A Chapada homenageada aqui é a Diamantina, representada pela enorme pintura do Morrão, um dos principais cartões-postais dessa região, no centro do estado, e pelos chapéus próprios para trilhas, incorporados ao uniforme dos garçons. Na faixa dos 40 anos, Nei Laudano e Renato Imbassahy, os donos, frequentam o destino turístico desde a adolescência, quando viraram amigos. No vaivém entre Salvador e o município de Mucugê, eles conheceram uma pizzaria local e ficaram próximos da proprietária, a ponto de Imbassahy se casar com uma neta dela — daí para abrir um restaurante da especialidade na capital foi um pulo. Batizadas com os nomes de famosos atrativos da Chapada, as pizzas, finíssimas e sem borda, são assadas em um forno movido tanto a lenha como a gás (todas as fatias são cortadas na metade, já que a regra aqui é comer com a mão). Novidade, a morro do chapéu combina mussarela de búfala, tomate, pesto de azeitonas pretas, manjericão e orégano (R$ 72,00). A que presta tributo ao Vale do Capão carrega mussarela, cenoura ralada, pesto de manjericão e orégano (R$ 63,00). Para distrair o apetite, o minicalzone com palmito de jaca (R$ 14,00) é boa pedida. O salgado pode ganhar a companhia de uma das setenta cervejas listadas na carta, caso da dubbel Westmalle, da Bélgica (R$ 27,00, 330 mililitros). Rua Oito de Dezembro, 27, Graça, ☎ 3336-6532 (40 lugares). 18h/23h (qui. a sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2011. $$

