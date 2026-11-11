Ativistas comparam operações anti-imigração na Bélgica ao ICE de Trump: ‘Lei do medo’

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A Bélgica aprovou uma lei controversa que permite à polícia invadir residências para deter imigrantes sem documentos, gerando forte oposição de organizações de direitos humanos e ativistas. A medida, que entrará em vigor em 2027, é comparada às táticas do ICE nos EUA e levanta sérias preocupações sobre violações de direitos e o endurecimento das políticas migratórias na Europa.

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Organizações de defesa dos direitos humanos e ativistas da Bélgica soaram alertas após o Parlamento do país aprovar uma nova lei que autoriza policiais a invadirem residências para deter imigrantes irregulares. A nova fase das operações anti-imigração belgas passou a ser comparada às táticas truculentas usadas pelo ICE, a temida polícia de imigração dos Estados Unidos, sob o governo Donald Trump.

Mais de 60 protestos aconteceram pelo país antes da votação parlamentar, realizada na última sexta-feira. ONGs, juízes e associações de advogados também levantaram críticas.

A legislação, que deve entrar em vigor no início de 2027, permite que o serviço de imigração belga solicite a um juiz de instrução uma autorização para invadir residências que possam abrigar estrangeiros sem documentação. A medida abrange casas de amigos ou familiares dos suspeitos.

Com o mandado judicial, os agentes não precisam do consentimento dos moradores para entrar entre 5h e 21h, inclusive na presença de crianças. No interior dos imóveis, terão autorização procurar documentos de identidade e realizar detenções.

“É uma lei do medo”, afirmou Carine Thibaut, diretora da seção belga francófona da Anistia Internacional, ao jornal britânico The Guardian.

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Preocupações

Segundo o governo belga, as medidas serão direcionadas a pessoas que tiveram pedidos de asilo negados e são consideradas ameaças à ordem pública ou à segurança nacional. Críticos, porém, alertam que a lei não define o que seria considerado “uma ameaça à ordem pública”, dando ao serviço de imigração ampla margem de manobra.

A Anistia Internacional, uma das maiores ONGs do mundo, está entre as 20 entidades de defesa dos direitos humanos que afirmam que iniciativa associa a indevidamente irregularidade migratória à criminalidade. A organização advertiu que a legislação também restringe o poder dos juízes para solicitar informações andicionais antes da concessão de mandados. Além disso, não está previsto um mecanismo para que as pessoas afetadas recorram das decisões ou as contestem na Justiça.

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“O domicílio é inviolável. Esse princípio constitucional nunca deveria depender da situação administrativa das pessoas que vivem nele”, afirmaram as organizações em carta.

Endurecimento de políticas migratórias

A Plataforma para a Cooperação Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum), com sede em Bruxelas, também criticou a medida.

“Todos nós vimos as consequências devastadoras das operações em residências nos Estados Unidos, onde elas alimentam o medo e a violência e separam famílias. É profundamente alarmante que um Estado-membro da União Europeia esteja agora seguindo a mesma direção”, afirmou Chiara Catelli, responsável pela área de defesa de direitos da organização.

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Um projeto aprovado recentemente pela União Europeia, que busca aumentar as deportações nos países do bloco, contém disposições semelhantes. Países Baixos e Alemanha já endureceram suas políticas migratórias e outros países membros podem seguir o exemplo. “Tememos muito que este seja o começo de algo que se tornará mais generalizado”, completou Catelli.