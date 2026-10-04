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Gastronomia

O chef que abriu mão do ‘MasterChef’ para se tornar profissional

Thiago Gonçalves divide o trabalho entre dois restaurantes no Rio de Janeiro

Por Giovanna Fraguito 4 out 2026, 13h00
Thiago Gonçalves
Thiago Gonçalves (Rodrigo Azevedo/Divulgação)
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A passagem pelo MasterChef Brasil, em 2020, poderia ter levado Thiago Gonçalves, 33, por um caminho bastante comum entre ex-participantes de realities: transformar a visibilidade em uma carreira nas redes sociais. O chef, porém, decidiu fazer o movimento contrário. “Poderia ter virado um influencer? Poderia. Talvez tivesse me dado muito mais retorno financeiro, mas não era isso que queria. Queria de fato me tornar profissional. Queria seguir o caminho daqueles que me inspiravam”, contou à coluna GENTE.

Formado originalmente em publicidade, Thiago já mantinha a gastronomia como uma paixão paralela quando entrou no programa. Após vencer o episódio do qual participou, começou a transformar em negócio o projeto de comida que mantinha durante a pandemia e optou por cursar Gastronomia com a bolsa conquistada na atração. A decisão significou, inclusive, abrir mão da possibilidade de voltar ao MasterChef no ano seguinte.

A mudança também significou investir na cozinha profissional. Em vez de apostar apenas na exposição conquistada na televisão, Thiago passou por restaurantes e ficou dois anos e meio no Borgo Mooca (@borgomooca), em São Paulo, experiência que ajudou a consolidar a transição de carreira. “Sabia que teria que trilhar isso, passar por restaurante, passar por todas as coisas boas e ruins”, afirmou.

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Hoje no Rio de Janeiro, ele divide o trabalho entre duas casas de propostas diferentes: o Posì (@posicucinaeterrazza), de inspiração italiana, e a Casa Magnólia (@casamagnolia.rj), em Ipanema. O desafio, segundo ele, exige “virar a chave” constantemente entre as duas cozinhas, etapa que encara como mais uma parte do aprendizado iniciado depois do reality. No primeiro, conta que preferiu entender o público e preservar pratos já queridos antes de promover mudanças. Já na Magnólia, encontrou espaço para ampliar as referências e incluir ingredientes ligados, por exemplo, à culinária persa. 

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