Voto do leitor 2019: os estabelecimentos mais queridos de Belo Horizonte

Alessa Gelato e Caffè: endereço de comidinhas favorito dos belo-horizontinos

Joelho pururucado acompanhado de salsichões: pedida de sucesso no Café Viena Bier, o bar favorito dos leitores

O salão do Vila Floriano: eleito pelos leitores o melhor restaurante de BH

Os endereços abaixo conquistaram o coração da cidade, segundo uma pesquisa on-line realizada por VEJA COMER & BEBER Belo Horizonte. Foram recebidos cerca de 5 000 votos. Confira os vencedores:

COMIDINHAS – Alessa Gelato e Caffè

A sorveteria cativou os belo-horizontinos com os quarenta sabores que enchem suas cubas regularmente. Sucesso da marca, o de doce de leite mescla o gelado com a iguaria de fabricação própria. Também têm fãs as versões de pistache e zabaione. As variedades são servidas em copo com uma (R$ 12,00), duas (R$ 18,00) ou três bolas (R$ 25,00). Rua São Paulo, 2112, Lourdes, ☎ 3292-2588 (70 lugares). 13h/23h30 (sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 2006.

BAR – Café Viena Bier

O vencedor na categoria melhor carta de cervejas da cidade é também o queridinho dos moradores quando o assunto é bar. A lista campeã inclui a belga Delirium (R$ 38,90, 330 mililitros), boa pedida para tabelar com o joelho pururucado, que chega à mesa na companhia de salsichões (R$ 85,90). Avenida do Contorno, 3968, Funcionários, ☎ 3221-9555 (250 lugares). 10h/1h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 1999.

RESTAURANTE – Villa Floriano

Para quem está cansado das coberturas tradicionais de pizza, este é o lugar certo. Fazem sucesso combinações como gorgonzola, mel e figo (R$ 64,00, seis fatias) e a camarão rei, com molho preparado com o crustáceo, mussarela de búfala, tomate-cereja, camarão grande empanado e rúcula (R$ 79,00, seis fatias). Avenida do Contorno, 3277, Santa Efigênia, ☎ 2510-7955 (240 lugares). 11h/15h e 18h/0h30 (sáb. só jantar 18h/0h30; fecha dom.). Aberto em 2014. $$