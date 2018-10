O nome deixa claro de onde veio a inspiração para o negócio. Depois de uma imersão em pizzarias paulistanas, o empresário André Schack decidiu que a dele serviria redondas assadas em forno a lenha com borda alta, massa de fermentação lenta e bastante cobertura. Desde 2006 o estabelecimento funciona em um casarão de estilo colonial em frente a uma calçada com pastilhas pretas e brancas, que formam o mapa do estado paulista. O cardápio presta tributo à capital com pizzas batizadas com o nome de bairros conhecidos. Depois das tradicionais calabresa (R$ 64,00) e portuguesa (R$ 74,00), a mais pedida é a casa verde. Sustenta mussarela, peito de peru, catupiry e cogumelos-de-paris (R$ 82,00). A que combina sardela, mussarela e filés de anchova homenageia o Itaim (R$ 69,00). Morumbi é a redonda que une mussarela, lombo defumado picante e pesto de tomate seco (R$ 82,00). Já a vila maria junta mussarela, bacalhau desfiado, catupiry e parmesão (R$ 88,00). Antes de se decidir, vale a pena experimentar o corniccione salpicado de calabresa, mussarela e orégano (R$ 26,00) ou a calabresa fatiada assada no forno a lenha (R$ 19,90). Para acompanhamento, a maioria opta por chope da marca Seresta (R$ 8,90, 300 mililitros) ou por cerveja Estrella Galicia (R$ 13,80). Na carta de vinhos aparecem rótulos como o pinot noir chileno Annie Special Reserve (R$ 69,00). Feche com a musse de nozes (R$ 14,50) ou a minitorta holandesa (R$ 9,00). Alameda Dom Emanuel Gomes, 335, Setor Marista, ☎ 3281-2545 (180 lugares). 18h/0h (dom. até 23h30). Aberto em 1999. $$

