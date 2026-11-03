Em meio às midterms, ICE faz post ameaçando imigrantes ilegais: ‘Vamos te prender’

O Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) ameaçou rastrear e processar quem votar ilegalmente nas eleições de meio de mandato. Apenas cidadãos americanos podem votar, e casos de fraude são raros. O governo Trump tem insistido na ideia de votos ilegais, com a Suprema Corte rejeitando sua tentativa de barrar 20 mil votos na Califórnia por suspeita de não-cidadãos.
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Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.
O ICE, a temida polícia de imigração dos Estados Unidos, publicou nesta terça-feira, 3, uma mensagem nas redes sociais direcionada a imigrantes “votarem ilegalmente” durante as eleições de meio mandato, as midterms, ameaçando prendê-los. A votação começou às 9h de Brasília e se encerra às 23h.
“Se você votar ilegalmente, nós vamos te encontrar. Nós vamos te rastrear, te prender e te processar. Não haverá escapatória”, afirmou o comunicado no X, antigo Twitter.
Nas eleições americanas, no entanto, imigrantes indocumentados não podem participar. Apenas aqueles que possuem cidadania americana tem o direito de votar, o que também exlui casos como o de estrangeiros com autorização de residência permanente.
As regras eleitorais, expostas na página oficial do governo americano, afirmam que “pessoas que não são cidadãs, incluindo residentes legais permanentes, não podem votar em eleições federais, estaduais e, na maioria das eleições locais”.
Ofensiva contra votos ilegais
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Apesar disso, o governo Trump tem insistido na ideia de que estrangeiros estão tentando ir às urnas, ainda que esses casos sejam raros nos Estados Unidos. Na segunda-feira 2, a Suprema Corte americana rejeitou uma tentativa de barrar a contabilização de 20 mil votos enviados pelo correio na Califórnia, em que a Casa Branca alegava que os votantes, provavelmente, não seriam cidadãos americanos.
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O Departamento de Justiça solicitou que as cédulas recebidas desses eleitores fossem separadas e permanecessem fora da apuração até a verificação da cidadania. O governo argumentou que, depois de misturadas às demais, elas não poderiam ser identificadas e retiradas da contagem.
Segundo o governo federal, a lista com os nomes de mais de 20 mil eleitores foi elaborada a partir do cruzamento de registros eleitorais públicos com dados de imigração. Na Califórnia, todos os eleitores registrados recebem uma cédula de votação pelo correio.
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As eleições desta terça-feira, 3, definirão o controle da Câmara dos Deputados e do Senado. A disputa judicial ocorre em meio aos esforços do governo Trump para contestar decisões relacionadas ao pleito na Justiça. O governo já havia tentado restringir o voto por correspondência — modalidade mais utilizada por eleitores democratas –, mas a Suprema Corte rejeitou a proposta em setembro.