A lição que o Brasil aprendeu com o tarifaço de Trump, segundo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o tarifaço imposto ao Brasil pelo governo de Donald Trump ao defender a importância de diversificar as parcerias comerciais do país. O presidente fez um pronunciamento nas Filipinas, onde participa da cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), neste domingo, 15. Depois de cancelar dois discursos por causa de sua rouquidão, o petista voltou a falar para fazer um balanço da viagem oficial.

“O Brasil aprendeu uma lição extraordinária depois que os Estados Unidos resolveu fazer o tarifaço”, disse Lula. “Ao invés da gente ficar chorando ou implorando que o governo americano tivesse dó do Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para vender e comprar.”

O presidente declarou que, por causa dessa atitude, o Brasil ampliou os negócios com outros países, citando China, Indonésia e Alemanha, entre outros. “O resultado dessa política é que depois do tarifaço o nosso comércio com os EUA hoje significa 9,2% do nosso comércio mundial. Caiu. Mas enquanto caiu com os EUA, o nosso comércio aumentou quase 20% com a China, 15% com a Indonésia, 15,8% com a Alemanha, 13% com o Vietnã e, em cinquenta países, o nosso comércio aumentou em média 10,5%”, disse ele.

Lula acrescentou que, como resultado final, o país viu o seu superávit comercial subir depois do tarifaço de Trump. “Nós, que tínhamos superávit comercial de R$ 50 bilhões, estamos tendo de R$ 80 bilhões. Por que isso aconteceu? Porque ao invés de ficar chorando nós fomos à luta provar que o multilateralismo é mais eficaz que o unilateralismo.”

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Reuniões bilaterais

Em reunião com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, neste domingo, à margem da cúpula da Asean, Lula anunciou que o país destinará US$ 400 milhões ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Os dois governantes também acertaram a realização de visitas bilaterais em 2027, acompanhadas de delegações empresariais, e se comprometeram a trabalhar pela conclusão do acordo comercial entre Mercosul e Canadá. Carney deve visitar o Brasil ainda no primeiro trimestre do ano que vem.

No encontro com o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, Lula discutiu a ampliação das relações comerciais e de investimentos, a implementação do acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura e a possibilidade de um futuro acordo entre os dois blocos e a Asean. O presidente também defendeu a entrada do Brasil como Parceiro de Diálogo Pleno da associação e propôs aprofundar a cooperação em áreas como inteligência artificial, economia digital e energia. Wong se comprometeu a avaliar investimentos no TFFF. Também foram acordadas visitas de Estado recíprocas, em datas ainda a serem definidas.