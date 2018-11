Toda pintada de rosa e com ares de casa de boneca, a confeitaria ganhou, em dezembro de 2017, sua segunda unidade, no Shopping Barra. Tanto na espaçosa matriz, na Pituba, como na filial, as açucaradas vitrines são capazes de derrubar qualquer regime. Expostas em fatias, abarrotadas de cobertura, as tortas chegam a magnetizar os olhares. A amoreo intercala bolo de chocolate, brigadeiro branco e pedaços de biscoito Oreo, enquanto a nathyoca se diferencia pelo brigadeiro branco com coco e tapioca crocantes (R$ 17,00 cada uma). Já a crocantino vem com base de chocolate, recheio de brigadeiro e cobertura crocante de castanhas (R$ 19,00 a fatia). Disputam a atenção ainda as tartelettes, como a de morango (R$ 13,50) e a de amêndoas (R$ 15,00), e outros delicados docinhos. Tem de chocolate amargo, pistache e frutas vermelhas e de brigadeiro em formato de flor sobre um disco de biscoito amanteigado, batizado de carmelita (R$ 5,50 cada um). Em dias mais quentes, sai bastante o bolo de coco gelado (R$ 9,00). Para acompanhamento, a clientela costuma optar pelo cappuccino acrescido de pedacinhos de chocolate ao leite (R$ 12,00) ou pelo mocha com calda de caramelo ou chocolate (R$ 12,00). Quem dá nome à confeitaria é uma sote ropolitana de 36 anos formada em administração de empresas. Priscilla Diniz começou a preparar bolos, brigadeiros e ovos de Páscoa por encomenda em 2001. Muitas das receitas vieram do caderno da avó materna, que ficaria toda orgulhosa se estivesse viva. Afinal, pelo segundo ano consecutivo a confeitaria da neta é eleita a melhor de Salvador. Rua das Rosas, 78, Pituba, ☎ 3379-4252 (47 lugares). 11h/20h (dom. a partir das 8h30); Shopping Barra, Avenida Centenário, 2992, Chame-Chame, ☎ 3379-4252 (18 lugares). 9h/22h (dom. a partir das 13h). Aberto em 2014.

2º lugar: De Além-Mar

3º lugar: Solange Biscoitos Fino