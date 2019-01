Casa São Paulo Pizzaria – 1º lugar

O nome deixa claro de onde veio a inspiração para o negócio. Depois de uma imersão em pizzarias paulistanas, o empresário André Schack decidiu que a dele serviria redondas assadas em forno a lenha com borda alta, massa de fermentação lenta e bastante cobertura. Desde 2006 o estabelecimento funciona em um casarão de estilo colonial em frente a uma calçada com pastilhas pretas e brancas, que formam o mapa do estado paulista. O cardápio presta tributo à capital com pizzas batizadas com o nome de bairros conhecidos. Depois das tradicionais calabresa (R$ 64,00) e portuguesa (R$ 74,00), a mais pedida é a casa verde. Sustenta mussarela, peito de peru, catupiry e cogumelos-de-paris (R$ 82,00). A que combina sardela, mussarela e filés de anchova homenageia o Itaim (R$ 69,00). Morumbi é a redonda que une mussarela, lombo defumado picante e pesto de tomate seco (R$ 82,00). Já a vila maria junta mussarela, bacalhau desfiado, catupiry e parmesão (R$ 88,00). Antes de se decidir, vale a pena experimentar o corniccione salpicado de calabresa, mussarela e orégano (R$ 26,00) ou a calabresa fatiada assada no forno a lenha (R$ 19,90). Para acompanhamento, a maioria opta por chope da marca Seresta (R$ 8,90, 300 mililitros) ou por cerveja Estrella Galicia (R$ 13,80). Na carta de vinhos aparecem rótulos como o pinot noir chileno Annie Special Reserve (R$ 69,00). Feche com a musse de nozes (R$ 14,50) ou a minitorta holandesa (R$ 9,00). Alameda Dom Emanuel Gomes, 335, Setor Marista, ☎ 3281-2545 (180 lugares). 18h/0h (dom. até 23h30). Aberto em 1999. $$

Artesano Pizza e Pesto – 2º lugar

Com 25 centímetros de diâmetro, todas as redondas são individuais. O grande diferencial é a atenção dada a quem não come carne. Só para veganos, são dez opções. Entre as vegetarianas, a de abobrinha com gorgonzola, mussarela e molho de tomate custa R$ 20,00. A marguerita no estilo napolitano, com molho de tomate, manjericão, mussarela de búfala e grana padano (R$ 22,00), faz bastante sucesso. De entrada, o carpaccio de abobrinha em fatias finas com limão, sal, azeite e grana padano (R$ 20,00, para duas pessoas) também sai bem. Entre as sobremesas, o doce de leite com queijo de coalho (R$ 20,00) e o calzone de chocolate com banana (R$ 20,00) competem pela preferência. A microcervejaria local Colombina marca presença com a IPA (R$ 20,00, 600 mililitros). Alameda Couto Magalhães, 521, Setor Bela Vista, ☎ 3998-2004 (60 lugares). 19h/23h (dom. 18h/22h30; fecha seg.) $

Cento e Dez

A casa funciona no mesmo endereço e pertence aos mesmos proprietários desde sua fundação, nos anos 1960. A pizza à moda leva presunto magro, ovos e mussarela (R$ 73,00, oito pedaços). Para um paladar mais goiano, recomenda-se a de pequi (R$ 73,00, oito pedaços), que tem ainda frango desfiado e molho de tomate. Uma opção de sobremesa, a mineira (R$ 69,00, oito pedaços) é coberta com mussarela e banana frita. Também serve massas, como lasanha, e saladas. Entre os vinhos, a garrafa de tinto seco português Periquita custa R$ 60,00. Rua 3, 1000, Setor Central, ☎ 3225-5070 (180 lugares). 11h/14h e 18h/0h (sáb. e dom. até 14h30). Aberto em 1966. Aqui tem iFood. $

Fabbrica di Pizza

Com seis unidades em Goiânia, a casa trabalha com tamanhos pequeno e grande, massas extrafina, fina e grossa. A focaccia de burrata (R$ 58,00, para duas pessoas) costuma sair de entrada. Já a pizza tradicional de calabresa (R$ 86,00, oito pedaços) é a mais consumida entre os 64 sabores. Assada no formato de uma flor e acompanhada de sorvete de creme e calda de chocolate, a de petit gâteau (R$ 98,00), para sobremesa, serve oito pessoas. A pizzaria também oferece calzones, massas, saladas e pratos que vão do filé bovino ao risoto, passando pelos peixes. A long neck da Skol custa R$ 10,80. Avenida T-11, 451, Setor Bueno, ☎ 4002-4009 (320 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h).Mais cinco unidades. Aberto em 2002. Aqui tem iFood. $$

Pitigliano – 3º lugar

Arborizado e com muitos detalhes de madeira, o ambiente é bastante atraente. A existência de uma brinquedoteca também leva muitas famílias a optar pelo lugar. Entre as pizzas com maior saída está a de estrogonofe, feita com filé-mignon ou frango desfiado, catupiry, batalha palha, molho de tomate e orégano (R$ 75,90, oito fatias). A casa tem ainda outras oito criações autorais, como a de pimenta-de-cheiro com carne-seca, mussarela, tomate-cereja, cebola, molho de tomate e orégano (R$ 75,90, oito fatias). As doces não foram esquecidas. A grande de chocolate com morango custa R$ 76,90. O estabelecimento acaba de renovar suas opções de cervejas especiais e tem uma carta de vinhos com mais de 100 rótulos. Avenida Portugal, 539, Setor Oeste, ☎ 3215-5959 (350 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2000. $$

Pizza na Pedra

A pizzaria combina receitas clássicas com um toque regional. E é aberta a sugestões dos clientes. O carro-chefe é a pizza de carne- seca (R$ 64,90, oito pedaços), que também leva mussarela, catupiry e cebola. A pizza na pedra (R$ 64,90, oito pedaços) mistura frango, palmito e bacon. A novidade é a de sabor morango (R$ 58,90, oito pedaços), que vai para o forno com chocolate de produção própria, creme de leite e mussarela. Também são servidos grelhados à la carte. Rua 115, Quadra F41A, Lote 9, Setor Sul, ☎ 3278-5151 (70 lugares). 11h/1h. Aberto em 1987. Aqui tem iFood. $

Pizzarela

O letreiro vermelho luminoso chama a atenção de quem passa na porta da unidade da Rua 90. Nos fins de semana e feriados, serve também pratos à la carte, como carnes, massas, peixes e frutos do mar. O forte, porém, são as pizzas. Entre as mais pedidas, estão a tradicional portuguesa (R$ 68,00, oito pedaços) e a de estrogonofe (R$ 69,00, oito pedaços), que pode ser de filé bovino ou de frango. Opção vegetariana, a de abobrinha (R$ 68,00, oito pedaços) traz ainda mussarela, cream cheese e manjericão. Rua 90, 177, Setor Sul, ☎ 3241-3833 (210 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 11h/1h; dom. a partir das 11h); Rua 15, 2208, Setor Marista, ☎ 3281-7763 (250 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 11h/1h; dom. a partir das 11h). Aberto em 1978. Aqui tem iFood. $

Scarolla

Uma das mais tradicionais pizzarias da cidade, acompanhou as tendências do mercado, sem esquecer os sabores clássicos. As redondas de calabresa, margherita, portuguesa, frango com catupiry e carne de sol ocupam o topo da preferência. Mesmo assim, há espaço para inovações como a dijon, de filé bovino em cubos grelhados, molho de mostarda, ketchup, cebola e rúcula (R$ 66,90, oito pedaços). Como toque final, fazem bonito a pizza de banana com canela (R$ 61,90) e a de Nutella com massa de chocolate, morango e borda recheada de chocolate branco (R$ 68,90). A cerveja Stella Artois custa R$ 11,00. Avenida Tocantins, 498, Setor Central, ☎ 3223-3200 (188 lugares). 11h/15h e 18h/0h; Alameda Ricardo Paranhos, 439, Setor Marista, ☎ 3541-7000 (230 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. também 11h/15h). Aberto em 1977. Aqui tem iFood. $$