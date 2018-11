Latitude 13 – Primeiro colocado na categoria

A pequena e única cafeteria da grife de grãos especiais, dentro do Mercado do Rio Vermelho, é só a ponta de um negócio expressivo. Os cafés são colhidos manualmente em fazendas situadas nos municípios de Ibicoara e Mucugê, na região da Chapada Diamantina. À frente da marca está o casal formado pelo paulistano Luca Giovanni Allegro e por Juleilda Allegro, baiana de Cairu. Inicialmente, a ideia era centrar esforços no comércio externo. De cada cinco sacas, quatro são exportadas para outros países, em geral da Europa, além dos Estados Unidos — a produção atual soma cerca de 900 000 quilos de grãos por ano. Para a cafeteria, o casal elaborou uma linha com quatro variações. Preparado com os grãos catuaí-vermelho e topázio, o castas tem leve acidez cítrica, enquanto o gran reserva orgânico resulta da mistura do catuaí-amarelo com o vermelho e apresenta nuances de chocolate e melaço. Com grãos variados, o clássico é o mais encorpado, e o blend, feito só com catuaí-vermelho, o mais delicado. Não moídos, custam entre R$ 28,00 e R$ 33,00 (o pacote de 500 gramas). Mas eles também são vendidos triturados, em cápsulas compatíveis com máquinas da Nespresso e sachês individuais. Na cafeteria é possível encontrar ainda variedades sazonais e escolher entre quase dez métodos de preparo (na prensa francesa, a bebida custa R$ 12,00 a xícara; na aeropress, R$ 10,00). Há até versões alcoólicas, como a caipirinha incrementada com uma dose de expresso (R$ 12,00). A vitrine acomoda comidinhas como torta de maçã com farinha de amêndoas, creme de baunilha e amêndoas laminadas (R$ 12,00) e tapioca com recheio de mussarela, rúcula e tomate seco (R$ 8,00). Mercado do Rio Vermelho, Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1624, Rio Vermelho, ☎ 2132-2114 (40 lugares). 7h/19h (dom. até 17h). Aberto em 2014.

Ateliê Dani Cunha

Na loja que mantém no Centro Histórico, a artesã Dani Cunha instalou um agradável café, cujas mesinhas ficam dispostas numa espaçosa varanda com vista para o mar. O cardápio de comes inclui a torta búlgara (R$ 15,00 a fatia), boa pedida para acompanhar o café (R$ 6,00). Na ala dos quitutes baianos, ganham destaque os miniabarás, servidos com uma pimentinha arretada (R$ 25,00, oito unidades), e o clássico pãozinho delícia, que chega à mesa em trio (R$ 6,00). Rua do Carmo, 70, Santo Antônio, ☎ 99908-6291 (56 lugares). 16h/21h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Café do Ponto

A marca foi fundada há mais de seis décadas por um grupo de cafeicultores paulistas. Atualmente, a rede, espalhada por todo o país, trabalha com diferentes tipos de grão e intensidades de torra. Na loja soteropolitana, o cappuccino tradicional é feito com café do sul de Minas Gerais, mais encorpado e com alta acidez (R$ 11,00). Para acompanhar, há pão de batata aos quatro queijos (R$ 7,80) e empada de carne-seca com requeijão (R$ 8,90). Shopping Paralela (18 lugares). Não tem telefone. 9h/22h (dom. 12h/ 21h). Aberto em 2009.

Café Grão de Ouro

Dona Nilza Almeida faz questão de produzir ela mesma duas das especialidades da casa: o cremoso bolo de milho (R$ 9,00 a fatia) e o sanduíche de pizza, montado no pão de fôrma com mussarela, presunto, tomate, requeijão e orégano (R$ 10,00). A torta de limão tem base de biscoito e é coberta com musse da fruta (R$ 12,50 a fatia). Na ala das bebidas, o cappuccino gelado lembra um milk-shake, batido com gelo e leite condensado (R$ 18,20). Shopping da Bahia, ☎ 3450-4450 (70 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h). Aberto em 2003.

Cafelier

Com vista para o mar, a casa ganhou recentemente uma tela com mais de 2 metros do artista modernista Carlos Bastos. Com grãos especiais da Chapada Diamantina, o expresso é oferecido com uma bola de sorvete de baunilha ou com a xícara lambuzada de Nutella (R$ 12,00 cada um). O mesmo creme de avelã recheia a tartelette (R$ 7,00), que sai também em versão salgada com camarão (R$ 9,00). Rua do Carmo, 50, Santo Antônio, ☎ 3241-5095 (35 lugares). 14h/21h30 (dom. até 20h). Aberto em 1994.

Café-Teatro

Zélia Gattai Dentro da Fundação Casa de Jorge Amado, o café leva o nome da escritora que viveu com o autor baiano por quase seis décadas. O café tentação (R$ 8,00) é preparado com expresso, leite condensado e espuma de leite. Mais doce ainda, o frapê de cappuccino (R$ 14,00) tem a receita incrementada com creme de avelã e sorvete de creme. Entre os comes, aposte no folhado de banana- prata (R$ 6,00) ou na porção de beiju com dez barquinhas recheadas com manteiga e queijo parmesão (R$ 8,00). Rua Porta do Carmo, 4951, Largo do Pelourinho, ☎ 3321-0122 (40 lugares). 10h/18h (sáb. até 16h). Aberto em 1998.

Café Terrasse — Aliança Francesa

Anexo à escola Aliança Francesa, o espaço conta com um terraço com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O cliente pode aproveitar a brisa do mar enquanto toma um café glacê (R$ 15,00), mistura de cappuccino com gelo e chantili. Para comer, além das quiches, há salgados recheados de espinafre com ricota e de alho-poró com ricota, ambos servidos com salada na hora do almoço (R$ 18,00 cada um). Avenida Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra, ☎ 3012-1584 (50 lugares). 10h/21h (dom. 17h/20h). Aberto em 2009.

Coffeetown

O cardápio das comidinhas exibe sotaque gringo, que dá para notar em pedidas como o cinnamon roll (R$ 14,00 a unidade) e o bolo red velvet (R$ 17,00 a fatia). Na ala dos cafés, o que é extraído na prensa francesa tem sabor suave e custa R$ 10,00. O mocaccino mistura expresso, leite integral levemente vaporizado e calda de chocolate (R$ 13,00). Avenida Sete de Setembro, 1755, Corredor da Vitória, ☎ 3565-1325 (70 lugares). 7h/21h (sex. até 22h; sáb. e dom. 9h/22h). Aberto em 2018.

Feito a Grão – 3º lugar

A cafeteria trabalha com o conceito do grão à xícara e cuida ela mesma da torrefação dos microlotes vindos do Espírito Santo e de Minas Gerais. Também é possível arrematar pacotes de 200 gramas para levar pa ra casa. Além do expresso tirado em máquina italiana La Marzocco, oferece cafés extraídos em diferentes métodos, como o coado na Hario V60. O expresso tônica, sob medida para espantar o calor, é incrementado com rodelas de laranja (R$ 12,90). Para adoçar, peça a torta de Leite Ninho e brigadeiro de café (R$ 15,90 a fatia). Rua das Hortênsias, 918, Itaigara, ☎ 3018-5288 (47 lugares). 8h/22h. Salvador Shopping, ☎ 3033-8392. 9h/22h (dom. 13h/21h). Mais cinco endereços. Aberto em 2006.

Grão Supremo

A região de Piatã, na Chapada Diamantina, é a grande fornecedora dos grãos utilizados nas três unidades da cafeteria, duas delas no Shopping Bahia. Para acompanhar o café coado ou o expresso simples (R$ 4,50 cada um), peça o minibolo vulcão, com cobertura de chocolate, morango ou beijinho (R$ 10,00 cada um). Se preferir um salgado, aposte no pastel de frango e ricota (R$ 6,50 a unidade), um dos mais pedidos do cardápio. Shopping da Bahia, ☎ 3450- 0523. 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h); Shopping da Bahia, ☎ 3450-1901. 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h); Shopping Itaigara, ☎ 3353-4179. 9h/21h (sáb. 9h/20h, fecha dom.). Aberto em 2011.

Lucca Cafés – 2º lugar

Especiais Com grãos selecionados Brasil afora, de regiões como o cerrado mineiro, a Chapada Diamantina e o norte do Paraná, a cafeteria oferece atualmente sete variações de café. O coado (R$ 8,50) é preparado nos mínimos detalhes: são 20 gramas de grãos especiais moídos na hora para 150 miligramas de água. Para acompanhar a bebida, peça a torta millenium (R$ 29,50 a fatia), feita com massa sablée, creme de chocolate branco e ao leite, musse de café e cobertura de chocolate. Salvador Shopping, ☎ 3033-6408. 12h/21h. Aberto em 2007.

Onira Café e Bistrô

A clientela vai em busca dos milk-shakes caprichados, em diversos sabores, incrementados com caldas, bolachas, confeitos, paçoca, chantili. Um deles chega à mesa em balde de 1 litro (R$ 59,00), para até quatro pessoas). No sabor cookies de Ninho com Nutella, a porção gigante é acrescida de brigadeiro, biscoito Oreo, chantili e canudos de waffer recheados com chocolate. O cardápio também oferece bolos e tortas, como a lemon curd, de limão (R$ 15,90 a fatia). Para rebater o açúcar, peça um crepe de palmito com queijo gruyère (R$ 22,90) e um café expresso (R$ 6,00). Salvador Shopping, ☎ 3271-5928 (44 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2016.

Pereira Café

Trabalha com blend exclusivo de café, o Fazenda Juliana, que é vendido também moído e em cápsulas. O cappuccino da casa (R$ 13,00) combina leite vaporizado e chocolate em pedaços e em pó. Pela manhã, o desjejum pode ser regado a suco de melancia, morango e beterraba prensado a frio (R$ 16,00). Na hora do almoço, saem pratos como o picadinho com arroz, batata palha, farofa, ovo e banana à milanesa (R$ 41,90). Shopping da Bahia, ☎ 3450-2343. 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2007.

Porto dos Livros

Funciona dentro do sebo homônimo. O pão de queijo (R$ 3,00) e a minitorta de frango com requeijão fazem boa companhia ao café expresso médio (R$ 5,00) e dão sustento ao estômago durante a leitura. Da ala dos doces, vale pedir o brownie (R$ 5,00). O gengibrinho do capão (R$ 4,00), um licor da Chapada Diamantina, pode fechar a conta. Avenida Sete de Setembro, 3564, loja 2, Porto da Barra, ☎ 3015-0093 (20 lugares). 10h30/19h (sáb. até 17h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2008.

Seven Wonders

Café Trabalha com grãos da região da Chapada Diamantina. Além do expresso, o cardápio sugere opções como pelourinho, ideal para paladares açucarados, que mescla café gelado com coco, sorvete de nata, Ovomaltine, chantili e calda de chocolate (R$ 17,90). Já o chocolate seven, com leite e chocolate artesanal, pode ser pedido quente ou gelado (R$ 9,80). No cardápio, além da oferta típica para um café (tortas, salgados e fatias de bolo), lista opções para almoço ou jantar, como o risoto de camarão com manga e o canelone de salmão (ambos R$ 38,90). Shopping Barra, ☎ 99947-8028 (50 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Mais sete endereços. Aberto em 2009.

Silver Café

Nas tardes de terça a sexta, entre 13h e 18h, oferece cafés em sistema de rodízio. A R$ 19,90 por pessoa, as xícaras de expresso aparecem incrementadas com chocolate, Nutella, marshmallow e outras guloseimas, e podem ser degustadas à vontade. Para aplacar a fome, a sobremesa vulcano é um bolinho quente de chocolate servido com sorvete, farofa de amêndoas e calda de chocolate amargo. Custa R$ 19,90. Entre os salgados, a naked coxinha, inspirada nos bolos “pelados”, intercala discos fritos da massa de coxinha e recheio de frango com catupiry (R$ 24,90). Avenida Paulo VI, 389, Pituba, ☎ 3565-6777 (40 lugares). 11h30/19h (sex. a dom. até 20h20; fecha seg.). Shopping Barra. Não tem telefone . 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2016.

Tiamate Coffee

Lembra as cafeterias norte-americanas no cardápio e no serviço, com pedidos feitos e retirados pelo próprio cliente no balcão e embalagens adaptadas para levar. Grãos da Chapada Diamantina, da marca Vergato, dão origem ao expresso (R$ 3,50) e aos tiamaltinos, espécie de milk-shake de café em sabores como cookie (R$ 12,90, 480 mililitros) e caramelo (R$ 8,90, 270 mililitros). Os donuts de creme ou de frutas vermelhas (R$ 5,50 cada um) reforçam o sotaque gringo do local, que também vende pão delícia (R$ 4,50). Avenida Sete de Setembro, 1019, Dois de Julho, ☎ 3014-4488 (50 lugares). 8h/18h30 (sáb. até 16h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Toxeriña Café

O café é fruto de um blend especial com grãos produzidos nos municípios baianos de Mucugê e de Vitória da Conquista. O expresso bordado, servido com a borda da xícara melecada de Nutella, sai a R$ 5,90. Boa opção para chocólatras, o cappuccino batizado com o nome da cafeteria é incrementado com barra e calda de chocolate (R$ 8,20). Para comer, aposte na saltenha boliviana (R$ 7,60) ou no bolo de milho com canela (R$ 6,60 a fatia). Avenida Antonio Carlos Magalhães, 1034, lojas 11A/28B, Parque Center, Pituba, ☎ 3353-7373 (15 lugares). 7h/20h (sáb. até 18h; fecha dom.) Aberto em 1996.