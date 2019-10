BarBaran é o melhor boteco de Curitiba segundo VEJA COMER & BEBER

1. BarBaran comer e beber curitiba 2019 zoom_out_map 1 /3 Pão com bolinho: boteco campeão serve sete variedades do quitute (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Barbaran comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 2 /3 Porção de carne de onça: prato típico da região (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Comer e Beber Curitiba - Comidinhas - Barbaran 010 zoom_out_map 3/3 Sopa borscht: beterraba, repolho, costela suína defumada e carne bovina (Lígia Skowronski/VEJASP)

Saber que o lugar mantém fortes laços com a cultura e a cozinha do Leste Europeu não é algo para descobrir apenas sentado à mesa deste boteco. A informação pode ser essencial para você encontrar o bar, instalado na Sociedade Ucraniana do Brasil, sem placa na fachada e com acesso quase secreto por um portão lateral. No ambiente interno, gravuras que remetem à Ucrânia contrastam com um teto forrado de marcas e frases do universo cervejeiro nacional. No cardápio, essa veia eclética também aparece. Na hora de abrir os trabalhos, pode-se compor uma invernal borscht, sopa de beterraba, repolho, costela suína defumada e carne bovina (R$ 14,50), com uma tropical caipirinha de limão (R$ 11,00). Em uma segunda etapa, sabores da Europa Oriental fazem sucesso, como o combinado ucraniano, que mescla holoptchi, um charuto de repolho com trigo-sarraceno, e varenique, espécie de ravióli com recheio de batata e requeijão ou de batata e repolho, coberto por nata, carne bovina ou calabresa (R$ 19,00, sete unidades). Mais familiares aos curitibanos, a carne de onça (R$ 15,50) e os sete tipos de pão com bolinho (de R$ 8,00 a R$ 14,00) também figuram entre os itens mais vendidos. As escoltas tradicionais para os comes são garrafas de cerveja, caso da Serramalte (R$ 11,00), e a folclórica traumatismo ucraniano, batida de vodca, Campari e limão (R$ 12,00). Alameda Augusto Stellfeld, 799, centro, ☎ 3322-2912 (120 lugares). 16h/0h (sex. até 0h30; sáb. a partir das 12h; dom. 16h/22h; fecha seg.). Aberto em 2008.

2º lugar – Jacobina

As prateleiras são repletas de objetos antigos, como máquinas fotográficas e até uma scooter. Ali, faz sucesso a porção de camarão empanado, servido com cestinha de parmesão, geleia de pimenta e requeijão (R$ 29,00). Alguns preferem o sanduíche de pão com bife (R$ 20,00), que faz boa tabela com a cerveja Quilmes (R$ 28,00, 970 mililitros). Às segundas, quartas, sextas e aos sábados, rola blues, samba e samba rock ao vivo entre as 19h30 e 22h. Rua Almirante Tamandaré, 1365, Juvevê, ☎ 3016-6111 (126 lugares). 11h30/1h (fecha dom.). Aberto em 2005.

3º lugar – Mercearia Fantinato

Funciona em um casarão de esquina datado de 1953, que era de propriedade da família que dá nome ao estabelecimento. Bastante tradicional, serve almoço de segunda a sábado, das 11h às 16h. No fim da tarde o bar assume sua vocação e recebe os clientes ávidos pelas batatas suíças, como a de linguiça blumenau e cebola (R$ 59,95, para três pessoas). Os canudinhos recheados com salada de batata e acompanhados de espetinho de queijo, azeitona e pepino (R$ 29,75 com dez unidades) faz boa parceria com o chope artesanal Asgard (R$ 9,15, 300 mililitros). Rua Mateus Leme, 2553, Bom Retiro, ☎ 3023-1953 (100 lugares). 11h/1h (fecha dom.). Aberto em 2008.

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.