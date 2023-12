Acidente no metrô de Pequim deixa mais de 100 pessoas com fraturas

Uma colisão entre dois trens na hora do rush de quinta-feira 14 no metrô de Pequim, na China, deixou 102 pessoas com fraturas, informou a mídia estatal. Ao menos 500 passageiros foram enviados a hospitais da região. O acidente teria sido provocado por uma nevasca, que deixou os trilhos da linha de metrô de Changping escorregadios.

Segundo o jornal local China Daily, a tempestade de neve levou à “degradação do sinal”, o que teria levado o primeiro trem a frear repentinamente. O segundo, por sua vez, não conseguiu parar a tempo. A forte colisão ocorreu na traseira do primeiro veículo, levando os dois últimos vagões de um dos trens a se soltarem. As autoridades de transporte chinesas ainda não informaram qual dos dois foi desacoplado.

Críticas e resposta

Nas redes sociais, usuários questionaram o governo sobre falta de manutenção e de rotinas de inspeção. Em resposta, o Metrô de Pequim, controlado pelo o governo municipal, que opera as 27 linhas de metrô e trem que atravessam a cidade, pediu desculpas pelo acidente e se comprometeu a pagar as despesas médicas daqueles que foram afetados. Por enquanto, 77 pessoas permanecem hospitalizadas e 25 estão “sob observação”. Nenhuma morte foi registrada.

Devido às “condições meteorológicas extremas”, a empresa orientou condutores a operarem de modo manual e aumentou o intervalo entre os trens, em uma tentativa de evitar novos acidentes, que não são frequentes na China. O trecho da batida, que engloba três estações, permanece fechado nesta sexta-feira. Os transportes rodoviário, ferroviário e aéreo foram interrompidos devido à nevasca.

Inverno rigoroso

Espera-se que as temperaturas caiam ainda mais no norte do país, provocando o fechamento de escolas. As autoridades meteorológicas alertaram que os termômetros devem despencar de 8ºC a 12ºC na China entre quinta-feira e domingo. Ou seja, Pequim pode registrar 26 graus negativos nos próximos dias.

