Confeitaria Priscilla Diniz

Toda pintada de rosa e com ares de casa de boneca, a confeitaria ganhou, em dezembro de 2017, sua segunda unidade, no Shopping Barra. Tanto na espaçosa matriz, na Pituba, como na filial, as açucaradas vitrines são capazes de derrubar qualquer regime. Expostas em fatias, abarrotadas de cobertura, as tortas chegam a magnetizar os olhares. A amoreo intercala bolo de chocolate, brigadeiro branco e pedaços de biscoito Oreo, enquanto a nathyoca se diferencia pelo brigadeiro branco com coco e tapioca crocantes (R$ 17,00 cada uma). Já a crocantino vem com base de chocolate, recheio de brigadeiro e cobertura crocante de castanhas (R$ 19,00 a fatia). Disputam a atenção ainda as tartelettes, como a de morango (R$ 13,50) e a de amêndoas (R$ 15,00), e outros delicados docinhos. Tem de chocolate amargo, pistache e frutas vermelhas e de brigadeiro em formato de flor sobre um disco de biscoito amanteigado, batizado de carmelita (R$ 5,50 cada um). Em dias mais quentes, sai bastante o bolo de coco gelado (R$ 9,00). Para acompanhamento, a clientela costuma optar pelo cappuccino acrescido de pedacinhos de chocolate ao leite (R$ 12,00) ou pelo mocha com calda de caramelo ou chocolate (R$ 12,00). Quem dá nome à confeitaria é uma soteropolitana de 36 anos formada em administração de empresas. Priscilla Diniz começou a preparar bolos, brigadeiros e ovos de Páscoa por encomenda em 2001. Muitas das receitas vieram do caderno da avó materna, que ficaria toda orgulhosa se estivesse viva. Afinal, pelo segundo ano consecutivo a confeitaria da neta é eleita a melhor de Salvador. Rua das Rosas, 78, Pituba, ☎ 3379-4252 (47 lugares). 11h/20h (dom. a partir das 8h30); Shopping Barra, Avenida Centenário, 2992, Chame-Chame, ☎ 3379-4252 (18 lugares). 9h/22h (dom. a partir das 13h). Aberto em 2014.

Atelier Bombom

Para combinar com o novo visual do espaço, recém-reformado, os doces ganharam roupagem mais sofisticada. Na vitrine encontram-se alternativas como o entremet de morango com limão, um coração com base crocante de amêndoas, geleia de morango e musse de limão. Ele custa R$ 12,90, o mesmo valor do entremet com biscuit de nozes, musse de caramelo e doce de maçã verde. É fã de queijo em sobremesas? Não deixe passar o mil-folhas de gorgonzola com pera caramelada (R$ 13,50). Rua Odilon Santos, 14, Vila 14, Rio Vermelho, ☎ 3321-6615 (14 lugares). 13h/19h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2011.

Atelier Laurent

A doceria segue a cartilha francesa no preparo de seus éclairs. A massa choux recheada com creme de chocolate amargo (R$ 6,90) divide atenções com o paris brest (R$ 10,90), que leva creme de avelã com amêndoas. Antes, vale provar o croissant (R$ 4,50 a unidade), assado sem recheio, como manda a tradição. Para beber, tem cappuccino (R$ 6,00) e suco de framboesa e morango (R$ 6,00). Avenida Tancredo Neves, 620, loja 107 (Edifício Mundo Plaza), Caminho das Árvores, ☎ 3022-9377 (25 lugares). 9h/20h (dom. 9h/18h). Aberto em 2017.

Belle’s

A doceria longeva se reinventa constantemente com novidades no cardápio. Entre os recém-chegados estão brigadeiros como o nega baiana, de chocolate com amendoim, e o romeu e julieta, feito com queijo e goiabada (R$ 4,50 cada um). Esse último sabor também surge em versão de torta (R$ 12,90 a fatia). Se o apetite for para salgados, o ramkin de camarão (R$ 6,30), com massa de biscoito e queijo parmesão ralado, é boa pedida. Rua Barão de Ser Gy, 37, Barra, ☎ 3264-0104 (60 lugares). 13h/19h (fecha dom.). Aberto em 1991.

Bolo das Meninas

Daniela Veloso, Geórgia Cirilo e Danielli Guimarães estão por trás dos bolos caseiros da marca. Além das versões simples (a partir de R$ 17,00), sem firulas, o cardápio lista receitas mais incrementadas, como o de cenoura, que é assado em forma espiral e finalizado com brigadeiro de chocolate 33% (R$ 35,00). Rua Território do Acre, 159, Pituba, ☎ 3014-5701. 8h30/19h30 (sáb. até 18h30; fecha dom.). Rua Catarina Paraguaçu, 365, loja 3. Não tem telefone. 9h/18h (seg. 12h/18h; sáb. até 12h; fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 2014.

Casa Castanho

O negócio começou informalmente, na cozinha de casa de Catarina Ribeiro, e expandiu- se para este charmoso espaço. O brownie é a estrela do cardápio e serve de base para outras criações, caso da tortinha chocolatuda (R$ 14,00 a fatia), com massa de “brookie”, ou seja, cookie de brownie, e recheio de chocolate trufado. Já o bolo peladinho (R$ 25,00, para quatro pessoas) intercala três camadas de brownie com duas de recheio à escolha do cliente (cacau, limão- siciliano, caramelo salgado, nozes, café e casadinho estão entre as opções). Travessa Bartholomeu Gusmão, 104, Rio Vermelho, ☎ 98139-3353 (32 lugares). 10h/18h (sáb. a partir das 9h; dom. 9h/15h; fecha seg.). Aberto em 2013.

De Além-Mar – 2º lugar

Como o nome dá pista, a doceria tem como especialidade os doces de sotaque lusitano. Dos mais conhecidos em terras brasileiras, o pastel de nata, com massa folhada crocante e recheio cremoso à base de leite, ovos e açúcar (R$ 7,00 a unidade) lidera os pedidos. Ele custa R$ 7,00, mesmo valor do pastel de santa clara, recheado com doce de ovos moles e amêndoas torradas. Para acompanhar, o café expresso Delta pode ser pedido puro ou com nata (R$ 5,00). Rua Odilon Santos, Vila 14, Rio Vermelho, ☎ 99984-9048 (12 lugares). 13h/18h (fecha sáb. a seg.). Shopping Paralela, ☎ 99984-9048. 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2012.

Divino Doce

Isabella Curvello, que a princípio atendia apenas sob encomenda, cedeu a pedidos dos clientes e montou uma loja física para oferecer seus doces em pronta-entrega. O carro- chefe é o bem-casado. Além da versão tradicional, recheada com doce de leite (R$ 7,00), há outras sessenta variações, caso do bem-brownie (R$ 6,00 a unidade), feito com chocolate belga. O cardápio lista ainda docinhos como o beijo de noiva, com biscoito Oreo (R$ 8,00 a unidade), e tortas. A trio do Saulo, com goiabada e queijo grana padano, custa R$ 7,00 a fatia. Rua Anísio Teixeira, 161, Itaigara, ☎ 99256-4521 (50 lugares). 9h/20h (sex. 8h/20h; fecha sáb. e dom.). Aberto em 2006.

Doce Chaminé

Inaugurada há três meses, a casa trouxe para Salvador o trudel, doce típico do leste europeu. Por aqui, foi apelidado de chaminé por causa do formato, mas trata-se de uma massa artesanal (crocante por fora e macia por dentro) enrolada e assada na hora e empanada com canela e açúcar. Servida no copinho, pode ser pura (R$ 8,00) ou recheada com doce de leite (R$ 10,00) ou com creme de Ovomaltine (R$ 14,00). O cliente pode ainda adicionar complementos, como uma bola de sorvete de creme ou coco (por mais R$ 5,00), morangos (mais R$ 4,00) ou amendoim (mais R$ 1,00). Rua das Hortênsias, 478, Pituba, ☎ 3113-2797. 16h/22h (sáb. e dom. 14h/22h; fecha seg. e ter.) Aberto em 2018.

Doces Sonhos

Com oito lojas na cidade, a doceria aposta em uma linha de produtos sem glúten e sem lactose para atender à demanda de clientes com restrição alimentar. O cake de banana (R$ 15,30 a fatia) é feito com farinha de arroz, amêndoas, nozes, castanha-do-pará, banana e açúcar demerara. Da ala convencional, faz sucesso o bolo ninho (R$ 15,30 a fa tia), recheado com brigadeiro de Leite Ninho e Nutella. A cheesecake de morango (R$ 17,50 a fatia) também tem boa saída. Avenida Paulo VI, 1828, Pituba, ☎ 3205- 5774 (54 lugares). 9h/21h (dom. 11h/21h). Mais sete endereços. Aberto em 2001.

Dolce Vila

A marca produz 100% dos doces que abastecem as duas lojas, além daqueles que vende sob encomenda para festas. O bolo de canela (R$ 10,90 a fatia), com massa à base da especiaria e recheio de brigadeiro branco, é um dos preferidos da clientela. Entre as opções de bebida, o espesso chocolate quente é feito com creme de leite e várias substâncias aromáticas (R$ 6,90 o menor). Rua Professor Sabino Silva, 836, Shopping Apipema Center, Jardim Apipema, ☎ 4141-6264 (20 lugares). 9h/20h (sáb. 9h/18h; fecha dom.); Avenida Santa Luzia, 656, Pátio Santa Luzia, Horto Florestal (48 lugares). Não tem telefone. 14h/20h (sáb. e dom. 11h/20h). Aberto em 2009.

Ganache Doçaria

No recheio do bolo denso de chocolate, a ganache que dá nome à doceria aparece em três versões: meio amarga, ao leite e branca (R$ 16,90 a fatia ou R$ 149,00 para quem arrematar a torta inteira). Essa e outras cerca de quarenta receitas revezam-se diariamente no balcão das três lojas, duas delas no Salvador Shopping. O bombom de uva, um dos queridinhos da clientela, intercala massa de bolo, creme com leve toque de queijo, ganache de chocolate branco e uvas (R$ 16,90 a fatia). Salvador Shopping, piso L3, ☎ 3032-1791 (84 lugares). 11h/22h (dom. 12h/21h); Salvador Shopping, piso L1, ☎ 3052-2077. 9h/22h (dom. 13h/21h); Salvador Norte Shopping, ☎ 3011-4325. 10h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2011.

Gourmandise

As tortas altas, com coberturas vistosas, expostas na vitrine do quiosque fisgam quem passeia no corredor do shopping. A vedete é a red velvet, com massa vermelha de baunilha e creme doce à base de cream cheese (R$ 15,80 a fatia ou R$ 150,00 para levar inteira para casa). Atendendo à demanda de produtos mais saudáveis, a proprietária Helena Martinez desenvolveu a torta fit de maçã, com massa de granola e açúcar demerara (R$ 15,80 uma fatia). O café expresso, com grãos da região de Piatã, sai a R$ 6,90. Salvador Shopping, ☎ 3247-6363 (42 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2005.

Madame Ladoux

O nome pomposo dá pistas: a casa dedica-se a especialidades da confeitaria francesa, mas uma ou outra opção, caso do bolo red velvet (R$ 17,90 a fatia), foge ao contexto. O croissant (R$ 7,90 a unidade), feito com farinha importada e fermentação natural, tem boa saída. Entre os docinhos para acompanhar o café, há nove sabores de macarons (R$ 5,90 cada um), petit fours e caramelos franceses, vendidos em saquinhos de 75 gramas (R$ 10,90). Shopping Bela Vista, ☎ 3450- 5440 (34 lugares). 11h/22h (dom. 12h/21h); Salvador Shopping, ☎ 4182-0910. 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2017.

Mr. Cheney

Os cookies são o foco desta franquia, que tem lojas espalhadas por todo o Brasil. Das opções mais pedidas, o de chocolate chips (R$ 9,00 a unidade) tem massa de baunilha e pedaços de chocolate. O cookie sandwich (R$ 11,00) junta dois mini-cookies recheados com creme de avelã, sorvete e/ou doce de leite. O café expresso (R$ 5,50) faz boa companhia aos doces. Shopping da Bahia, ☎ 3043-2679 (25 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12/21h); Shopping Paralela. Não tem telefone. 9h/22h (dom. 12h/21h); Salvador Shopping. Não tem telefone. 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2018.

Nonna Confeitaria

Com base e cremes feitos a mão, a doceria oferece a comodidade de montar tortas doces (que parecem bolos) na hora, conforme a escolha do cliente. Em vinte minutos, a cozinha expede opções como red velvet, chocolate meio amargo, cocada com doce de leite e leite Ninho com musse de limão (R$ 159,00 a inteira). Para comer no local, a fatia a R$ 18,00 é bem servida e satisfaz até dois apetites. Avenida Paulo VI, 355 (S.R. Center), loja 5, Pituba (30 lugares). Não tem telefone. 14h/20h. Aberto em 2016.

Olívia Delicatessen

A delicatéssen recém-aberta oferece opções para o café, almoço (por quilo) ou lanche da tarde. Da padaria, destaque para o pão de alho (R$ 39,90 o quilo), com mussarela, alho e salsa. Difícil é resistir à vitrine de doces recheada de bolos, tortas e donuts. A luna de chocolate (R$ 8,00 a unidade), com cacau em pó, chantili, gelatina, creme de leite, ganache e chocolate amargo, é um dos itens mais pedidos. Rua Politeama, 42, Politeama, ☎ 99935-1382 (28 lugares). 7h/20h (dom. e feriados 8h/15h). Aberto em 2018.

Solange Biscoitos Finos – 3º lugar

Feitos com manteiga produzida na fazenda da família, os biscoitos artesanais são a alma do lugar, mas o cardápio é recheado de outros quitutes caseiros, com destaque para os doces. O cuscuz de tapioca (R$ 11,20), com leite de coco natural e leite condensado, e a pamonha de milho verde artesanal (R$ 5,20) ficam melhores ainda se acompanhados do café coado na hora em coador de pano (R$ 8,20). O bolo toalha felpuda (R$ 43,30 o quilo) lidera os pedidos entre os bolos, mas só pode ser pedido inteiro, assim como o de chocolate sem lactose (R$ 50,00 o quilo). Rua das Hortênsias, 422, Pituba, ☎ 3011-9830 (120 lugares). Rua da Paz, 18, Graça, ☎ 3037-9830 (150 lugares). Aberto em 2008.

Torta Delírio

Uma receita caseira de sequilho é a base para todas as tortas. Faz sucesso a casadinho, que intercala discos do biscoito amanteigado com camadas de brigadeiros ao leite e branco (R$ 15,00 a fatia ou R$ 120,00 a inteira, para até vinte pessoas). A cobertura leva crocante de cereais, que também virou marca da casa. Novidade, o delírio no copo (R$ 10,00) também alterna sequilho (quebradinho) e recheios, como o de doce leite, só que dentro de um copo. Salvador Shopping, ☎ 3022-3066. 9h/22h (dom. 13h/21h). Shopping Barra, ☎ 3267-2636. 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2008.

Tortarelli

A vitrine exibe bolos vistosos vendidos em fatia. O de cocada leva um cremoso bombocado e é finalizado com fitas de coco queimado (R$ 10,00 a fatia). O chá de laranja, gengibre e limão é servido em charmoso conjunto de louças garimpadas em Portugal (R$ 13,80, para duas pessoas). Em tempo: uma unidade foi aberta no Shopping Barra, em estilo bistrô, onde fazem sucesso no almoço pratos como o espaguete de palmito pupunha ao molho pesto e tomates confitados (R$ 34,00). Rua das Hortências, 552, Pituba, ☎ 3344-2022 (90 lugares). 11h30/21h (qui. a sáb. até 22h); Shopping Barra, ☎ 3032-9386 (35 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2001.