A manobra de Piñera para salvar sua família antes de morrer em acidente

O ex-presidente chileno Sebastián Piñera morreu na terça-feira 6, aos 74 anos, devido a um acidente de helicóptero, que caiu em um lago a 200 metros de profundidade. Ele foi a única vítima. Sua irmã, seu filho e um amigo conseguiram sair da aeronave e nadaram até a margem – segundo a mídia local, eles só sobreviveram devido ao sacrifício de Piñera.

O que aconteceu

O ex-presidente, que ocupou o Palácio de la Moneda por dois mandatos (2010-2014 e 2018-2022), foi almoçar na tarde do dia 6 de fevereiro com um de seus amigos. Ao final do encontro, ele decidiu voltar para sua casa no condomínio Bahía Coique, próximo ao Lago Ranco, uma área de veraneio a 920 quilômetros de Santiago, usando seu helicóptero, que estava acostumado a pilotar. Sua irmã Magdalena, seu amigo Ignacio Guerrero e seu filho também embarcaram na aeronave.

Minutos depois da decolagem, surgiram problemas. Segundo o jornal chileno El Mercurio On-Line (Emol), o político fez uma manobra para que os outros passageiros pudessem saltar na água.

“Ele conseguiu descer até a altura ideal para isso. Lá, eles começaram a nadar, saíram sozinhos e pediram ajuda”, informou o veículo.

Continua após a publicidade

O canal de televisão T13 também disse que Piñera orientou sua irmã, seu filho e Ignacio a desafivelarem os cintos de segurança e pularem, porque “a queda era iminente”. Ele então teria feito uma manobra para que o helicóptero não caísse sobre eles.

Piñera não saiu da aeronave, que acabou afundando no lago, onde ele morreu. A polícia chilena, chamada de carabineros, a Marinha e os bombeiros deslocaram-se ao Lago Ranco para resgatar seu corpo. Até o momento, o helicóptero não foi recuperado, mas autoridades já investigam as circunstâncias do acidente.

A sobrevivente Magdalena Piñera fez um breve depoimento ao canal Meganoticias. “Ele era um grande homem, um homem muito generoso e muito corajoso. Muito obrigada”, disse ela.

Continua após a publicidade

Investigação

A procuradora regional Tatiana Esquivel afirmou que foi aberta uma investigação sobre a causa da queda do helicóptero, para entender se ocorreu alguma avaria mecânica ou se as condições meteorológicas eram adversas. No momento do acidente, chovia e estava nublado.

“Temos que ter formação técnica para fazer uma declaração”, disse ela na noite de terça-feira, acrescentando que era necessário o resultado da autópsia de Piñera. “Só podemos salientar que o corpo foi encontrado submerso na água”.

O atual líder chileno, Gabriel Boric, anunciou que haverá um funeral de Estado para o ex-presidente, a quem descreveu como um “democrata desde a primeira hora”.