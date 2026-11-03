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Em meio às midterms, ICE faz post ameaçando imigrantes ilegais: ‘Vamos te prender’

Governo Trump alega, sem evidências, que estrangeiros indocumentados estariam participando das eleições contra a lei para favorecer democratas

Por Luiza Zubelli 3 nov 2026, 17h07 | Atualizado em 3 nov 2026, 17h08
Manifestantes diversos, incluindo homens e mulheres, seguram cartazes com mensagens políticas como ICE OUT! e ABOLISH ICE, alguns com a boca aberta em grito, em um protesto ao ar livre. Um homem de óculos escuros levanta o dedo médio.
Pessoas participam de uma vigília pacífica em caminhada em homenagem a um colombiano de 26 anos que foi morto a tiros durante uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Biddeford, Maine. 13/07/2026 -  (JOSEPH PREZIOSO/AFP)
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Em meio às midterms, ICE faz post ameaçando imigrantes ilegais: ‘Vamos te prender’ Priorize VEJA no Google

O ICE, a temida polícia de imigração dos Estados Unidos, publicou nesta terça-feira, 3, uma mensagem nas redes sociais direcionada a imigrantes “votarem ilegalmente” durante as eleições de meio mandato, as midterms, ameaçando prendê-los. A votação começou às 9h de Brasília e se encerra às 23h. 

“Se você votar ilegalmente, nós vamos te encontrar. Nós vamos te rastrear, te prender e te processar. Não haverá escapatória”, afirmou o comunicado no X, antigo Twitter. 

Nas eleições americanas, no entanto, imigrantes indocumentados não podem participar. Apenas aqueles que possuem cidadania americana tem o direito de votar, o que também exlui casos como o de estrangeiros com autorização de residência permanente.

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As regras eleitorais, expostas na página oficial do governo americano, afirmam que “pessoas que não são cidadãs, incluindo residentes legais permanentes, não podem votar em eleições federais, estaduais e, na maioria das eleições locais”.

Ofensiva contra votos ilegais

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Donald Trump
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Imigração
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