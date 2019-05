O Grand Toro está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Grand Toro, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, somente no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 64,90 por uma refeição em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada – Pão australiano com manteiga de ervas

Prato principal – Picanha maturada com dois acompanhamentos à escolha do cliente

Sobremesa – Petit gâteau

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Válido para todos os drinks da casa e coquetéis sem álcool. Cervejas e chope não entram na promoção.

GRAND TORO STEAKHOUSE. Rua Senador Vilas Boas, 60 (Praça Popular, 315), Goiabeiras, 99681-0303 (220 lugares). Horário do menu: 18h/23h (todos os dias). Aberto em 2015. $$