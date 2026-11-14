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Brasil

Rouquidão de Lula: presidente cancela dois discursos nas Filipinas após ficar sem voz

Petista deixou de fazer declaração à imprensa e pronunciamento em fórum empresarial; texto sobre relações bilaterais foi divulgado pelo Planalto

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 14h21 | Atualizado em 14 nov 2026, 14h30
Lula, de terno escuro, gravata azul e óculos de sol, usa um colar de flores brancas, olhando para a direita. Ao fundo, um avião da Força Aérea Brasileira, uma escada vermelha e militares perfilados.
A visita é a primeira de um chefe de Estado brasileiro às Filipinas e ocorre no ano em que os países completam 80 anos de relações diplomáticas. (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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Rouquidão de Lula: presidente cancela dois discursos nas Filipinas após ficar sem voz Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou dois pronunciamentos previstos para este sábado, 14, em Manila, capital das Filipinas, por problemas na voz. Foram suspensas a declaração à imprensa após o encontro com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., e a fala de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, organizado pela ApexBrasil.

O Palácio do Planalto confirmou que os cancelamentos ocorreram por causa da rouquidão. Lula participou da recepção oficial e de reuniões privadas, mas não fez a declaração pública prevista após o encontro bilateral. 

O texto preparado para a ocasião foi distribuído à imprensa. Nele, o presidente abordou a ampliação das relações comerciais, a cooperação em agricultura e energia e a aproximação entre os dois países nas áreas de ciência e tecnologia.

Agenda comercial é mantida em texto

A visita é a primeira de um chefe de Estado brasileiro às Filipinas e ocorre no ano em que os países completam 80 anos de relações diplomáticas. Durante o encontro, foram assinados dois memorandos de entendimento, um sobre agricultura e pecuária e outro entre os órgãos de defesa da concorrência dos dois países.

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Na declaração escrita, Lula defendeu a diversificação das trocas comerciais e a integração de cadeias produtivas de minerais críticos, semicondutores e microeletrônica. O comércio bilateral se aproxima de US$ 3 bilhões, com exportações brasileiras de carnes e milho, entre outros produtos.

O fórum empresarial deste sábado integra essa agenda. A programação inclui debates sobre transição energética, indústria, segurança alimentar e oportunidades de parceria, conforme o Ministério da Agricultura e Pecuária.

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Rouquidão já havia afetado participação na COP31

Os problemas na voz também alteraram a participação de Lula na conferência climática realizada em Antália, na Turquia, antes da viagem às Filipinas. Na quarta-feira, 11, o presidente pediu ao ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, que lesse um dos discursos preparados para o evento.

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O presidente também estaria buscando poupar a voz para a abertura da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a Asean, prevista para este domingo, 15, no horário local. A agenda inclui ainda encontros com os primeiros-ministros do Canadá, Mark Carney, e de Singapura, Lawrence Wong.

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