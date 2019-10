Os seis melhores restaurantes de comida brasileira em Curitiba

Bar Palácio

Inaugurada em 1930, a casa conserva um ambiente simples, com fotos e recortes de jornais de tempos passados nas paredes e garçons à moda antiga. A especialidade ali é o churrasco paranaense, uma suculenta chuleta guarnecida de salada de cebola, arroz e farofa (R$ 50,00). Outro clássico que atrai a clientela é o filé-mignon à griset, um medalhão na manteiga acompanhado de batata griset, ervilhas e arroz (R$ 83,50). Rua André de Barros, 500, centro, ☎ 3222-3626 (100 lugares). 19h30/1h30 (sex. e sáb. até 3h; fecha dom.). Aberto em 1930. $

A Caiçara

O chef Fredy Ferreira apresenta uma cozinha que prioriza alimentos frescos do litoral paranaense. No salão ou no agradável quintal, vale investir no ceviche à caiçara, em que o pescado do dia é marinado no limão com cebola-roxa, milho tostado, tomate, pimentão, chuchu e lascas de coco (R$ 27,90). Na galeria dos principais, está o tradicional barreado (R$ 79,80, para dois). Rua Doutor Claudino dos Santos, 90, São Francisco, ☎ 3324-9755 (190 lugares). 18h/23h (sáb. 12h/16h e 17h30/23h; dom. só almoço; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. $$

Cantinho Mineiro

O chamariz é um farto bufê de comida mineira: leitão à pururuca, dobradinha e torresmo ficam enfileirados sobre um fogão a lenha. De segunda a sexta, é possível comer à vontade (R$ 23,90) ou por quilo (R$ 47,90). Aos sábados, domingos e feriados, o preço sobe para R$ 27,90 por pessoa e não há balança. Para abrir o apetite, caldinho de feijão e batidas são cortesia. Também é por conta da casa o arremate com bolo de fubá, café e chá. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 150, centro, ☎ 3224-3818 (160 lugares). 11h/15h. Aberto em 1994. $

Mineira Gostosa

Com sotaque mineiro, a casa oferece diariamente trinta pratos quentes, além de saladas e sobremesas. De segunda a sexta, o cliente pode se servir à vontade por R$ 27,90 ou optar por pesar o prato (R$ 49,90 o quilo). Aos fins de semana e feriados, o valor é de R$ 32,90 por pessoa e apenas sábado há opção da balança. A cada dia um prato é o destaque: pode ser dobradinha, feijoada ou rabada com polenta. Rua Mateus Leme, 491, Centro Cívico, ☎ 3029-5728 (85 lugares). 11h/15h30 e 18h/22h45 (sáb. e dom. só almoço) Aberto em 1981. $

Mukeka

O endereço foca em receitas brasileiras, caso da porção de dadinho de tapioca e queijo de coalho servida com geleia de pimenta (R$ 27,00, doze unidades). Grande estrela na seção dos principais, o tambaqui vem ao lado de vinagrete com feijão-fradinho, arroz e aipim frito (R$ 129,00, para dois). O ponto final fica a cargo da musse de chocolate com geleia de cupuaçu (R$ 23,00). Rua Machado de Assis, 417, Juvevê, ☎ 3156-3028 (120 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. 12h/16h e 19h/23h; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$

Pantagruel

O amplo quintal arborizado é o local mais disputado da casa, que funciona apenas aos fins de semana. Ali ou no salão, o casal Otávio e Marta Sbalqueiro serve pratos como a feijoada na cumbuca em companhia de arroz, couve com bacon e vinagrete (R$ 91,00, para três pessoas). É boa pedida ainda o côngrio grelhado guarnecido de maionese e salada (R$ 90,00, para três). Rua Professor Joaquim de Mattos Barreto, 416, São Lourenço, ☎ 3253-7772 (320 lugares). 12h/17h (fecha seg. a sex.). Aberto em 1987. $$

