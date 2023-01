Adotando o euro, Croácia dá os últimos passos para entrar na UE

O governo da Croácia anunciou nesta segunda-feira, 2, que adotou o euro como sua moeda oficial e entrou no Espaço Schengen, dois passos significativos para a entrada definitiva do país na União Europeia, na qual faz parte desde 2013.

De acordo com o primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, as mudanças representam um momento histórico e prometeu que a adesão à moeda do bloco irá proteger a população de eventuais crises financeiras e que a adesão ao Espaço Schengen tornará as viagens mais fáceis, além de impulsionar o turismo.

Desse modo, a Croácia se torna o 20º país a entrar na zona do euro em um momento de alta da inflação em toda a Europa devido à guerra na Ucrânia.

“É a estação de novos começos. E não há lugar na Europa onde isso seja mais verdadeiro do que aqui na Croácia”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao chegar no país para oficializar a medida.

Políticos croatas afirmam que a adesão ao euro e a remoção das fronteiras com as vizinhas Eslovênia e Hungria foram passos simbólicos que marcaram o ponto final da jornada pós-independência do país.

“Abrimos nossas portas para o continente. Isto vai além da eliminação dos controlos fronteiriços, é a afirmação final da nossa identidade europeia”, disse o ministro do Interior, Davor Bozinović.

A Croácia declarou independência da Iugoslávia em 1991 e travou uma guerra para conquistar a autonomia, na qual 20 mil pessoas morreram e centenas de milhares tornaram-se refugiadas.

Apesar de alguns adotarem um ar de pessimismo após a adesão ao euro, o clima era de comemoração para a maioria. Um dos jornais mais famosos do país, Večernji, disse que a novidade é “fantástica” e citou que alguns croatas já puderam viajar no Ano Novo utilizando-se da medida.

Especialistas dizem que a adesão à moeda da União Europeia ajudará a proteger a economia da Croácia em um momento em que a inflação está disparando em todo o mundo. As novas moedas de euro do país irão apresentar modelos que homenageiam sua história e cultura, como o mapa da Croácia e o inventor Nikola Tesla.

O euro já era amplamente utilizado em todo o território croata, representando cerca de 80% dos depósitos bancários, além de lojas e restaurantes em áreas turísticas que aceitavam pagamentos na moeda europeia anteriormente à medida.

Analistas apontam ainda que a mudança deve facilitar as condições de empréstimo para o governo nacional, o que pode aliviar a taxa de inflação que chegou a 13,5% em novembro, superior aos 10% da zona do euro.

A indústria do turismo responde por 20% do PIB da Croácia, e a adoção do euro, bem como o fim dos controles de fronteira terrestre com a Eslovênia e a Hungria, devem impulsionar os turistas que se dirigem à popular costa adriática do país este ano.

A decisão levantou críticas às autoridades europeias, que foram acusadas de fechar os olhos e até mesmo encorajar políticas anti-imigração praticadas na Croácia. Em relatório divulgado em dezembro, a Human Rights Watch repreendeu a forma como o país lida com imigrantes que chegam pela fronteira com a Bósnia.