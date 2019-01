Pizza da Chapada – 1º lugar

A Chapada homenageada aqui é a Diamantina, representada pela enorme pintura do Morrão, um dos principais cartões-postais dessa região, no centro do estado, e pelos chapéus próprios para trilhas, incorporados ao uniforme dos garçons. Na faixa dos 40 anos, Nei Laudano e Renato Imbassahy, os donos, frequentam o destino turístico desde a adolescência, quando viraram amigos. No vaivém entre Salvador e o município de Mucugê, eles conheceram uma pizzaria local e ficaram próximos da proprietária, a ponto de Imbassahy se casar com uma neta dela — daí para abrir um restaurante da especialidade na capital foi um pulo. Batizadas com os nomes de famosos atrativos da Chapada, as pizzas, finíssimas e sem borda, são assadas em um forno movido tanto a lenha como a gás (todas as fatias são cortadas na metade, já que a regra aqui é comer com a mão). Novidade, a morro do chapéu combina mussarela de búfala, tomate, pesto de azeitonas pretas, manjericão e orégano (R$ 72,00). A que presta tributo ao Vale do Capão carrega mussarela, cenoura ralada, pesto de manjericão e orégano (R$ 63,00). Para distrair o apetite, o minicalzone com palmito de jaca (R$ 14,00) é boa pedida. O salgado pode ganhar a companhia de uma das setenta cervejas listadas na carta, caso da dubbel Westmalle, da Bélgica (R$ 27,00, 330 mililitros). Rua Oito de Dezembro, 27, Graça, ☎ 3336-6532 (40 lugares). 18h/23h (qui. a sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2011. $$

Cantina Volpi

Misto de pizzaria e cantina, a casa fez fama por causa de seu rodízio de redondas (a R$ 29,50 por pessoa), servido há 23 anos. Nele, fazem sucesso coberturas clássicas como margherita, calabresa, quatro queijos e peperone. No serviço à la carte, o cliente escolhe entre mais de cinquenta sabores, como a de carne-seca desfiada com banana-da- terra (R$ 46,85). Além das redondas, o filé à parmigiana (R$ 42,90) engorda a lista de pratos da casa. Ele chega à mesa com dois acompanhamentos à escolha do cliente — há dez opções, entre elas purê de batata e arroz com brócolis. Antes, peça a linguiça de cordeiro grelhada ao molho de mostarda e mel (R$ 24,90, para duas pessoas). Rua Professor Sabino Silva, 822, Jardim Apipema, Ondina, ☎ 3332-6677 (140 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h); Rua Miguel Navarro y Cañizares, 423, Pituba, ☎ 3013-6677 (280 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 1995. $$

Casa de Pedra – 3º lugar

O nome entrega uma das características do salão desta pizzaria: as paredes são revestidas de pedras, o que confere um visual rústico ao ambiente. O cardápio sugere 67 opções de cobertura, como a de palmito com mussarela de búfala e sálvia (R$ 65,30) e a de lombinho com mussarela e geleia de pimenta, batizada com o nome da casa. Entre as sugestões doces, aposte na de banana com canela e doce de leite (R$ 59,30). Às terças e quintas-feiras, das 18h às 22h, o rodízio (R$ 39,90) abarca 25 sabores de pizza, como peperone, atum e lombinho canadense, além de incluir a famosa lasanha à bolonhesa. O suco de amora, feito da própria fruta, é sucesso entre as bebidas sem álcool (R$ 15,30). Rua Flórida, 62, Graça, ☎ 3033-6262 (130 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2013. $$

Casa Vieri Pizzeria

De inspiração napolitana, oferece pizzas de massa fina e bordas altas, preparadas pelo italiano Umberto Casalvieri. Com oito fatias, a margherita (R$ 38,00), uma das mais vendidas, combina molho de tomate, mussarela e manjericão. Outro destaque é a pizza de gelo, cuja massa vai ao forno coberta com pedras de gelo, que derretem e garantem hidratação ao disco. Depois de assada, a redonda é incrementada com queijo de ovelha e pimenta-doreino (R$ 75,00). Cai bem com vinho seco, que pode ser levado de casa sem ressalvas (a casa não cobra taxa de rolha). De entrada, a pizza frita enrolada de escarola com queijo de ovelha ou de ricota de búfala com peperone (R$ 21,00, para duas pessoas). Rua Manoel Barreto, 4, Graça, ☎ 3331-7981 (30 lugares). 18h/22h30 (fecha seg.). Aberto em 2016. $

Mamma’s Pizza – 2º lugar

Instalada na casa onde morou a família Branco, tem decoração rústica, parecida com a das cantinas da Itália. Comece com o pão de calabresa (R$ 19,50 a porção). Entre as opções de pizza, escolha a de queijo brie com mussarela, lombinho, geleia de rubras e rúcula (R$ 64,90, com seis fatias) ou a de berinjela ao forno com gorgonzola (R$ 61,70). O cardápio ganhou recentemente uma linha de pizzas leves, com versões fit, sem glúten ou sem lactose. Elas aparecem em discos de 20 centímetros, em dez sabores, pelo preço fixo de R$ 26,00 — entre elas está a de salmão com mussarela de búfala, alho-poró e manjericão na massa integral. Para beber, vá de roska de amora (R$ 16,80). Rua das Margaridas, 150, Pituba, ☎ 3353-2600 (85 lugares). 17h30/23h. Aberto em 1996. $$

Pizzalinha

Antes da cobertura, é preciso escolher entre os oito tipos de massa: integral, beterraba, batata-doce, aipim, cenoura, espinafre, multigrãos e alho. Os discos fininhos recebem coberturas como a sertaneja (R$ 69,90), com mussarela, carne-seca desfiada, banana- da-terra, cebola e orégano. Já a de camarão com alho-poró leva também mussarela de búfala e tomate seco (R$ 95,90). Quem não come carne nem queijo encontra opção com a naturally, com queijo vegano, brócolis, tomate seco, nozes e cebola (R$ 65,90). Antes, peça o bolinho de abóbora com carne- seca (R$ 23,50, seis unidades) para beliscar. Avenida Dilson Jatahy Fonseca, 1333, Stella Maris, ☎ 3374-9157 (100 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. 17h/0h30; dom. 17h/23h). Aberto em 2012. $$$

Quattro Amici

Assadas no forno a lenha, as redondas de massa fina aparecem em opções tradicionais, como margherita, calabresa, portuguesa e quatro queijos, além das especiais da casa, como a quattro amici (R$ 75,00), com cogumelos shiitake, shimeji e alho-poró flambados em vinho branco. A de camarão (R$ 70,00, seis fatias) vem coberta com queijo emmental. O cardápio também sugere saladas, como a que combina alface, rúcula, berinjela agridoce, abobrinha, tomate seco, mussarela de búfala e mostarda. Rua Dom Marcos Teixeira, 35, Barra, ☎ 3264-3333 (120 lugares). 18h/0h. Aberto em 2004. $$

Rocca Pizzaria e Forneria

Molho de tomate, queijo brie, geleia de pimenta artesanal e lascas de pimenta dedo- de-moça cobrem a pizza batizada de yves pavetto (R$ 75,80). Também entre as queridinhas da clientela, a santa delícia (R$ 78,80) combina burrata, chips de presunto cru e tomate-cereja com manjericão. Entre as sugestões açucaradas, aposte na redonda de doce de leite com paçoquinha (R$ 58,20) ou na bendita doçura (R$ 58,20), com brigadeiro de chocolate belga, pedaços de morango frescos e gotas de chocolate branco. Rua das Hortênsias, 564, Pituba, ☎ 3451-2086 (150 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. 17h/2h). Aberto em 2007. $$$

Sertão na Lenha

Uma dica é começar com o crocante do chef, espécie de pizza recheada e fechada, cortada em pedacinhos para beliscar enquanto se escolhem as próximas pedidas. Na sequência, os discos de massa fina ganham 68 opções de cobertura. Uma das que fazem sucesso é a que combina carne de sol com banana-da-terra e queijo de coalho (R$ 66,00 a média). Para quem é fã de sabores agridoces, a jamile picante traz calabresa moída, mix de frutas tropicais (como pêssego, figo e goiaba) e pimenta. Peça uma garrafa do vinho português Zé do Telhado, um tinto seco da região do Douro (R$ 55,00). Finalize a noite com o sorvete de pudim de chocolate (R$ 15,00). Rua Martins Afonso de Souza, 2, Garcia, ☎ 3328-2111 (50 lugares). 17h/23h30. Aberto em 2006. $$

Torre de Pizza

Na rota das praias do litoral norte baiano, a pizzaria em Lauro de Freitas tem ambiente rústico, com teto de piaçava, circundado por área verde. A unidade do Salvador Norte Shopping não replica o charme do salão da matriz, mas oferece o mesmo cardápio. Nos dois endereços, as vedetes são as pizzas cobertas por uma capa de queijo parmesão gratinado. Entre as opções que lideram os pedidos está a de camarão com catupiry (R$ 119,00). Para adoçar o paladar, aposte no coladinho (R$ 19,00), que traz pudim de leite condensado ladeado por sorvete italiano de baunilha. A carta de bebidas tem caprichada seleção de espumantes — um deles é o Dom Cândido Estrelato Moscatel (R$ 108,00). Estrada do Coco, km 2, Lauro de Freitas, ☎ 3287- 9700 (500 lugares). 11h/0h; Salvador Norte Shopping. Não tem telefone (20 lugares). 10h/22h. Aberto em 1983. $$