Os melhores destinos gastronômicos de Campinas em 2019 segundo os leitores

1. Voto do leitor Campinas 2019 zoom_out_map 1 /3 Abigail Coffee Co.: variedade de grãos encantou os campineiros (Acervo Abigail/VEJASP)

2. Voto do leitor Campinas 2019 zoom_out_map 2 /3 Boteco Vidottinho: uma boa pedida é a linguiça de frango recheada com queijo coalho (Fabiana Murgel/VEJASP)

3. Voto do leitor Campinas 2019 zoom_out_map 3/3 Salão do Bellini: casa italiana soma dez prêmios concedidos por VEJA COMER & BEBER (Julia Campos/VEJASP)

Os três endereços a seguir são os mais queridos de Campinas, segundo os leitores que responderam a uma pesquisa on-line realizada no mês de maio por VEJA COMER & BEBER Campinas. Foram recebidos cerca de 18 000 votos. Confira os vencedores:

COMIDINHAS – Abigail Coffee Co.

Recém-aberta no Cambuí, esta cafeteria está dando o que falar na cidade. É um ótimo endereço para quem gosta de provar grãos de diferentes procedências. A oferta inclui dez variações, divididas no cardápio nas categorias microlote, da casa e da fazenda mineira Daterra. Outra pedida por ali é saborear o freddo (R$ 10,00), que consiste em duas doses de café gelado em textura cremosa. Avenida Coronel Silva Teles, 165, Cambuí, ☎ 3295-3424 (50 lugares). 9h/19h (sáb. até 17h; dom. até 15h). Aberto em 2018.

BARES – Boteco Vidottinho

“Irmão mais novo” do Seu Vidotti, este boteco cheio de personalidade abriu as portas dois anos atrás e já caiu no gosto dos campineiros. O cardápio, propício à boa botecagem, inclui cervejas, coquetéis e uma grande variedade de petiscos — só de coxinha, há quinze versões. Na foto, outra pedida certeira: a linguiça de frango recheada com queijo de coalho acompanhada de mandioca, pão e vinagrete (R$ 45,90). Rua Emílio Ribas, 887, Cambuí, ☎ 3325-8882 (250 lugares). 11h30h/1h30 (sex. e sáb. até 2h30; dom. 16h/0h; seg. até 14h30). Aberto em 2017.

RESTAURANTES – Bellini

Não é só o público que aplaude este elegante restaurante instalado no Hotel Vitória: a casa italiana soma dez prêmios concedidos por VEJA COMER & BEBER em edições anteriores. Sempre com novidades, o cardápio apresenta sugestões como o raviolini de figo e queijo de cabra com mel de trufas (R$ 34,00) e o prime rib na brasa com risoto de parmesão (R$ 149,00). A adega, com 230 rótulos, é uma atração à parte. Hotel Vitória, Avenida José de Souza Campos, 425, Cambuí, ☎ 3755-8027 (150 lugares). 12h/15h e 19h/23h30 (sex. e sáb. jantar até 0h; dom. só almoço até 16h). $$$

(Preços apurados em junho de 2019)

