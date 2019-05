Para eleger os três restaurantes que oferecem os “Melhores serviços de delivery”, a equipe de VEJA COMER & BEBER fez os pedidos pelo iFood de maneira anônima, no mesmo dia e horário, a três endereços de cada categoria – Hamburgueria, Pizzaria e Cozinha Brasileira – e deu o veredicto. O Jymmy Burguer, por exemplo, venceu entre as hamburguerias e se destacou também pela qualidade da embalagem, que garantiu a temperatura e a suculência do sanduíche. A Don Dito, campeã entre as pizzarias, entregou o disco quentinho e firme, acondicionado em uma caixa bem vedada. Na lista dos estabelecimentos especializados em gastronomia brasileira, o Varadero levou a melhor porque o filé de pintado com molho de passas e guarnição de banana caramelada mais purê de mandioquinha – que tem um preparo bem complexo – foi embalado com cuidado e chegou ao destino como se o prato estivesse saindo da cozinha naquele instante. É tudo que o cliente adepto desse tipo de serviço espera para ter um bom apetite.

Com a palavra, os campeões!

Hamburgueria: Jymmy Burguer

“O delivery representa boa parte do nosso faturamento e vem aumentando. Antes de abrir o negócio, eu e meu sócio visitamos 80 hamburguerias no Brasil, Estados Unidos, Itália e Espanha. Testamos o serviço durante dois meses: enviamos hambúrgueres de cortesia, fizemos pedidos na casa de amigos, capacitamos os motoboys e estudamos uma embalagem que permitisse que o pedido chegasse quente e íntegro ao cliente.”

Jimmy Bragança, sócio proprietário

Pizzaria: Don Dito

“Nós investimos na equipe e em produtos de qualidade. A operação, que representa 40% do nosso faturamento, é separada, para que a gente entregue dentro do tempo estimado, e nossa embalagem tem um papelão mais firme, que garante a qualidade.”

Patricia Rivilini, sócia proprietária

Comida brasileira: Varadero Bar e Restô

“Inauguramos o delivery há dois meses e percebemos que a demanda cresce a cada semana. Por isso, destacamos uma pessoa exclusivamente para gerenciar essa operação e aprimoramos o acabamento da embalagem – que custa o dobro das convencionais. Sem contar que tratamos pessoalmente de cada entrega e colhemos o feedback dos clientes.”

Daniel Teixeira, sócio proprietário