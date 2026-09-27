O chef que decidiu manter seus restaurantes longe de São Paulo e do Rio

Mesmo com seis restaurantes e mais de 200 funcionários, Fabrício Lemos, 46, não tem nos planos abrir uma filial própria em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A decisão de concentrar em Salvador as casas que comanda ao lado da mulher, a chef-pâtissière Lisiane Arouca, é também uma defesa da Bahia como destino gastronômico. “As pessoas têm que fomentar o turismo gastronômico e, para fomentar esse turismo, precisa fortalecer o que a gente tem aqui. Então, se você quiser comer minha comida, venha para a Bahia”, disse em entrevista à coluna GENTE.

A relação profissional com a cozinha, porém, começou quase que por acaso. Ainda adolescente, Fabrício se mudou para os Estados Unidos com o pai e o plano original não passava perto da gastronomia: queria ser policial. Sem experiência e precisando trabalhar, conseguiu uma vaga como lavador de pratos em um restaurante italiano. Ficou três anos na função até surgir uma oportunidade na cozinha. Ele seguiu os estudos no Le Cordon Bleu e trabalhou em diferentes cozinhas da Flórida antes de retornar à Bahia, em 2010.

A mãe, que fazia marmitas para complementar a renda da família, é apontada por Fabrício como sua principal ligação com a comida afetiva. Mesmo nos Estados Unidos, ele telefonava para pedir instruções para preparar receitas baianas, como o caruru. “É uma comida bem simples do dia a dia, mas que traz muitas lembranças de infância. Sabor e cuidado na escolha do produto e no preparo”, contou. Em 2013, conheceu Lisiane e, juntos, começaram a percorrer a Bahia, visitar cooperativas e pesquisar ingredientes e preparos.

Dessa pesquisa nasceu, em 2016, o Origem (@restauranteorigem), primeira casa do casal e ainda o restaurante que melhor sintetiza a proposta do grupo. Ali, a culinária baiana aparece sob técnicas contemporâneas em um menu-degustação que muda conforme a pesquisa e a sazonalidade. No ano em que completa uma década, a casa serve o Menu Recôncavo 2.0, de catorze etapas, com criações como ravióli de vatapá, peixe com arroz negro e quiabo e cupim com nhoque de aipim. As sobremesas ficam sob o comando de Lisiane, como a Jabuticabeira, feita a partir de uma memória de infância da chef. “Faço toda a criação. Não tenho um chef de criação e não abro mão disso”, afirmou.

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