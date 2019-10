Os melhores restaurantes de carnes em Curitiba segundo VEJA COMER & BEBER

Amigos & Cerveja

Carro-chefe, o cordeiro aparece em diferentes versões: carré, t-bone, paleta e costela (R$ 94,90 o quilo de cada um), além do french rack (R$ 129,90 o quilo). Dão as caras também cortes bovinos angus e black angus, a exemplo do bife de chorizo (R$ 109,90 o quilo). Para guarnição há polenta frita e maionese (R$ 24,00 cada uma para quatro pessoas). Na vasta seleção de cervejas especiais figura o chope amber lager da Patagonia (R$ 12,00; 400 mililitros). Rua Capiberibe, 1911, Portão, ☎ 3018-7154 (120 lugares). 18h/22h30 (sáb. e dom. 11h30/15h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2001. $$

Badida Carnes Nobres (campeão da categoria em 2019)

Criada na Avenida do Batel, no início dos anos 80, a marca viveu o período de “revolução” da carne no país. Ao longo de suas quase quatro décadas, ela acompanhou as melhorias do setor e adaptou-se a uma crescente demanda por diversidade, sabor e maciez. Hoje, a fórmula da Badida relaciona cortes bovinos provenientes de gado angus, além de três opções da raça wagyu, famosa no mundo pela alta taxa de gordura entremeada. Da parrilla a carvão de suas duas unidades saem, por exemplo, o bife badida, feito da parte mais tenra do entrecôte (R$ 94,90). Boa escolha para três pessoas, a parrillada da casa traz um combinado de entrecôte, picanha e fraldinha (R$ 229,90). Guarnições são solicitadas à parte, como as meias-porções de arroz biro-biro (R$ 16,50) e de farofa com ovo e azeitona (R$ 15,50). De segunda a sexta e no sábado à noite, o couvert e um corte do dia saem por R$ 69,90. Avenida Sete de Setembro, 6045, Seminário, ☎ 3243-0473 (160 lugares). 11h30/15h e 19h/23h30 (sex. almoço até 15h30; sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h); Park Shop ping Barigüi, ☎ 3373-0300 (130 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1983. $$$

Churrascaria do Darci

Fundada há quase 50 anos por Odarci Bonatto (1932-2019), ou Seu Darci, como era conhecido, a casa atualmente é comandada por sua filha Márcia. No cardápio, há oferta de cortes para até quatro pessoas, caso da alcatra e do pernil de carneiro (R$ 135,90 cada um com 1 quilo). Para fazer companhia, escolhem-se guarnições como a maionese (R$ 15,00), para três pessoas. Rua Albano Reis, 1289, Bom Retiro, ☎ 3352-4464 (150 lugares). 11h30/14h (sáb. e dom. até 15h; fecha seg.). Aberto em 1970. $$

Churrascaria Ervin

Prestes a completar 70 anos, a casa é comandada pela mesma família desde a inauguração. Está entre os cortes mais apreciados pelo público o filé-mignon, servido com saladas de tomate e de cebola, pepino, pão e a tradicional maionese de batata (R$ 119,00, para duas pessoas). Já o bife ancho uruguaio, novidade no menu, acompanha salada mista e arroz biro-biro (R$ 49,90). Rua Mateus Leme, 2746, Centro Cívico, ☎ 3252-5347 e ☎ 3076-5348 (120 lugares). 11h30/14h (sáb., dom. e feriados 11h/15h30; fecha seg.). Aberto em 1950. $$

Espaço Angus Prime Steakhouse

Uma grande geladeira expõe cortes das raças angus, wagyu e hereford – o público escolhe a peça que deseja consumir e observa seu preparo na parrilla argentina. Há opções como o bife de chorizo e o entrecôte, ambos servidos com salada por R$ 37,00 (300 gramas cada um). O cliente pode pedir mais guarnições, como a farofa de farinha panko, ovos e pimenta (R$ 13,00). Rua Capitão Leônidas Marques, 1278, Jardim das Américas, ☎ 3319-0134 (96 lugares). 18h30/23h (sáb. 11h30/15h30 e 19h/23h; dom. 11h30/15h30; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Espaço Depósito

Um amplo salão principal, quiosques ao ar livre e uma extensa área verde compõem o espaço deste agradável restaurante. O foco do cardápio são as carnes na brasa, caso da peça de alcatra de 1,3 quilo (R$ 122,00, para três pessoas), que pode ir à mesa ladeada pelo arroz quero-quero, feito com linguiça, farofa e batata palha (R$ 22,00). Para matar a sede, a principal pedida é o chope Brahma (R$ 10,00, 350 mililitros). Rua Santo Antônio, 660, Rebouças, ☎ 3333-5726 (170 lugares). 11h30/14h30 (sáb., dom. e feriados 11h45/16h). Aberto em 2000. $$

Filé de Igreja

Composto por contrafilé, filé-mignon e fraldinha, o corte filé de igreja – ou filé duplo – é o carro-chefe. A peça de 800 gramas assada no carvão serve três pessoas e custa R$ 69,00 ou R$ 99,00 se for acompanhada de arroz, maionese, tomate, cebola, feijão cavalo e farofa. Outra boa pedida é a alcatra orelha de elefante, para quatro pessoas (R$ 142,00, 1,2 quilo) e tem as mesmas guarnições do filé. Rua Professor Brandão, 396, Alto da Rua XV, ☎ 3319-3119 (150 lugares). 11h/14h (sáb. e dom. até 15h30; fecha seg. a qua.). Aberto em 2014. $

La Linda

Neste restaurante argentino, a chef e proprietária Marcela Crespi investe em pedidas típicas de seu país, como as empanadas (R$ 6,50). Para continuar, saem da parrilla cortes como bife de chorizo (R$ 62,00) e assado de tira (R$ 60,00), com 300 gramas cada um. Entre os acompanhamentos, há batata suflê (R$ 28,00). Rua Presidente Rodrigo Otávio, 835, Alto da Rua XV, ☎ 3078-1732 (87 lugares). 19h/23h (sáb. 12h/15h e 19h/23h; dom. almoço até 16h; fecha seg.); Rua Francisco Rocha, 612, Batel, 3022-1732 (80 lugares). 19h/23h (sáb. 12h/15h e 19h/23h; dom. almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2011. $$$

Las Tablas

Antes de se tornar o Las Tablas, em 2018, funcionava no endereço uma unidade da franquia Corrientes 348. Mesmo com a mudança, a casa segue especializada em cortes preparados na parrilla argentina, caso do ojo de bife de wagyu (R$ 420,00, com 600 gramas para duas pessoas). O valor dá direito a uma salada e um acompanhamento, a exemplo da farofa de ovos e das batatas ao murro. Faz companhia a cerveja argentinas Quilmes (R$ 34,00, 940 mililitros). Rua Gutemberg, 23, Batel, ☎ 3075-0348 e ☎ 99268-0348 (84 lugares). 12h/0h. Aberto em 2013. $$$

Madero Prime Steakhouse

Trata-se do primeiro restaurante do chef Junior Durski, que hoje comanda uma extensa rede de restaurantes Brasil afora. Antes das afamadas carnes, é possível pedir o couvert, composto por bruschettas, minissalada caprese, palmito e azeitonas (R$ 10,00). Entre os cortes de carne, destacam-se o t-bone (R$ 98,00, 700 gramas) e o carré de cordeiro (R$ 61,00, 300 gramas). Na adega, descansam 2.500 rótulos oriundos de 26 países. Avenida Jaime Reis, 262, São Francisco, ☎ 3012-2300 (52 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (sex. e sáb. almoço até 15h e jantar até 0h; dom. 12h/22h). Aberto em 2005. $$$

Outback Steakhouse

Após ser recepcionada com o couvert grátis de pão australiano e manteiga, a clientela geralmente convoca a famosa costelinha ao barbecue, com batata frita e cubos de maçã agridoce (R$ 63,90). Outro sucesso da rede é a bloomin’ onion, uma cebola empanada servida com molho picante (R$ 49,90). Na sobremesa, a cinnamon oblivion (R$ 29,90, para dois) reúne sorvete de creme, nozes, de maçã, croutons de canela e chantili. Shopping Curitiba, ☎ 3013-7978 (288 lugares). 11h30/23h30 (sex. até 0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h30). ParkShopping Barigüi, ☎ 3317-6737 (298 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2009. $$

Pobre Juan

Do salão, os clientes podem acompanhar o preparo das carnes na parrilla argentina. Entre as sugestões, todas de rebanhos de angus e hereford, há o corte especial do bife ancho batizado de gran pobre juan (R$ 244,90; 650 gramas) e o gran vacío, extraído da fraldinha (R$ 169,40; 550 gramas). Os pedidos incluem dois acompanhamentos, que podem ser a farofa da casa e a pupunha na brasa, por exemplo. Shopping Pátio Batel, ☎ 3020-3670 (100 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. 12h/15h30 e 19h/23h30; sáb. 12h/0h30; dom. 12h/20h). Aberto em 2013. $$$$

Saanga

Destacam-se no menu o t-bone (R$ 65,00) e o galeto grelhado, temperado com sálvia, alecrim e limão-siciliano (R$ 47,00), ambos para duas pessoas. As guarnições são pedidas à parte – o arroz biro-biro, por exemplo, custa R$ 19,90. Com cobertura de raspas de laranja, o crepe de doce de leite (R$ 15,00) é uma das sobremesas preferidas. Avenida Iguaçu, 2423, Água Verde, ☎ 3342-3474 (160 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h15 (sáb. e dom. almoço até 16h); Shopping Estação, ☎ 3026-3474 (160 lugares). 11h30/22h (sex. e sáb. até 23h). Aberto em 1997. $$

Tierra Del Fuego

Cortes da raça angus, vindos da região do pampas argentinos e uruguaios, são vendidos à la carte. O campeão de pedidos é o bife de chorizo (R$ 85,30, 500 gramas), mas também agrada muito a clientela o vacío, uma fraldinha de 700 gramas que sai a R$ 107,10. Todas as carnes chegam acompanhadas de arroz, farofa de bacon e molho chimichurri. Rua Barão de Guaraúna, 550, Juvevê, ☎ 3256-2323 (180 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 15h30; fecha seg.) Aberto em 2011. $$

CARNES/RODÍZIO



Batel Grill

Mais de vinte cortes circulam pelo salão no sistema de rodízio. Sugestões como o short ribs, a picanha e o assado de tira da raça angus são alguns deles. O valor parte de R$ 85,90 por pessoa, com direito a um bufê farto de massas, frutos do mar, saladas, sushis e sashimis. Para harmonizar com a refeição, a carta de vinhos lista cerca de 60 rótulos. Avenida Nossa Senhora Aparecida, 78, Seminário, ☎ 3342-8101 (360 lugares). 11h30/14h45 e 18h45/23h (sáb. e feriado almoço até 15h30; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2002. $$

Churrascaria Arco-Íris

Fundado há trinta anos pelo casal Jacir Antonio Pramio e Terezinha Pramio, dedica-se ao churrasco uruguaio servido em rodízio (R$ 85,90 por pessoa de terça a sexta e R$ 87,90 aos sábados e domingos). Desfilam pelo salão cortes especiais como bife ancho, assado de tira, chorizo e short rib. O preço inclui bufê de antepastos, saladas e alguns pratos quentes. Rua Maestro Carlos Frank, 2287, Boqueirão, ☎ 3286-0211 (200 lugares). 11h30/14h30 e 19h/22h30 (sáb. almoço até 15h; dom. somente almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 1989. $$$

Churrascaria Per Tutti

Albino Ongaratto (1928-2007) fundou, há mais de trinta anos, esta churrascaria. Até hoje, a especialidade é o rodízio: no enorme salão, garçons circulam servindo 22 cortes, a exemplo da picanha e da costela. De segunda a sábado, a refeição sai a R$ 61,90 no almoço e a R$ 54,90 no jantar, com direito ao bufê de saladas, pratos quentes, sushis e sobremesas. Aos domingos, o valor sobe para R$ 68,90 e os doces são cobrados à parte. Rua Comendador Franco, 2958, Guabirotuba, ☎ 3296-5962, ☎ 3296-2303 e ☎ 99946-0508 (500 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. só almoço até 15h30; fecha ter.). Aberto em 1987. $

Churrascaria Recanto Gaúcho

Nos dois endereços, o rodízio inclui catorze cortes mais bufê de pratos quentes, saladas e sushis. O short ribs é o preferido da clientela na unidade do Uberaba, onde os preços variam de R$ 41,95 por pessoa (almoço de terça a sexta) a R$ 73,95 (almoço de domingo). Já no Tarumã, onde brilha o shoulder steak, pagam-se de R$ 37,95 (almoço e jantar de terça a sexta) a R$ 54,95 (almoço de domingo). Avenida Comendador Franco, 4680, Uberaba, ☎ 3276-2615 (380 lugares). 11h30/14h45 e 18h30/23h (sáb., dom. e feriado 11h/16h; sex. e sáb. jantar 18h30/23h30; dom. só almoço; fecha seg.); Avenida Victor Ferreira do Amaral, 247, Tarumã, ☎ 3263-4445 (250 lugares). 11h/14h45 e 18h30/23h (sáb., dom. e feriado almoço até 16h; sex. e sáb. jantar 18h30/23h30; dom. jantar 18h30/22h30; fecha seg.). Aberto em 1989. $$

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.