A eterna Rainha dos Baixinhos vai participar do Teleton, programa no qual já esteve em 2015. Este ano, ela irá fechar a maratona de solidariedade ao lado de Patrícia Abravanel. O Teleton 2024 ocorre nos dias 8 e 9 de novembro, com uma meta de arrcadação de 35 milhões de reais.

A edição deste ano vai homenagear Silvio Santos (1930-2024). Além de Xuxa, outros nomes também estão confirmados, como o de Renato Aragão, que esteve por anos envolvido com o Criança Esperança, Eliana e Maisa Silva, essas duas agora contratadas da TV Globo.