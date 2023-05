A surpresa de William e Kate aos súditos e a rápida debandada de Harry

No clima das celebrações pela coroação do Rei Charles III, que aconteceu neste sábado, 6, na Inglaterra, William e Kate, príncipe e princesa de Gales, fizeram uma surpresa ao aparecer em um almoço que acontecia no Parque de Windsor neste domingo 7. Lá, tiraram fotos, conversaram e beberam com os súditos, que além do casal real, também devem acompanhar o show da Coroação, a partir das 16hs, em frente ao Castelo de Windsor.

O “Concerto da Coroação” será liderado pelos cantores Lionel Ritchie e Kate Perry, terá show da boy band Take That e a participação do ator Tom Cruise. Também reunirá bailarinos do Royal Ballet, cantores da Royal Opera, atores da Royal Shakespeare Company, músicos do Royal College Music e artistas do Royal College Art em uma grande apresentação conjunta.

Já o Príncipe Harry deixou o país no próprio sábado. Após a cerimônia de coroação, o filho mais novo do rei seguiu direto para o aeroporto com destino aos Estados Unidos, onde foi ao encontro da esposa Meghan Markle e dos filhos, em especial, Archie, que completou quatro anos no sábado, 6 – o aniversário do pequeno príncipe foi o motivo apontado pela imprensa britânica para justificar a ausência da duquesa na coroação. Sem passar pelo Palácio de Buckingham, o duque de Sussex não participou dos novos retratos oficiais da família real, para os quais foi convidado, segundo o jornal “The Telegraph”, diferente da procissão e aparição na sacada do Palácio, eventos em que não foi chamado.