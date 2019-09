VEJA COMER & BEBER: os melhores restaurantes variados de Belo Horizonte

VARIADOS

AA Wine Experience

Grande atrativo da casa, a adega com 3200 vinhos fica aberta aos clientes, que podem escolher uma das garrafas com a ajuda de um sommelier. Uma das opções, o tinto argentino Malma Malbec sai a R$ 85,77 e vai bem ao lado do chorizo escoltado por fettuccine ao molho funghi (R$ 64,10). Como entrada, uma opção é o carpaccio de carne bovina com brotos de hortaliças e torradas com geleia de pesto genovês (R$ 35,90). Para abrir o apetite, também faz sucesso o bufê de antepastos, pães e embutidos (R$ 96,90 o quilo). Rua Curitiba, 2102, loja 1, Lourdes, ☎ 2512-0942 (160 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 2013. $$$

Ag Bistrô

A banqueteira Agnes Farkasvölgyi é chef executiva do bistrô, instalado em uma charmosa casa dos anos 1920 que abriga também o Grande Hotel Ronaldo Fraga. Diariamente, uma receita de prato executivo com salada é oferecida aos clientes (R$ 35,00) — a canjiquinha cremosa com costelinha de porco e caldo de feijão pode ser uma delas. Aos sábados, o bobó de camarão com farofa de castanha-de-caju e coco sai a R$ 64,00. À tarde o local assume a identidade de uma casa de chá: para a ocasião, vale a pena combinar o bolo da casa, que sai do forno todos os dias por volta das 15h em vários sabores, como o de chocolate com coco. Rua Ceará, 1205, Funcionários, ☎ 2555-4056 (18 lugares). 10h/20h (sáb. até 16h; fecha dom.) Aberto em 2019. $$

Ah Bon!

O bistrô tem mesas de madeira escura e iluminação baixa. No cardápio constam sugestões como o atum selado em crosta de gergelim, regado com redução de balsâmico e guarnecido de espaguete de pupunha com creme de parmesão trufado (R$ 62,00) e o bife de ancho com nhoque de espinafre ao molho de gorgonzola (R$ 74,50). O valor dos pratos já inclui uma salada de folhas com mussarela de búfala, tomate-cereja, beterraba, cenoura, croûtons e molho agridoce, servida na entrada. Avenida Oscar Niemeyer, 1.033, loja 11, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3653-2438 (78 lugares). 12h/0h; Rua Fernandes Tourinho, 805, Lourdes, ☎ 3284-7060 (110 lugares). 12h/0h. Mais três endereços. Aberto em 2004. $$

Alma Chef

Nas receitas preparadas pelo chef Caio Soter, os ingredientes mineiros ganham leituras autorais. Para petiscar, o bolinho de galinhada é finalizado com ovo de codorna confitado (R$ 34,00, cinco unidades) e faz bom par com o drinque elaborado com gim, frutas vermelhas e suco de limão (R$ 25,00). É novidade o cupim ao doce de leite com purê de cenoura e formiga saúva (R$ 72,00), mas segue como campeão de vendas o steak angus escoltado por aligot, um elástico purê de batata com queijo (R$ 92,00). Para finalizar, uma opção é o pão de chocolate com gelato de café e caramelo salgado (R$ 28,00). Rua Curitiba, 2081, ☎ 2551-5950 (130 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. almoço até 17h; fecha. dom.). Aberto em 2014. $$$

Caê Restaurante Bar

Caê é o apelido do chef Caetano Sobrinho e também é o nome de um dos drinques mais pedidos da carta. Trata-se de um coquetel à base de vodca, limão, suco de abacaxi e licor de lichia (R$ 22,00). Da cozinha, saem pratos com diferentes influências, a exemplo do bife ancho uruguaio à cavalo servido com batata rústica e chimichurri de ervas frescas (R$ 64,00) e do bobó de camarão escoltado por farofa de farinha panko e arroz de coco (R$ 67,00). No arremate, o cornetto é uma delicada massa crocante em formato cilíndrico e recheio de mascarpone e frutas vermelhas, que vem à mesa com sorvete de baunilha (R$ 23,00). Rua Outono, 314, Sion, ☎ 2528-2244 (90 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. a partir de 12h; dom. 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

O Conde

No cardápio de variados sotaques, a refeição pode começar com o ceviche tropical, feito com salmão, cebola-roxa, coentro, manga e pimenta (R$ 39,00). Na sequência, pode vir à mesa o bacalhau confitado com batata, tomate-cereja, cebola, azeitona, aspargo e alho laminado (R$ 98,00). Novidade, o carré de cordeiro com geleia de frutas vermelhas é guarnecido de fettuccine com grana padano (R$ 95,00). Para beber, há mais de cem sugestões de vinhos, caso do tinto espanhol Muriel Crianza (R$ 158,00). Rua Conde de Linhares, 345, Cidade Jardim, ☎ 2531-6964 (250 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. a partir de 12h; dom. só almoço 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$$

D’Artagnan Bistrô

O cardápio enumera entradas como os croquetes de carne com mostarda Dijon (R$ 28,00). Para a etapa principal, fazem sucesso o camarão com requeijão acompanhado de arroz de coco e batata chips (R$ 107,00) e o escalope de filé-mignon ao molho de pimenta-do-reino com tagliatelle ao creme de queijo (R$ 91,00). Uma sobremesa disputada é o petit gâteau de doce de leite servido com sorvete de baunilha (R$ 30,00). Rua Tomás Gonzaga, 593, Lourdes, ☎ 3295-7878 (120 lugares). 19h/0h (sex. 12h/1h; sáb. 12h30/1h; dom. 12h30/17h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2001. $$$$

diVino

O restaurante comandado pelo chef Tatá Carvalho mudou de endereço e traz novidades no cardápio: a entrada do chef (R$ 55,00, para duas pessoas) reúne queijo brie empanado, cogumelos salteados com ervas, abobrinha confitada, geleia de tomate apimentada e lasanha de berinjela. Da ala dos principais, um dos preferidos é o peixe do chef (R$ 105,00), no qual o pescado (pode ser badejo) é regado ao molho de abacaxi, alcaparras e azeite de ervas e servido com farofa de camarão. Em atitude gentil, a casa não cobra taxa de rolha. Avenida Quinta Avenida, 739, Vale do Sol, Nova Lima, ☎ 3541-4272 (80 lugares). 19h30/0h30 (sáb. também almoço 12h30/16h30; dom. e feriados só almoço 12h30/16h30; fecha seg. e ter.). Aberto em 2001. $$$$

Enoteca Decanter

Mais de 1500 rótulos de vinho estão acomodados pelas prateleiras do espaço, a exemplo do argentino Finca Las Moras Malbec 2017 (R$ 80,70) e o português Caldas Douro 2016 (R$ 116,00). Para acompanhá-los, a equipe liderada pelo chef Adenilson Fiúza prepara pratos como o carpaccio com molho de alcaparra, hortelã e queijo grana padano (R$ 39,00) e o steak de filé-mignon ao molho de mostarda, que vem à mesa com batatas e brócolis ao alho (R$ 59,00). Para encerrar a refeição, o parfait crocante com nozes e calda de laranja sai a R$ 16,00. Rua Fernandes Tourinho, 503, Savassi, ☎ 3287-3618 (90 lugares). 10h/23h (fecha dom.). Aberto em 2005. $$$

A Favorita

Em funcionamento há mais de vinte anos, a casa tem cardápio variado. A casquinha de badejo com amêndoas, ervas frescas e outras castanhas (R$ 45,00) pode anteceder o mix de frutos do mar, que reúne camarões VG, polvo, lula, badejo e salmão servidos com risoto de mascarpone e limão-siciliano (R$ 99,00). Para adoçar, o crepe de de doce de leite custa R$ 24,00. O vinho branco chileno Casa Ribas Reserva Valle del Maipo Chardonnay deixa a adega por R$ 158,00. Rua Santa Catarina, 1235, Lourdes, ☎ 3275-2352 (200 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h30; dom. até 17h). Aberto em 1998. $$$$

Olga Nur

O menu foi renovado em 2019 e traz novidades sofisticadas. Servido de entrada, o lagostim preparado na manteiga de limão-siciliano com ervas, laranja em conserva e molho romesco (R$ 54,00) é uma das sugestões para iniciar a refeição. Na etapa seguinte podem ser pedidos o arroz caldoso de pato braseado com vinho, mexerica, ameixas tostadas e alecrim (R$ 62,00) ou o salmão selado com purê de batata-doce roxa, aspargo na manteiga, molho de laranja e espuma de coentro (R$ 76,00). Rua Curitiba, 2202, Lourdes, ☎ 3566-1851 (150 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. sem intervalo; dom. sem intervalo até 18h). Aberto em 2015. $$$

Omilia

Sob o comando do chef Gabriel Trillo, a cozinha despacha para o salão entradinhas para comer com as mãos, como a porção de coxinha de rabada com maionese de agrião (R$ 29,00, para duas pessoas). Na etapa principal, o filé-mignon curado e guarnecido de aligot de requeijão do Serro e compota de jabuticaba (R$ 59,00) faz sucesso. Também tem acento mineiro a sobremesa batizada de mil-folhas romeu e julieta, na qual a massa é intercalada com cremes de goiabada e de queijo da Serra da Canastra e ladeada por sorvete de goiaba (R$ 20,00). Rua da Mata, 45, Condomínio Villa Monteverde, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3643-1773 (40 lugares). 12h/0h (dom. até 18h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$

Paradiso

Instalado em uma casa da década de 60 com quintal e árvores, o restaurante liderado pelo chef Ilton Rocha tem novidades como o filé de tilápia em crostas de amêndoa com musseline de mandioquinha (R$ 59,00). Pedida tradicional, o steak do bosque, que combina filé-mignon grelhado ao molho de ervas e risoto de cogumelo-de-paris, brócolis e alho-poró, sai a R$ 69,00. A sobremesa trilogia agrupa creme brûlé, cheesecake de queijo com goiabada e profiteroles com sorvete de baunilha e calda quente de chocolate (R$ 26,00). Rua Leopoldina, 347, Santo Antônio, ☎ 3318-6813 (140 lugares). 18h30/0h30 (sáb. também almoço 12h30/17h30; dom. 12h30/17h30; fecha seg. e ter.). Aberto em 2008. $$$

Patuscada

O cardápio foi incrementado recentemente com receitas veganas. Uma delas é o arroz negro cremoso com abóbora, tofu defumado, farofa de castanha de baru e salada de pancs (plantas alimentícias não convencionais), por R$ 58,00. Quem não tem restrições alimentares pode pedir o nhoque trufado com iscas de filé-mignon (R$ 70,00). Para encerrar, o cone de amêndoas recheado com musse de chocolate com sorvete de menta sai a R$ 28,00. O vinho argentino Catena Zabata Malbec Reserva (R$ 230,00) é um dos destaques da carta etílica. Avenida Bernardo Monteiro, 1548, Funcionários, ☎ 3213-9296 (100 lugares). 11h30/23h (dom. 11h30/17h; seg. 11h30/15h). Aberto em 2002. $$$

Pellegrino

A robusta e bonita árvore que enfeita o salão do restaurante também deu nome ao vinho da casa – produzido na Serra Gaúcha com a uva tannat, a garrafa da safra de 2014 sai a R$ 79,00. Da cozinha variada, com influências francesas e italianas, sai o clássico camarão à provençal (R$ 49,00, para duas pessoas), que inaugura a refeição. Novidade no cardápio, o arroz servido na frigideira mistura polvo, camarão e lula (R$ 66,00). Rua Laranjal, 459, Anchieta, ☎ 2526-1085 (200 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 0h30; sáb. também 13h/17h; dom. 13h/17h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$$

Restaurante do ano

A casa trabalha com sistema por quilo durante o almoço, quando preenche as cubas com receitas como variedades como bobó de camarão, risoto de funghi secchi mais parmesão e ceviche de tilápia. Aos sábados, o bufê ganha o reforço de arroz de polvo e feijoada com lombo, costelinha, paio, calabresa e charque. O valor do quilo na semana é R$ 69,90, passando para R$ 79,90 aos sábados, domingos e feriados. Durante à noite, o restaurante serve pratos à lá carte, entre eles o medalhão de filé-mignon com parpadelle ao molho de gorgonzola (R$ 58,00). Para encerrar a refeição, tem tiramissú (R$ 18,00). Rua Levido Lopes, 158, Savassi, ☎ 3327-6766. 12h/16h e 18h/1h30. Aberto em 2008.

Santafé

Com três ambientes distintos e espaçosos, o restaurante é conhecido pela variedade de saladas, com mais de sessenta tipos no bufê (R$ 79,90 o quilo ou à vontade por R$ 45,90 de segunda a sábado e R$ 54,90 aos domingos). O prato principal mais pedido é bacalhau confitado com purê de batata gratinado (R$ 89,90). Outra programação lembrada pelos clientes é o open wine: das 19h às 22h, é possível provar vários rótulos à vontade (R$ 49,90 ou R$ 59,90, para vinhos mais sofisticados). Rua Pernambuco, 800, Savassi, ☎ 3261-0987 (185 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sáb. 12h/16h e 18h/0h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 1994. $$$

Topo do Mundo

A casa fica no alto de uma torre de 110 metros, o que propicia uma vista impactante. À frente da cozinha, o chef Uamiri Menezes manda para o salão receitas como a polenta defumada com rabada, picles de chuchu, broto de agrião e coalhada picante (R$ 36,00), sugestão de entrada. Também tem destaque a panturrilha de porco com mini legumes grelhados, guarnecida de queijo de coalho e sua espuma defumada, além de molho rôti de rapadura (R$ 68,00). Para beber, o vinho tinto chileno Haras de Pirque la Propiedad Cabernet Reserva 2016 sai a R$ 120,00. Rua Senador Milton Campos, 145, 2º andar (Torre Alta Vila), Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3575-5545 (130 lugares). 12h/0h (seg. até 15h). Aberto em 2004. $$$

Casa Amora

Charmoso, o restaurante tem uma área externa, entrada de tijolos aparentes e plantas espalhadas pelos ambientes. Os pratos variam entre R$ 25,90 e R$ 33,90. A tilápia empanada na farinha panko pode vir à mesa com salada de penne com tomate seco, nozes, rúcula e molho pesto e farofa de quinoa, por exemplo (R$ 31,90). No calor, cai bem o suco de abacaxi com água de coco (R$ 5,50; 300 mililitros). Para finalizar, a fatia de cheesecake custa R$ 9,00. Rua Paraíba, 941, Savassi, ☎ 3261-5794 (80 lugares). 11h30/15h (sáb. 12h/15h30; fecha dom.); Rua Professor Otaviano de Almeida, 42, Santa Efigênia, ☎ 3241-1205 (100 lugares). 11h30/15h (sáb. e dom. 12h/15h30). Aberto em 2013. $

ÁRABE

Casa de Abrahão

De ascendência síria, Antônio Abrahão Neto prepara receitas da sua família, além de outros pratos típicos daquela região. Um exemplo é o cozido à moda libanesa, feito com carne bovina e guarnecido de arroz com lentilha e quiabo frito (R$ 69,00, para duas pessoas). No menu-degustação (R$ 59,00 por pessoa), chegam à mesa três pastas com pão assado na hora, duas entradas e dois pratos quentes, a exemplo do batourch, feito com berinjela grelhada, carne moída e coalhada seca. Rua Dois, 29, Recanto da Serra, ☎ 99205-5139 (30 lugares). Sex. 20h/23h, sáb. 13h/17h e 20h/23h; dom. e feriados 12h/17h. Aberto em 2005. $$

CONTEMPORÂNEO

Ephigênia Bistrô

No charmoso ambiente que mistura paredes de cimento queimado e listras coloridas com luzinhas penduradas no teto, são servidos pratos caprichados. A salada de queijo de cabra e legumes orgânicos (R$ 36,00) abre os trabalhos e pode ser seguida da lasanha aberta de frutos do mar ao creme de limão-siciliano (R$ 79,00). Entre os doces, destacam-se o corneto, uma massa enrolada com recheio de creme de mascarpone e coulis de frutas vermelhas, e o petit gâteau de chocolate com sorvete de baunilha (R$ 24,00 cada um). Rua Grão Pará, 20, Santa Efigênia, ☎ 2535-3065 (100 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (dom. sem intervalo até 17h; fecha seg.). Aberto em 2011. $$$

MEXICANO

Morada Mexicana

Protagonistas do cardápio, os tacos estão disponíveis em oito versões. É o caso do recheado com peixe empanado, maionese picante mais conserva de rabanete e do que leva língua bovina, cebola-roxa e coentro (R$ 14,00 cada um com duas unidades). No almoço, faz sucesso o burritão, tortilha de trigo preenchida com arroz, molho, queijo, feijão e recheio à escolha: carne moída, carne de porco desfiada, avocado ou frango (R$ 22,00). Para adoçar, vai bem o gravishake, um milk-shake de graviola (R$ 12,00). Rua Antônio de Albuquerque, 369, Savassi, ☎ 3646-2969 (48 lugares). 11h/23h30 (dom. 15h/22h30; fecha seg.). Aberto em 2017. $

PEIXES E FRUTOS DO MAR

Coco Bambu

Em um ambiente pontuado por jardins verticais, os clientes provam as receitas da rede cearense que se espalhou pelo Brasil. Campeão de pedidos, o camarão internacional mistura os crustáceos a arroz, molho branco, ervilha e presunto, é gratinado com mussarela e servido com batata palha (R$ 109,00, para duas pessoas). Para petiscar, lula à dorée (R$ 45,00). Outro clássico pode vir à mesa para sobremesa: cocada de forno com sorvete de creme (R$ 26,00, para dois). Rua Francisco Deslandes, 900 (Shopping Anchieta Garden), Anchieta, ☎ 3504-9180 (570 lugares). 11h30/15h e 18h/0h (sex. e sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo 11h30/0h). Aberto em 2018. $$$

PERUANO

Inka

Especialidade da casa, o ceviche de peixe branco, camarão, lula, polvo, limão e cebola-roxa chega à mesa com batata chips e choclo, o tradicional milho torrado (R$ 43,00). Outra sugestão, o arroz cozido na cerveja preta é servido com magret de pato grelhado (R$ 60,00). Para finalizar a refeição, faz sucesso a tortinha recheada com maçã flambada no pisco e creme de chocolate meio amargo, que leva a mesma bebida típica na preparação servida com sorvete (R$ 20,00). Rua Guaicuí, 533, Luxemburgo, ☎ 3293-1461 (110 lugares). 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. também almoço 12h/1h; dom. e feriados 12h/0h). Aberto em 2011. $$