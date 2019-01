Amaretto Gelateria – 1º lugar

José Renato Fantasia não resistiu. Especializado na manutenção do maquinário usado na produção e no armazenamento de sorvetes, ele resolveu montar a própria sorveteria. “Todo mundo ganhando dinheiro, menos a gente?”, brinca a mulher dele, Jane Fantasia, que se associou à empreitada. Inaugurada no Setor Bueno em 2011, a Amaretto Gelateria abriu a segunda unidade quatro anos depois, no Setor Oeste. Livres de gordura hidrogenada, conservantes e emulsificantes, os gelados são fabricados diariamente na matriz. Dos mais de 200 sabores, 35 podem ser encontrados em cada freezer, em esquema rotativo. No topo da lista dos mais pedidos aparecem o de chocolate belga e o de leite Ninho, que tem uma ótima versão com crocante de amendoim. Outros sucessos são o amarena, com creme trufado e cereja, e o que leva mascarpone e calda de frutas silvestres. Um sabor custa R$ 9,00, dois saem por R$ 12,00 e três, por R$ 15,00. Quem preferir na casquinha desembolsará R$ 1,00 a mais. Quer provar de tudo um pouco? Às quartas na matriz e às quintas na filial, das 18h às 22h, a rede promove um rodízio de sorvete a R$ 27,00 por pessoa ou R$ 45,00 por casal. A unidade mais recente também dispõe de cardápio de comidinhas como crepes (prove o de mussarela, carne-seca, creme de abóbora e requeijão, a R$ 17,90). O hambúrguer de picanha com mussarela, tomate e alface-americana é um dos mais reputados (R$ 18,90). Rua T-38, 756, Setor Bueno, ☎ 3093-5121 (50 lugares). 11h30/22h30; Rua 9, 1087, Setor Oeste, ☎ 3932-5379 (50 lugares). 11h30/22h30. Aberto em 2011.

Bacio di Latte – 3º lugar

O pistache importado da região italiana da Sicília é uma atração à parte da casa, principalmente pela ausência de conservantes e corantes. Entre os 22 sabores, ainda se destacam os tradicionais chocolate belga e bacio di latte, feito com creme de leite e leite, e os cítricos fragola e limão siciliano. Para acompanhar, da cafeteria saem o expresso( R$6,00) e o chocolate quente ( R$10,00). O valor dos potes varia de R$ 11,75 a R$ 25,00. Goiânia Shopping, Setor Bueno, ☎ 3921-3020 (20 lugares). 10h/22h (dom. desde 12h). Flamboyant Shopping, Jardim Goiás, ☎ 3275-1053 (28 lugares), 10h/22h (dom. desde 12h). Aberto em 2017.

Beijo Frio Sorvetes

Inspirada em uma sorveteria do Uruguai, todos os sessenta tipos de sabores são preparados com leite da fazenda do proprietário. O leite em pó com morango, Ninho trufado e Sonho de Valsa estão entre os com mais saída ( R$56,10 o quilo). Uma boa opção para casais, a taça a dois (R$43,80) possui seis bolas de sorvete com calda. Rua 84, 604, Setor Sul, ☎ 3281-0809 (110 lugares). 24 horas. Rua 59, 210, Jardim Goiás, ☎ 3281-0809 (60 lugares), 11h/22h (fecha seg.). Aberto em 1968. Aqui tem iFood.

Crema & Cioccolato – 2º lugar

Pistache, chocolate belga e ninho trufado ou tradicional se destacam entre os cerca de sessenta sabores, que incluem os de baixo teor de açúcar, como o musse de maracujá e o sunday de morango. Quem se acomoda dentro da loja ou no deck da parte externa delicia-se com o potinho de 200 gramas (R$10,00 a bola com dois sabores). Avenida T-11, Quadra 115, Lote 19, Setor Bueno, ☎ 3088-6331 (90 lugares), 12h/22h15 (sáb. e dom. desde 11h). Avenida São João, Quadra 8, Lote 9, Alto da Glória, ☎ 3921-0003 (150 lugares). 11h/22h15. Aberto em 2007. Aqui tem iFood.

Frutos do Brasil

A sorveteria, especializada em picolés, possui uma varanda com vista para a praça Santa Cruz. O de cajá-manga (R$3,50) pode ser consumido com pitadas de sal e o de milho (R$ 3,50) vem acompanhado de canela em pó. A banana split (R$15,00) inclui três bolas de sorvete a escola do cliente. Entre as novidades, estão o de pêssego e de beijinho. Avenida Cristo Rei, 27, Setor Jaó, ☎ 3954-1767. 12h/20h. Mais três endereços. Aberto em 1996.

Gelateria Venezia

O sorvete de pistache, importado da Itália, e o de creme de avelã com cacau, estão no topo da preferência. Os valores dependem do tamanho da porção. A pequena (R$ 7,00), de 160 gramas, e a média (R$ 9,00), de 180 gramas, levam dois sabores cada. Já a grande (R$11,00), de 200 gramas, pode ter até três. Uma das novidades é o de leite em pó com recheio de amendoim, chocolate e caramelo. Avenida T-10, 1018, Setor Bueno, ☎ 3945-6280. 12h/22h (fecha seg.). Aberto em 2013.