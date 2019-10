VEJA COMER & BEBER: os melhores restaurantes orientais de Curitiba

Aizu Restaurante

A casa serve receitas como o salmão trufado com limão-siciliano e flor de sal (R$ 66,00, dez fatias). Entre os pratos, destaca-se o míni sukiyaki, que reúne fatias de carne black angus, shimeji, shiitake e vegetais – como manda a tradição, os ingredientes são cozidos em caldo de shoyu levemente adocicado (R$ 79,00). Para beber, o chá verde vem com frutas vermelhas, maçã verde ou abacaxi (R$ 19,00 cada um). Rua Senador Xavier da Silva, 19, São Francisco, ☎ 3043-0420 (55 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb até 0h; fecha dom.). Aberto em 2015. $$$

Azuki Sabores do Japão

O restaurante aposta no rodízio servido na esteira, que circula levando mais de trinta itens entre sushis e sashimis de salmão, de atum, de peixe branco e de polvo. Ao preço fixo de R$ 89,00 em dias úteis e R$ 92,00 às sextas, sábados e feriados, a refeição também inclui temakis e pratos quentes. À la carte, dá para pedir tartare de salmão ou de atum com sunomomo, cebolinha e gergelim e um toque de pimenta (R$ 35,00 cada um). Avenida Anita Garibaldi 755, Ahú, ☎ 3027-2767 (145 lugares). 11h30/14h30h e e 18h30/23h (sex., sáb. e feriados almoço até 15h e jantar até 23h30; fecha dom.). Aberto 2009. $$$

Hwa-Kuo

Há mais de quatro décadas, a casa segue fiel à tradição culinária chinesa. Para o almoço, monta bufê com doze pratos quentes, a exemplo do frango xadrez, mais cerca de dez saladas – o quilo custa R$ 59,90 ou come-se à vontade por R$ 35,00. O menu do jantar inclui pedidas como o pato frito com molho de soja, alho e gengibre (R$ 89,00) e o camarão com brócolis, couve-flor, cenoura e cogumelos (R$ 124,00), ambos para duas pessoas. Alameda Princesa Izabel, 1600, Bigorrilho, ☎ 3335-2480 (110 lugares). 11h45/14h e 18h30/22h (sáb. e dom. almoço até 15h; sex. e sáb. jantar até 22h30; fecha seg.). Aberto em 1978. $$$

Kan

Dividida em vários ambientes, a casa aposta no rodízio que abarca sushis, sashimis e outras especialidades, a exemplo do carpaccio de salmão selado com molho de maracujá, mel e saquê. Durante a semana custa R$ 89,90 por pessoa e, às sextas e sábados, R$ 96,90. Quem opta pelo serviço à la carte, experimenta pratos como teppan yaki de camarão, salmão e lula grelhados com legumes e gohan (R$ 79,00, para dois). Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3121, Água Verde, ☎ 3078-8000 (180 lugares). 19h/23h30 (sáb. também 12h/15h30; dom. só almoço 12h/15h30). Aberto em 2007. $$$

Kandoo

O disputado rodízio inclui 88 sugestões frias e quentes. Ganham destaque o niguiri de camarão, o atum marinado com tempero picante, além de sushis, sashimis, temakis, yakisoba e outras opções. À la carte, o lámen é um macarrão ensopado com missô, alga, ovo, massa de peixe, moyashi e carne suína (R$ 32,90). No almoço e nas noites de segunda e terça-feira, tem um bufê (R$ 79,90 o quilo). Rua Doutor Alexandre Gutierrez, 732, Água Verde, ☎ 3206-3206 (60 lugares), 11h30/14h30 e 18h30/22h30 (qua. a sáb. jantar até 23h30). Aberto em 2013. $$$

Ken Taki (melhor bom e barato de 2019)

O nome Ken Taki foi escolhido para uma brincadeira fonética, algo que lembrasse o “quem tá aqui”. Apesar disso, a tradução da palavra japonesa “taki” (cachoeira, em português) tem um sentido apropriado para o caudaloso menu de acento nipônico. Tanto no endereço de Cristo Rei quanto no espaço de Mercês (na região conhecida como Champagnat) é fácil “costurar” uma refeição farta e econômica para dois, como a que traz um combinado míni de salmão (R$ 39,90, dezesseis peças), um yakissoba de mignon (R$ 48,90) e um tempurá de sorvete (R$ 19,90). Quem chega sozinho pode fazer uma seleção de miniporções no almoço em dias úteis ou optar por uma sequência com temaki de salmão e cream cheese (R$ 19,70) mais uma taça de ceviche (R$ 29,90). Na unidade de Mercês, o cliente ainda tem a chance de recorrer a um bufê diurno de segunda a sexta (R$ 79,90 o quilo). Por um custo mais elevado, ambas as lojas oferecem rodízio no jantar e no almoço de fim de semana (R$ 86,90) — em Cristo Rei, ele está disponível por um sistema de esteira. Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 1011, Cristo Rei, ☎ 3010-5455 (180 lugares). 11h/14h30 e 18h/23h30 (sáb. almoço até 15h; fecha dom.); Rua Padre Agostinho, 1480, Mercês, ☎ 3387-8486 (100 lugares). 11h30/15h e 18h/23h30 (sáb. almoço até 16h; dom. 12h/16h e 18h/23h). Aberto em 2014. $

Lagundri

Dois grandes casarões abrigam este restaurante decorado com tecidos, velas, lanternas e outros elementos orientais. As receitas do Sudeste Asiático, em especial da Tailândia, são o foco do menu elaborado pelo chef Marcelo Amaral. Vegano, o dumpling cozido no missô tem recheio de shiitake e alho-poró (R$ 27,00, quatro unidades). Na etapa principal, o imperial bakmi pad é composto de lagosta, vôngole, camarão, lula, ostra e mariscos salteados com noodles de arroz, curry vermelho, shoyu, legumes e amendoim (R$ 160,00). Rua Saldanha Marinho, 1061, centro, ☎ 3232-7758 (60 lugares). 19h/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2004. $$$

Nuu Nikkei

Orientado pela consultoria do peruano Carlos Alata, o endereço apresenta uma fusão entre as culinárias japonesa e peruana. Entre os pratos há tentáculos de polvo confitados em capim-limão, grelhados com molho de ají panka e missô, guarnecidos de batata rústica (R$ 89,00) e a vieira gratinada com manteiga cítrica (R$ 60,00, seis unidades). Para beber, o drinque com gim, laranja, vinho branco, limão yuzu e pimenta custa R$ 25,00. Rua Fernando Simas 333, Batel ☎ 3538 – 6956 (70 lugares). 19h/0h (sex. a dom. 12h/15h; fecha seg.) $$$

Sushi Arte

À frente da cozinha, o chef Ernesto Alves, o Tikinho, passou por várias casas em São Paulo até montar o seu próprio restaurante em Curitiba. No almoço, um bufê foca nos sushis e sashimis (R$ 79,90 o quilo). À noite, o menu confiança omakasê entrega as escolhas ao chef, a exemplo dos sushis de barriga de salmão com salsa trufada e ovas de massagô e o de atum com lichia (R$ 170,00 por pessoa). A dose do saquê Hakushika Junmai, com pétalas de ouro, sai a R$ 40,00. Avenida dos Estados, 95, Água Verde, ☎ 3022-7704 (55 lugares). 11h30/14h e 19h/23h (sáb. até 14h30; fecha dom.). Aberto em 2010. $$

Swadisht

Em seu restaurante, o indiano Jeetu Khemani oferece um vasto cardápio com especialidades de seu país. As receitas são assinadas pelo chef Ravi Shinde e incluem os filés de coxa e sobrecoxa de frango assados ao molho de curry e especiarias (R$ 92,00) e os cubos de ricota ao molho de curry (R$ 68,00), ambos para duas pessoas. Os acompanhamentos, caso do típico pão naan (R$ 12,00), são pedidos à parte. A marca mantém duas unidades em formato contêiner e serviço express, uma no Mercado Sal (Portão) e outra no espaço gastronômico Souq Curitiba (Vila Izabel). Avenida Vicente Machado, 2036, Batel, ☎ 3015-1056 (120 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.) Aberto em 2003. $$$

Taisho

A mais recente aposta da casa é o yakiniku, churrasco no estilo japonês. Os próprios clientes escolhem os espetinhos e vegetais crus no bufê (R$ 70,00 à vontade) e preparam na grelha disposta na própria mesa. Entre os favoritos estão a pancetta apimentada, a costela desossada e os cogumelos shiitake e shimeji. Na unidade Batel, é montado um bufê de almoço (R$ 79,00 o quilo), no qual não costuma faltar o salmão selado ao molho de maracujá. Avenida Iguaçu, 1848, Água Verde, ☎ 3244-1129 (240 lugares). 18h30/23h (sáb. e dom. 12h/15h); Avenida Iguaçu, 1836, Água Verde, ☎ 3082-6650 (88 lugares). 18h30/23h (sáb. e dom. 12h/15h e 19h/23h); Rua Comendador Araújo, 1066, Batel, ☎ 3029-0100 (140 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/23h30 (sáb e dom. até 15h; dom. a partir 19h.). Aberto em 2000. $$

Tuk Tuk

O cardápio de influências indianas e tailandesas é inspirado nas andanças do chef Yuri Ogurtsova pela Ásia. Os clientes fazem o pedido direto no no caixa e os pratos têm preço fixo de R$ 31,00, com poucas exceções. Uma das receitas leva tofu ou porco com gengibre, gergelim, vegetais, arroz, couve frita e purê de abóbora. Vem da Índia o vegetariano palak paneer, que combina cubos de ricota, molho de espinafre, tomate e condimentos, servido com pão indiano, arroz e couve-flor frita. A água é cortesia. Rua Camões, 1888, Hugo Lange, ☎ 3354-5125 (60 lugares). 11h30/14h40 e 18h/21h30 (fecha dom. e seg). Aberto em 2013. $

Yü Cozinha Oriental

No almoço, o bufê sai aa R$ 89,90 o quilo e é dividido entre: saladas, sushis e pratos quentes. Nele reúnem-se lula apimentada, trinta variedades de sushi, como o gunkan de shiitake e shimeji e o niguiri de salmão selado, tempurá e frango agridoce. À la carte, os sete pratos têm origem coreana – o kimchi-jjigae consiste em uma sopa de kimchi (conserva de acelga apimentada) e tofu servida com arroz, panqueca e lula (R$ 39,00). Praça General Osório, 485, centro, ☎ 3232-3500 (190 lugares). 11h30/15h (sáb., dom. e feriados 12h/15h30). Aberto em 2001. $

