Heaven Delhaye comenta revezamento de jurados do Masterchef

Comandando a cozinha da área VIP do Rock in Rio, a chef Heaven Delhaye falou com exclusividade à coluna GENTE sobre os desafios do espaço e sobre sua participação na mais recente temporada do Masterchef, onde ocupou o papel de jurada na ausência de Henrique Fogaça e Helenza Rizzo. A experiência foi marcante para Delhaye, que foi uma das finalistas do programa em 2018.

“Fogaça e Helena Rizzo tiveram que sair um pouquinho, e foi muito legal para mim. Tive a experiência de voltar como chefe, foi muito gostoso estar do outro lado da bancada, experimentar a cozinha e a comida dos participantes, ver o empenho deles, a emoção deles ao me receberem. Foi muito gostoso”, disse ela, apontando ainda que a experiência entregou uma sensação de “volta no tempo”.

À frente da área VIP de um evento do Rock in Rio, Heaven revelou estar cozinhando para mais de 7 mil pessoas por 12 horas ininterruptas. “Hoje é o nosso dia mais cheio, vai ter no mínimo 7.500 pessoas aqui dentro, então a gente está organizado para servir 10 toneladas, só hoje”, declarou. “Estamos com 12 bufês diferentes, 12 experiências diferentes, servindo por 12 horas seguidas. Então é uma enorme logística e estratégia, você lembrar o que abre a que horas. Aqui, só nesse buffet de quente, a gente tem quatro ilhas, então tudo a gente tem que produzir em quatro vezes”, completa a chef.

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