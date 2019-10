As melhores sorveterias de Curitiba segundo VEJA COMER & BEBER

Ben & Jerry’s

A especialidade da marca são sorvetes que incorporam, na própria massa, caldas e diversos complementos. Entre os 23 sabores, os mais pedidos são o triple caramel, com caramelo e flocos de chocolate, e o caramelo salgado, de creme com brownie e caramelo com flor de sal. Uma bola, no copinho ou na casquinha, custa R$ 13,00. ParkShopping Barigüi, ☎ 3527-4831. 11h/23h (sáb. 10h/22h; dom. 14/20h). Aberto em 2017.

Bacio di Latte

Criada em São Paulo, a marca produz sorvetes cremosos de estilo italiano. São 23 versões disponíveis e o carro-chefe é a de leite. Alguns sabores são sazonais, caso do gelado de pão italiano e Nutella e do de limão com pedaços de biscoito. Com até três sabores, os copinhos têm tamanhos pequeno (R$ 12,50), médio (R$ 14,50) ou grande (R$ 17,50). Avenida do Batel, 1868, Batel, ☎ 3014-7571 (18 lugares). 10h/22h (dom. 12h/22h; fecha seg.); ParkShopping Barigüi. Não tem telefone. 11h/23h (sáb. 10h/22h; dom. 14h/20h). Mais dois endereços. Aberto em 2017.

Bertoni Gelateria

Na sorveteria criada pelo advogado Bira Santos, o repertório tem mais de 340 receitas e não para de crescer – diariamente, dezoito sabores ficam disponíveis. Tem presença garantida o gelado inspirado na torta banoffee, feito com doce de leite, cacau, nata e banana. Entre as novidades há sorbet de maçã verde com amarena. No copo ou casca, uma bola custa R$ 14,00, duas saem a R$ 15,00 e três a R$ 17,00. Rua Camões, 115, Alto da XV, ☎ 3086-2085 (25 lugares). 12h30/18h; Rua Francisco Alves Guimarães, 149, Cristo Rei. Não tem telefone (30 lugares). 13h30/20h. Aberto em 2010.

Cold Stone Creamery

Sobre uma pedra ultragelada (a nove graus negativos), os sorvetes da casa são preparados na hora do pedido. Há dezesseis sabores, sendo dez fixos e seis sazonais. Um dos sucessos é o chamado de apple pie: sorvete de baunilha, caramelo, maçã, canela e biscoito. São vendidos em três tamanhos de copinho: de R$ 15,50 a R$ 27,50. Alameda Augusto Stellfeld, 1580, Bigorrilho, ☎ 3015-0826 (40 lugares). 10h/21h; Shopping Pátio Batel, ☎ 3020-3487. 10h/22h. Aberto em 2012.

D’Vicz Gelateria

Gelateria italiana que surgiu no litoral do Paraná, subiu a serra sob a administração do fundador, Nelson Cotovicz, e de seus quatro filhos. A estrela é o sorvete de iogurte com amarena. Outros preferidos são o de caramelo salgado e o torta de limão, que tem pedacinhos de bolacha. Há diversos tamanhos de copinho, do pequeno (R$ 12,00) ao grande com três sabores (R$ 25,00). Rua Buenos Aires, 357, ☎ 3082-6257 (56 lugares). 10h/21h (sáb. e dom. 11h/22h); Shopping Palladium. Não tem telefone. 10h/22h. Aberto em 1985.

A Formiga

Em funcionamento há quase sete décadas, faz parte das memórias de infância de muitos curitibanos. Entre os trinta sabores de sorvete, todos feitos na casa sem gordura hidrogenada ou emulsificantes, estão coco queimado, queijo e goiabada e goiaba vermelha (R$ 6,00 a bola, na casquinha ou no copinho). As coberturas – de caramelo, chocolate ou marshmallow – são cobradas à parte (R$ 6,00 cada uma). Avenida Iguaçu, 2011, Água Verde, ☎ 3242-0563. 10h/19h (seg. a partir das 13h). Aberto em 1951.

Freddo Gelateria

São 36 sorvetes artesanais disponibilizados em copinho pequeno (R$ 12,00), médio (R$ 15,00) ou grande (R$ 17,00). O mais vendido é o torta belga, de nata com doce de leite e castanha-do-pará. Recém-lançado, o ruby di bosco mescla ricota, frutas vermelhas e chocolate rosa. Avenida Sete de Setembro, 5713, Batel, ☎ 3077-1888 (42 lugares). 11h/22h (sex., sáb., e dom. até 23h; fecha seg.); Avenida Carlos de Carvalho, 1175, centro, ☎ 3018-1800 (20 lugares). 11h/21h (sex., sáb., e dom. até 23h; fecha seg.). Mais onze endereços. Aberto em 2002.

Gelataio

Localizado na Mercadoteca, oferece cinquenta sabores, sendo quinze à base de água – doze opções ficam disponíveis diariamente. A clientela costuma gostar do gelado de maracujá e também do sorbet de tangerina. Qualquer um deles é servido em três tamanhos: pequeno (R$ 12,00), médio (R$ 15,00) ou grande (R$ 17,00). Rua Paulo Gorski, 1309 (Mercadoteca), Mossunguê, ☎ 3011-6881. 11h/22h (dom. 11h/20h). Aberto em 2015.

Gelato Amaroni

Os sabores nozes com doce de leite e doce de leite argentino são os mais procurados. No copinho, há três opções de tamanho: R$ 11,90 (110 gramas), R$ 13,90 (130 gramas) e R$ 15,90 (150 gramas). Também oferece picolés para cachorros (R$ 5,00 cada um). Avenida Manoel Ribas, 5824 (Rialto Villa Gastronômica), Santa Felicidade, ☎ 3013-3266 (20 lugares). 12h/22h (fecha seg.); Rua Itacolomi, 1515 (Mercado Sal), Portão. ☎ 98835-5128 (40 lugares). 17h/23h (sáb. e dom. a partir das 11h). Mais quatro endereços. Aberto em 2018.

L’Arte di Gelato

Caíram no gosto dos clientes novidades como o sorbet açaí com limão-siciliano e o gelato de bem-casado. Mas no total são 350 sabores, 24 disponíveis diariamente – qualquer um deles é vendido a R$ 11,50 (uma bola), R$ 13,00 (com duas bolas), R$ 15,00 (com três). Alameda Prudente de Moraes, 1281, centro, ☎ 3016-6007 (30 lugares). 12h/20h; Avenida Manoel Ribas, 6061, Santa Felicidade. Não tem telefone (45 lugares). 13h/19h; Jockey Plaza Shopping. Não tem telefone (12 lugares). 11h/23h (sáb. 10h/22h.; dom. 12h20h). Aberto em 2017.

Sorvetes Gaúcho

Sob administração da mesma família há três gerações, a sorveteria funciona há mais de seis décadas. O público se acomoda nas mesinhas da calçada para provar os clássicos sabores de morango, chocolate, pistache, nozes, coco e passas ao rum, alguns dos mais vendidos. A bola, na casquinha ou no copinho, custa R$ 4,50. Praça do Redentor, 13, São Francisco, ☎ 3223-5054 (60 lugares). 12h/19h. Aberto em 1955.

