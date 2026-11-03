Em meio às midterms, ICE faz post ameaçando imigrantes ilegais: ‘Vamos te prender’

Apesar disso, o governo Trump tem insistido na ideia de que estrangeiros estão tentando ir às urnas, ainda que esses casos sejam raros nos Estados Unidos. Na segunda-feira 2, a Suprema Corte americana rejeitou uma tentativa de barrar a contabilização de 20 mil votos enviados pelo correio na Califórnia, em que a Casa Branca alegava que os votantes, provavelmente, não seriam cidadãos americanos.

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O Departamento de Justiça solicitou que as cédulas recebidas desses eleitores fossem separadas e permanecessem fora da apuração até a verificação da cidadania. O governo argumentou que, depois de misturadas às demais, elas não poderiam ser identificadas e retiradas da contagem.

Segundo o governo federal, a lista com os nomes de mais de 20 mil eleitores foi elaborada a partir do cruzamento de registros eleitorais públicos com dados de imigração. Na Califórnia, todos os eleitores registrados recebem uma cédula de votação pelo correio.

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As eleições desta terça-feira, 3, definirão o controle da Câmara dos Deputados e do Senado. A disputa judicial ocorre em meio aos esforços do governo Trump para contestar decisões relacionadas ao pleito na Justiça. O governo já havia tentado restringir o voto por correspondência — modalidade mais utilizada por eleitores democratas –, mas a Suprema Corte rejeitou a proposta em setembro.