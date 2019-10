Os melhores restaurantes italianos de Curitiba segundo VEJA COMER & BEBER

Barolo Trattoria

Imbatível nos dois endereços, a conchiglia com recheio de camarão é servida com um molho à base de queijo que também leva o crustáceo em sua composição (R$ 139,00). Na seção de carnes, arranca elogios o medalhão de filé-mignon na mostarda guarnecido de ravióli (R$ 137,00). Os pedidos servem duas pessoas. Para terminar, pode vir à mesa o petit gâteau de doce de leite com calda de frutas vermelhas (R$ 25,00). Avenida Silva Jardim, 2487, Água Verde, ☎ 3243-3430 (160 lugares). 12h/14h30 e 19h/0h (sex. jantar até 0h30; sáb. 12h/15h30 e 19h/0h30; dom. 12h/16h); ParkShopping Barigüi, ☎ 3402-1017 (140 lugares). 12h/15h e 18h30/23h (sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1999. $$$

Caliceti di Bologna (campeão da categoria em 2019)

Um italiano com raízes no churrasco. Pode parecer inusitado, mas dá para afirmar que o Caliceti di Bologna nasceu dentro da Querência, uma churrascaria inaugurada na área central em 1969. Lá, Onelia Caliceti, proprietária e matriarca de uma família de bolonheses, começou a preparar massas caseiras para servir aos seus clientes. Não demorou muito para um deles fazer campanha pela mudança de nome e de especialidade, solicitação atendida pelos donos em 1971, quando o lugar passou a se chamar “Bologna”. Um ano depois, num endereço mais estruturado na mesma região, os pratos com DNA italiano dominavam o salão; mas só em 1994 a casa seria transferida para o atual ponto. O que o restaurante nunca deixou para trás nesses 47 anos de atividade foram a administração familiar e o pastifício próprio. Hoje, são os irmãos Erminia, Alberto e Pompeo que zelam pela marca. A enorme área de produção no Batel ainda propiciou o surgimento de um bem abastecido empório anexo ao restaurante. Dentro do austero salão, as pastas al dente são soberanas. Nessa lista, os pollicioni de duas cores vão à mesa recheados com ricota defumada e cobertos por molho rosé (R$ 124,00, para dois). Para além dos diversos preparos com tortelloni, capelete, talharim e nhoque, destaca-se o stinco de vitela ao molho de vinho tinto e ervas (R$ 150,00, para dois). Num doce final de refeição, o spumone de chocolate meio amargo chega coroado com calda de laranja (R$ 24,00). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1365, Batel, ☎ 3223-7102 (180 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. só almoço 11h/15h; fecha ter.); Empório Gourmet (24 lugares). 9h30/19h30 (dom. 9h/15h; fecha ter.). Aberto em 1972. $$$

Campania Ristorante

Conduzido pelo chef Rafael Strujak, o endereço tem cardápio com autênticas receitas do país da bota. A clientela pode começar pelo parmigiana de berinjela acompanhado de pão (R$ 28,00, para dois). Na sequência, o filé-mignon ao molho gorgonzola vai à mesa em companhia de talharim ou nhoque na manteiga de sálvia (R$ 64,00). Fique à vontade para levar um vinho, o restaurante não cobra taxa de rolha. Alameda Prudente de Moraes, 1265, centro, ☎ 3013-2009 (50 lugares). 12h/15h e 19h/23h (dom. só almoço; ter. só jantar). Aberto em 2006. $$

Cantina do Délio

Em seu restaurante, Délio Canabrava sugere os arancini, bolinhos de risoto, para começar a refeição (R$ 22,00, seis unidades). Entre os principais, tem boa saída o conchiglioni gratinado, recheado com gorgonzola e servido com cubos de filé-mignon (R$ 65,00). Sai pelo mesmo preço o risoto de frutos do mar. Na sobremesa, a torta banoffee (R$ 12,00 a fatia) reina na preferência do público. Rua Itupava, 1094, Alto da XV, ☎ 3078-0010 (190 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sáb. 11h30/16h e 18h30/0h; dom. só almoço 11h30/16h). Aberto em 2006. $$$

Ernesto Ristorante

O chef Dudu Sperandio investe em receitas italianas com toques autorais. No abre-alas, figura a polenta cremosa com ragu e pancetta trufada (R$ 37,00). O afamado ravióli de abóbora – receita servida desde a inauguração da casa – pode vir na sequência, banhado por molho de queijo de cabra com nozes carameladas (R$ 49,00). A tortinha de creme de avelã (R$ 25,00) é novidade para sobremesa. Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês, ☎ 4141-5477 (70 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2011. $$$

Famiglia Fadanelli

Fundado pela família Madalosso, o restaurante tem como carro-chefe a paleta de cabrito assada acompanhada de talharim na manteiga, batatas coradas e brócolis (R$ 119,00, para duas pessoas). Na seleção de massas, destaca-se o conchiglione de camarão e alho-poró ao molho de queijo, e nozes (R$ 95,00, para dois). A casa tem uma carta de vinhos composta por 150 rótulos de vinho. Na saída, os clientes têm como cortesia um café com bolachas, laranjinha e chantili. Avenida Manoel Ribas, 5667, Santa Felicidade, ☎ 33721616 (200 lugares). 19h30/23h (sáb. também almoço 12/15h30; dom. só almoço 12h/15h30). Aberto em 1992. $$$

Jamie’s Italian

O cardápio é repleto de receitas do chef inglês Jamie Oliver. Uma delas é o arancini margherita, valorizado por molho arrabiata com lâminas de alho e pimenta malagueta (R$ 29,00). A entrada pode ser seguida pelo penne à carbonara do jamie, que combina alho-poró, pancetta, pimenta-do-reino, gema e limão-siciliano (R$ 45,00, para duas pessoas). A cerveja witbier Amici (R$ 18,00, 355 ml) é resultado de uma parceria com a Way Beer. Shopping Pátio Batel, ☎ 3020-3402. 12h/23h (sex. até 0h; sáb. 11h30/0h; dom. 11h30/22h). Aberto em 2018. $$.

La Pasta Gialla

A rede do chef Sergio Arno faz sucesso em diversas partes do país. Para abrir o apetite, uma das novidades é o croquete de abóbora com gorgonzola e amêndoa (R$ 38,00, quatro unidades). Entre os pratos principais, um dos sucessos da cozinha é o stinco di maiale, um ossobuco suíno assado e servido em companhia de purê de batata-doce trufado (R$ 68,00). ParkShopping Barigüi, ☎ 3317-6910 (72 lugares). 12h/23h (sáb. até 0h; dom. até 22h); Shopping Pátio Batel, ☎ 3020-3656 (86 lugares). 12h/23h (sex. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2008. $$

Lellis Trattoria

Canções italianas e outras músicas são executadas diariamente pelo pianista Luiz Hernan. Nesse cenário, os clientes costumam pedir o filé-mignon de 400 gramas com molho sugo e fusilli aos quatro queijos (R$ 175,50, para duas pessoas). Também tem boa saída a perna de cabrito assada com brócolis e batata corada (R$ 187,90, para dois) – a receita harmoniza com o vinho tinto italiano Bolla Valpolicella Clássico 2017 (R$ 133,00). Rua Gonçalves Dias, 51, Batel, ☎ 3242-9320 e ☎ 3244-7943 (180 lugares). 11h30/16h e 19h/2h (sáb. e dom. almoço até 17h; dom. jantar até 0h). Aberto em 1999. $$$

Mangiare Felice

O caprichado couvert com pão italiano, torrada de alho, manteiga, sardela, azeitona, mussarela de búfala e berinjela (R$ 14,90) abre frentes para pratos como o fusilli à mangiare, com molhos sugo e quatro queijos mais escalope de filé-mignon (R$ 130,50, para duas pessoas). Para beber, há vinho tinto chileno Cousiño Macul Don Luis Cabernet Sauvignon (R$ 89,50). Rua Rocha Pombo, 397, Juvevê, ☎ 3252-8866 (100 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sáb. e dom. almoço até 17h; fecha seg.); Rua Francisco Rocha, 560, Batel, ☎ 3244-7446 (130 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sáb. e dom. almoço até 17h; fecha seg.); Rua Augusto Severo, 961, Centro Cívico, ☎ 3353-2048 (80 lugares). 11h30/14h30 e 19h/0h. Aberto em 1995. $$.

Osteria Capitolina

A refeição pode começar com um copo de negroni ou de aperol spritz (R$ 35,00 cada um) acompanhado da porção de salmão defumado artesanalmente (R$ 57,00). Na sequência, um dos sucessos também tem ingredientes do mar: o espaguete com vôngole, marisco, camarão e lula (R$ 69,00). Para encerrar sem abrir mão do acento italiano, a sugestão é o tiramisu (R$ 21,00). Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 638, Ahú, ☎ 3079-8545 (75 lugares). 11h30/14h30 e 19h30/23h (sáb. e dom. almoço 12h/16h; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2011. $$

Pantucci Trattoria

Nos dias mais frios, a lareira fica acesa, e em todos os outros o charme é garantido pela decoração rústica, com madeira e tijolinho aparente. Nesse ambiente, a refeição pode começar com a bruschetta de funghi porcini e queijo brie (R$ 35,90, quatro unidades) e seguir com o filé-mignon assado em crosta de ervas e servido ao lado de ravióli de mussarela de búfala e tomates frescos (R$ 69,90). De segunda a sexta-feira, tem menu executivo para o almoço. Rua Barão de Guaraúna, 553, Juvevê, ☎ 3205-3883 (65 lugares). 11h30/14h e 19h às 23h (seg. só almoço; sáb. almoço até 15h; dom. só almoço até 15h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$

Ponte Vecchio

O nome do restaurante faz referência à uma ponte medieval de Florença, na Itália. No cardápio aparece a paleta de cordeiro assada com manteiga de alecrim e molho rôti, guarnecida de talharim caseiro e brócolis ao alho e óleo (R$ 140,00, para até três pessoas). A receita vai bem com vinho tinto italiano Ca’ Montebello (R$ 91,00), feito com uva barbera, ou o argentino Trapezio Malbec, único vendido em taça (R$ 18,00). Rua Benjamin Constant, 331, centro, ☎ 3264-7193 (50 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. até 15h). Aberto em 1992. $$

Porcini Trattoria

A polenta cremosa com molho funghi porcini, azeite de trufas e queijo grana padano (R$ 29,00) pode ser seguida pelo filetto ferrari, prato composto de medalhão de filé-mignon grelhado com molho de tomate com ervas, ravióli de mussarela de búfala com molho de gorgonzola e damasco (R$ 127,00, para dois). A adega da casa comporta 800 rótulos. Está sempre presente o Luigi Bosca Malbec 2016 (R$ 185,00), elaborado com uva sangiovese. Rua Buenos Aires, 277, Batel, ☎ 3022-5115 (200 lugares). 12h/0h (seg. só jantar 19h/23h30). Aberto em 2009. $$$.

Spaghetto Ristorante

Instalado em um imóvel de esquina, o restaurante tem paredes internas de pedra e lareira, tornando o ambiente aconchegante. De terça a sexta-feira, o almoço executivo inclui salada e uma sugestão de massa (R$ 29,00). À la carte, um dos pratos mais pedidos é o filé spaghetto speciale, que leva cogumelo-de-paris, brócolis e alho – guarnecido de talharim, sai a R$ 105,00 e serve duas pessoas. No arremate, faz sucesso o pudim de leite (R$ 17,00). Rua Visconde do Rio Branco, 1302, centro, ☎ 3013-1294, (120 lugares). 11h30/14h e 19h/23h (sáb almoço até 14h30; dom. almoço até 15h e jantar até 22h; fecha seg.). Aberto em 1988. $$$

ITALIANOS/RODÍZIO



Dom Antonio

A arquitetura externa do restaurante faz referência aos castelos medievais. A parte interna é dividida em cinco amplos salões, por onde circulam as receitas que integram o rodízio, como asinha de frango, frango à passarinho, maminha, polenta, lasanha e outras massas, a exemplo do rondeli de abóbora com nozes e do conchiglione de banana. Pelo serviço, cobram-se R$ 50,00 por pessoa. Avenida Manoel Ribas, 6121, Santa Felicidade, ☎ 3273-3131 (2000 lugares). 11h30/14h30 e 19h30/23h (dom. almoço até 15h; fecha seg.). Aberto em 1986. $$

Madalosso

Conhecido pela impressionante estrutura, tem nove salões e capacidade para quase 5 mil clientes. Por mês, 55 mil pessoas passam por lá em busca do rodízio, que leva à mesa salada de escarola com bacon, polenta frita, maionese, risoto de frango e frango à passarinho. Na sequência, doze massas são oferecidas, entre elas lasanha, nhoque, tortei de abóbora ao molho branco e o talharim à carbonara, além de duas carnes (R$ 53,00 por pessoa). Para beber, há vinho da casa em jarra (R$ 17,00, 550 mililitros). Avenida Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade, ☎ 3372-2121 (4645 lugares). 11h30/15h30 e 19h/23h. Aberto em 1963. $$

Velho Madalosso

Trata-se de um ícone gastronômico da cidade e do bairro, aberto há mais de cinco décadas. Pagam-se R$ 58,00 por pessoa para desfrutar à vontade do cardápio, que reúne sugestões como salada, massas e proteínas. Nhoque, lasanha, sorrentino de damasco com brie, polenta frita e frango à passarinho são algumas das receitas prediletas da clientela. Encerra a refeição o clássico tiramisu (R$ 19,00). Avenida Manoel Ribas, 5852, Santa Felicidade, ☎ 3373-1014 (385 lugares). 11h30/15h15 e 19h/23h (sáb. jantar até 23h30; dom. só almoço). Aberto em 1963. $$

Veneza

A história do restaurante remete às festas da família Valente, sempre regadas a vinho. Pelos quatro salões desfilam os itens do rodízio, como salada de escarola com bacon, risoto, polenta frita, frango à passarinho ou prensado, nhoque, lasanha ao sugo e bufê de massas (R$ 58,00 por pessoa). Uma das sobremesas mais pedidas é o morango com creme (R$ 11,00). Avenida Manoel Ribas, 6860, Santa Felicidade, ☎ 3372-2626 (600 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 15h30 e jantar até 23h30). Aberto em 1965. $$

