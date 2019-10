Três bons restaurantes de peixes e frutos do mar em Curitiba

Bar do Victor

Durante a semana, um bufê com receitas de peixes e frutos do mar é montado no almoço (R$ 79,90 o quilo). À noite e nos fins de semana, impera o à la carte. Depois da casquinha de siri natural ou à milanesa (R$ 19,00 a unidade) podem vir os camarões empanados com arroz à grega e molho de tomate gratinados com queijo de coalho guarnecidos de mandioca frita (R$ 119,00, para dois). Rua Lívio Moreira, 284, São Lourenço, ☎ 3353-1920 (200 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h (sáb. almoço até 16h e jantar 19h/23h30; dom. só almoço até 16h; fecha seg.); Rua Saldanha Marinho, 1650, Bigorrilho, ☎ 3076-0720 (170 lugares). 11h30/14h30 e 17h30/23h30 (sáb.12h/0h; dom. 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 1969. $$$

Bistrô do Victor

No almoço, os clientes abastecem os pratos diretamente no bufê (R$ 79,90 o quilo). À noite, têm boa saída as pedidas feitas com camarão, que podem ser grelhados (R$ 68,00) ou à milanesa (R$ 68,00), em porções suficientes para compartilhar como entrada. Para a etapa principal, a especialidade é o camarão do karlos, com os crustáceos envoltos em molho rosé e ladeados por crepe de cogumelos (R$ 119,00, para dois). ParkShopping Barigüi, ☎ 3317-6920 (92 lugares). 12h/23h (sáb até 0h; dom até 22h). Aberto em 2008. $$$

Coco Bambu

A marca cearense está presente em 17 estados e tem uma unidade de três andares na capital paranaense. Na entrada faz sucesso o camarão empanado no coco e servido com chutney de manga (R$ 85,00, oito unidades). Para a etapa principal, a rede de pescador combina lagosta, camarão, mexilhão, peixe e lula grelhados à provençal e guarnecidos de arroz de açafrão (R$ 319,00, para quatro ou R$ 190,00, para dois). Adoça o fim da refeição a cocada ao forno com sorvete de creme (R$ 26,00). Shopping Crystal, ☎ 3308-4901 (500 lugares). 11h30/15h e 17h/0h (sex. a dom. sem intervalo a partir das 12h). Aberto em 2016. $$$

PERUANO

Peruano Gastronomia & Cultura

O chef peruano Fernando Matsushita oferece pratos típicos de sua terra natal. Para começar, a sugestão mais famosa é o ceviche clássico com batata-doce (R$ 34,00). Depois, o filé de tilápia em crosta de sementes e farinha de mandioca vem à mesa guarnecido de purê de abóbora (R$ 39,90). Esposa de Fernando, Ilza Miura cuida das sobremesas, caso arroz con leche servido com mazamorra morada, este à base de milho roxo (R$ 9,00). De terça a sexta, é montada uma mesa com pratos da culinária caseira peruana (R$ 49,90 o quilo). Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 675, Tarumã, ☎ 3045-6711 (90 lugares). 11h30/14h30 (sex. e sáb. também jantar 18h30/23h; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2010. $

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.