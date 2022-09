Agora como rei, Charles retorna a Buckingham e cumprimenta súditos

Em suas primeiras fotografias agora como rei, o novo monarca britânico Charles III deixou na manhã desta sexta-feira, 9, o Castelo de Balmoral, a residência da família real na Escócia onde a rainha Elizabeth II morreu na véspera. Avistado com sua mulher, a agora rainha consorte Camilla, ele desembarcou em Londres em direção ao Palácio de Buckingham, onde passou alguns poucos minutos cumprimentando súditos que o esperavam, marcando sua primeira interação com o público geral após assumir a chefia de Estado.

Na porta do palácio, alguns dos súditos cantaram espontaneamente o hino britânico, mas adaptando o trecho “Deus salve a rainha” para “Deus salve o rei”. De acordo com a rede britânica BBC, a decisão de Charles de parar e cumprimentar a população não havia sido pensada com antecedência.

+ ‘Nossa nova era Carolina’: Charles III fará discurso à nação pela 1ª vez

Na capital inglesa, ele se encontrará no início da tarde com a primeira-ministra britânica, Liz Truss, e em seguida fará seu primeiro discurso à nação como rei, às 14h, no horário de Brasília. Já no sábado, às 6h no horário de Brasília, o novo rei será formalmente proclamado chefe de Estado, embora o título já tenha sido transferido assim que a rainha Elizabeth morreu.

Nesta sexta-feira, o Palácio de Buckingham divulgou alguns detalhes dos planos para os próximos dias. O rei Charles III declarou um período de luto real por sete dias após o funeral de sua mãe – a data do funeral ainda não foi revelada, mas a previsão é que seja nas próximas duas semanas. Nas próximas horas, embora não se saiba ao certo quando, o monarca também deve se encontrar com Edward Fitzlan-Howard, o duque de Norfolk, que é responsável por organizar os preparativos para o funeral

Continua após a publicidade

Antes disso, o caixão da rainha ficará em repouso em Edimburgo por 24 horas nos próximos dias, e depois será levado para Londres. Enquanto estiver em Westminster, o caixão vai repousar em uma plataforma elevada e a população vai poder prestar seus respeitos.

Saudações de armas e sinos das igrejas vão prestar homenagem ao reinado elizabetano. Membros do público viajaram para deixar flores e mensagens de agradecimento à rainha e à família real, e bandeiras estão voando a meio mastro.

No fim do dia, haverá um memorial na Catedral de St. Paul’s às 18h (horário do Reino Unido), com a presença de Truss e outros ministros seniores. O evento será aberto ao público, com 2.000 ingressos por ordem de chegada.

Os jogos da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês, e de algumas divisões inferiores foram adiados como um sinal de respeito.

+ A monarquia britânica tem futuro? A maioria dos fatores joga contra

O governo publicou orientações para o período de luto nacional, até o dia do funeral da rainha, que lista:

Não há obrigação das empresas de suspender negócios; Os serviços públicos funcionarão normalmente, embora possa haver algumas alterações na disponibilidade; Não há necessidade de cancelar ou adiar eventos e jogos esportivos ou fechar locais de entretenimento; Museus públicos, galerias ou locais semelhantes não são obrigados a fechar.