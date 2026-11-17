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Reportagem do The Washington Post revela que a polícia de imigração dos EUA (ICE) está detendo portadores de green card por acusações de crimes triviais, ocorridas até décadas atrás. Casos como a morte de um homem de 56 anos e a prisão de uma idosa de 74 ilustram o endurecimento da política migratória. Advogados alertam para riscos.

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Uma reportagem do jornal americano The Washington Post divulgada nesta terça-feira, 17, revelou que o ICE, a temida polícia de imigração americana, está detendo até imigrantes com green card, que dá direito permanente de residência nos Estados Unidos, fiando-se em acusações por crimes triviais ocorridas até décadas atrás, que não haviam sido identificadas mediante a solicitação do documento.

Anteriormente, tais acusações teriam resultado apenas em uma notificação, e não em uma tentativa de revogar o status legal de um imigrante.

Os casos

Segundo apuração do jornal, um portador de green card, Emiliano Andrade Covarrubias, morreu no mês passado em um centro de detenção depois de ser preso em um posto de fronteira quando retornava do México para os Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) acusou o homem, de 56 anos, de ter obtido seu green card sem informar que havia enfrentado acusações de furto anos antes.

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Morador de Dallas, no Texas, havia muitos anos, Emiliano obteve o documento em 2019 e administrava uma empresa de construção e pintura com o filho. A acusação de furto remonta a 2004 — sua filha, Estefani Andrade, afirmou que, na ocasião, ele pegou uma escada depois que um cliente se recusou a pagar por seus serviços.

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A reportagem conta também a história de Juanita Guerra, de 74 anos, outra detentora de green card presa em um posto de fronteira no Texas em março, depois de atravessar a fronteira com o México para comprar medicamentos prescritos. Quando o ICE coletou suas impressões digitais, descobriram uma condenação de 30 anos atrás por porte ilegal de arma, uma infração de menor gravidade que não havia impedido a renovação de seus documentos três vezes ao longo dos anos. Ela havia conseguido status legal uma década antes do incidente, em 1984.

Além disso, segundo a filha de Juanita, a acusação nasceu de um erro. Carla Gomez disse à reportagem que um dos seus irmãos, ainda adolescente, estava enfrentando pensamentos suicidas e havia conseguido uma arma. A mãe, que criava os filhos sozinha, pegou a arma e a colocou na bolsa. Dois dias depois, quando ela foi buscar a irmã no aeroporto para uma visita, seguranças detectaram a pistola descarregada. Depois de 22 dias presa, a septuagenária foi liberta, mas sua família ainda tenta pagar os US$ 15 mil que precisou pedir emprestados para a fiança.

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“Eu digo a todos os meus clientes: mesmo com green card, fique em casa. Não é um bom momento para viajar, vão usar qualquer coisa para tentar deter alguém”, afirmou ao Post Jodi Goodwin, advogada especializada em imigração no Texas.

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John Gihon, ex-advogado do ICE que hoje trabalha com direito migratório na Flórida, relatou um caso semelhante: um cliente que é residente permanente dos Estados Unidos há décadas se registrou acidentalmente para votar nas eleições após receber formulários pelo correio. Recentemente, ao retornar para território americano após uma viagem, ele foi detido pelo ICE no aeroporto, acusado do crime de declarar-se falsamente como cidadão americano no registro eleitoral.

A diferença é que Gihon conseguiu demonstrar na Justiça que seu cliente havia apenas cometido um engano. “Não foi nem o crime do século. Ele não merecia dormir durante semanas em um colchão manchado de urina em um centro de detenção”, disse o advogado ao Post.

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Endurecimento do cerco

As detenções representam uma mudança na maneira como o governo do presidente Donald Trump trata um grupo de imigrantes que já passou por verificações de antecedentes e que, em muitos casos, vive nos Estados Unidos há bastante tempo.

O Departamento de Segurança Interna não se manifestou após a reportagem. O órgão já argumentou anteriormente que verificações adicionais são essenciais para proteger o país e que nenhum estrangeiro deve considerar sua permanência nos Estados Unidos incondicional.