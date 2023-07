A pedido do Canadá, Brasil envia ajuda para combate a incêndios florestais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou o envio de uma missão humanitária brasileira para apoiar o combate aos incêndios florestais que atingem o Canadá desde março deste ano. A medida, anunciada nesta quarta-feira, 19, foi um pedido do governo canadense ao Brasil.

A missão da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) vai durar em torno de um mês e vai contar com cerca de 104 especialistas em combate a incêndios florestais. Os especialistas devem atuar nas áreas mais afetadas do Canadá.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, seguindo uma medida legal do Canadá, as despesas do Brasil com o envio da missão humanitária vão reembolsadas pelo governo canadense, que também deve fornecer uma aeronave para o transporte dos especialistas brasileiros e de equipamentos.

A partir de junho, os incêndios florestais começaram a se intensificar no Canadá, fazendo com que a grande parte da população tivesse que lidar com a má qualidade do ar na América do Norte. Até o momento, os incêndios recordes forçaram mais de 120 mil pessoas a deixar as suas casas e queimaram mais de 10 milhões de hectares, o que representa um aumento de 1.100% em relação à média de 10 anos.

No Canadá, a falta de bombeiros complicou ainda mais uma desafiadora temporada de incêndios florestais. Os voluntários representam cerca de 70% das equipes de combate a incêndios do país, desempenhando um papel central como socorristas em ambientes rurais.

Porém, eles também estão enfrentando uma crise crescente de exaustão física e mental. Enquanto isso, a mudança climática está produzindo incêndios mais quentes e mais rápidos, enquanto o despovoamento rural significa que há menos voluntários. Para referência, em 2016, 126 mil voluntários atuavam como bombeiros, mas esse número caiu para 90 mil no ano passado.

Nos últimos dias, as equipes sofreram um baque moral depois que dois combatentes de incêndios florestais foram mortos em ação, com apenas dois dias de intervalo. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau , chamou a notícia de “desoladora”. O ministro de preparação para emergências, Bill Blair, também disse que as mortes são “um trágico lembrete” dos riscos que os bombeiros enfrentam no interior do Canadá.

