Mariana Perdomo Confeitaria – 1º lugar

É com tanto apuro que Mariana Perdomo embala seus produtos que dá certa pena desmanchar os pacotes. Os bolos gelados, por exemplo, parecem sabonetes embrulhados em papel-alumínio e com etiquetas coloridas (o de abacaxi com coco, um dos mais irresistíveis, custa R$ 60,00 o quilo). Os cones, aquelas casquinhas com recheio em sabores como chocolate, creme e brigadeiro (R$ 12,00), são acomodados em caixinhas de papel triangulares nas cores azul, verde e rosa. Há até torta preparada em bonbonnière de cristal, já inclusa no preço (a de frutas vermelhas com brigadeiro meio amargo sai por R$ 130,00, 850 gramas). Com apresentação mais modesta, as tortas individuais servidas em potinhos de plástico transparentes são as mais requisitadas. Tem de creme com morango e brigadeiro (R$ 14,00), de coco cremoso com brigadeiro (R$ 12,00) e de bem-casado (R$ 12,00), em um total de vinte sabores. Nascida em Iporá, a chef pâtissière, de 24 anos, começou a vender a guloseima uns quatro anos atrás, de maneira informal. Como o mundo dá voltas: no início, os potes usados eram aqueles de sorvete. A alta procura levou a moça, formada em gastronomia, a alugar uma salinha algum tempo depois no edifício Absolut Center. Foi onde ela formalizou o negócio, transferido em março para a entrada do prédio. O novo espaço tem 380 metros quadrados, dois andares, escada de mármore branco e um jeitão de casa de boneca. O doce sonho da jovem confeiteira virou realidade. Avenida T-4, 1478, Setor Bueno, ☎ 3093-8989 (80 lugares). 10h/21h (dom. 13h/21h). Aberto em 2015.

Brigaderia das Meninas

Não importa quão incrementado o cardápio seja ano após ano, trazendo 35 sabores de brigadeiro, o tradicional (R$ 3,50) é sempre o produto mais querido de toda a loja. Um concorrente à altura é a nova torta de original do mesmo doce (R$ 18,50 a fatia), que integra uma linha completa de delícias feitas com cacau. Entre as bebidas, destaque para o cappuccino especial, adoçado com brigadeiro de colher no fundo e nas bordas da xícara (R$ 12,00). Para contrastar, a marca inaugurou um pequeno menu salgado, com destaque para as porções de pão de queijo ou de biscoito de queijo (R$ 4,50, quatro unidades). Rua T-50, 135, Setor Bueno, ☎ 3624-7275 (12 lugares). 10h/19h (sáb. 10h/15h; fecha dom.); Goiânia Shopping, ☎ 3922-7534 (12 lugares). 10h/22h (dom. 14h/20h). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Bubbly Waffles

Às margens da pista de corrida da Avenida Ricardo Paranhos, o cheiro doce dos waffles chama atenção. A particularidade da guloseima da casa são as bolhas recheadas, de muitos tipos. O cliente pode escolher os sabores do waffle, do sorvete, da calda e os itens da cobertura. Destaque para o faffle de chocolate, com gelato de fior di latte, recheio de gotas de chocolate, calda de brigadeiro e topping de achocolatado, e o waffle de chocolate, com gelato de leite em pó trufado, calda de creme de avelã, toppings de Oreo e Ninho (R$ 16,00 o médio e R$ 18,50 o grande). A montagem custa de R$ 16,00 a R$ 18,50. Entre as opções de calda há doce de leite, frutas vermelhas, chantili de leite em pó, mel e brigadeiro salgado. Alameda Ricardo Paranhos, 1110, Setor Marista, ☎ 3626-3484 (24 lugares). 12h/22h (sáb. e dom. 13h/23h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Cravo & Canela

O tino empreendedor da família Barreto, que criou uma das mais tradicionais confeitarias da cidade, nasceu com a avó Maria Helena, passou pela mãe Ana Cristina e chegou à neta Carolina, que agora assume os negócios da família. Dos primórdios, restou também a ameixinha, doce de queijo que é o mais vendido ao lado da torta cravo e canela, com chocolate, baba de moça e nozes (R$ 79,00 o quilo). A coxinha de frango com catupiry (R$ 7,00) passa a dividir espaço com a nova coxinha de camarão (R$ 10,00). Outra novidade é o suchá (R$ 12,00), mistura de suco com chá. O de morango, hibisco e gengibre é o preferido dos clientes. Avenida T-10, 235, Setor Bueno, ☎ 3942-9474 (60 lugares). 8h/19h30 (dom. 9h/18h). Mais dois endereços. Aberto em 1985.

Kopenhagen

A avelã dá o tom ao novo cardápio da casa. Como creme, ela está presente até em uma bebida, que pode ou não levar café, mas mistura chocolate, leite e chantili (R$ 16,00). Ainda assim, o cappuccino segue como o mais querido pelos frequentadores, tanto o pequeno (R$ 11,00) quanto o grande (R$ 16,00), tão popular quanto o expresso (R$ 6,00). Para acompanhar, há duas possibilidades de nhá benta de avelã, uma caixinha com três unidades (R$ 29,00) ou uma única unidade (R$ 12,90). Não foram esquecidos os clássicos cookies de rum, baunilha, café, canela e amanteigado (R$ 17,85). Shopping Bougainville, Setor Marista, ☎ 3942-3072 (44 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Mais quatro endereços. Aberto em 2003.

Luí Atelier du Chocolat – 3º lugar

Doces, tortas, bombons e a variedade de chocolates exposta nas vitrines encantam os visitantes. Os detalhes impressos em cada produto incrementam o cardápio. Os bombons de morango e o de Ninho com goiabada são os mais pedidos da casa (R$ 6,50 e R$ 4,50, respectivamente, a unidade). Semelhante ao bem-casado, o bem-brownie vem recheado com prestígio, doce de leite ou brigadeiro com nozes (R$ 6,00 a unidade). Entre os salgados, destaque para a porção de pão de queijo (R$ 9,00, seis unidades) e a empada de frango (R$ 12,00 a unidade). Tudo cai bem com um café mocha (R$ 12,00) ou expres so (R$ 6,00). Rua 132, 517, Setor Sul, ☎ 3638-6360 (12 lugares). 9h/18h (sáb. até 13h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Mari Confeitaria Gourmet

A chef chocolatière Mariana Tolentino tem a própria confeitaria há alguns anos. Agora, porém, o espaço foi ampliado. A casa — que um dia foi brigaderia — aposta em sobremesas empratadas. O cliente pode degustar o vulcano (R$ 25,00), uma esfera de chocolate belga ao leite, acompanhada de brownie fudge e sorvete de baunilha. Na taça, há o ninho gelado (R$ 25,00): sorvete de baunilha, crocante feito com chocolate belga, brigadeiro de leite em pó e morangos frescos. Para fechar, milksha ke de brigadeiro feito à base de sorvete de baunilha e brigadeiro tradicional belga (R$ 18,00 o copo pequeno; R$ 25,00 o copo grande). Rua C-261, Quadra 597, Lote 1 (Galeria Via Ipanema), Setor Nova Suíça, ☎ 3636-2616 (40 lugares). 12h/20h. Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

Poema Gourmet

A casa apresenta mais de sessenta sabores de brigadeiro e tem como os mais vendidos o tradicional e o 70% cacau (R$ 4,50 a unidade). Outra opção do cardápio é o petit gâteau (R$ 20,50), feito com brigadeiro tradicional, acompanhado de sorvete de creme. Para quem prefere salgados, há o toast minas (R$ 16,50), um pão quente com queijo de minas maçaricado. Os cafés funcionam dentro de centros de compra e hoje se estabelecem pelo sistema de franquias. Shopping Flamboyant, Jardim Goiás, ☎ 99979-5558 (32 lugares). 10h/22h. Goiânia Shopping, Setor Bueno, ☎ 3095-6739 (26 lugares). 10h/22h. Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

Richesse – 2º lugar

A tradicional confeitaria goiana mantém suas tardes repletas de clientes. Após uma recente reforma, recebe o fiel público com mais lugares e conforto. Continuam em destaque a torta de trufa preta e branca com morango (R$ 79,00 o quilo) e a torta richesse (R$ 80,00 o quilo), que harmoniza pão de ló de chocolate em pedaços, ganache, nozes, damasco, morango, chantili e doce de leite. Há também salgados — entre eles, a clássica torta de frango e quatro queijos (R$ 65,00 o quilo). Como novidade, o estabelecimento aposta na linha funcional e low carb, feita com ingredientes saudáveis, como a coxinha de mandioca recheada de frango (R$ 11,00) ou a musse de chocolate zero lactose (R$ 15,00). Avenida República do Líbano, 1706, Setor Oeste, ☎ 3095-0050 (78 lugares). 8h/20h (sáb. até 19h; fecha dom.). Mais quatro endereços. Aberto em 1991.

Sonhomeu Sabor Inesquecível

Endereço clássico, a confeitaria apresenta várias opções de doce em taça. Uma delas é o creme caramelizado com frutas vermelhas, que inclui queijo mascarpone e chocolate branco (R$ 120,00 o quilo ou R$ 6,00 a taça individual). Como novidade, a casa lançou o chocowhite (R$ 6,00). Semelhante ao bemcasado, ele traz massa de pão de ló feita com leite em pó, recheio com doce de leite e leite condensado, além de cobertura de chocolate belga branco. Para quem não dispensa o café, o expresso sai por R$ 4,50. Rua 18, 254, Setor Oeste, ☎ 3231-1700 (20 lugares). 9h/19h (sáb. até 13h; fecha dom.). Aberto em 1997.

Vanille Patisserie e Café

Adepta do estilo francês de cafeteria, a casa vende vários tipos de macaron por R$ 5,00 a unidade. Entre os sabores, há os de frutas vermelhas, de limão-siciliano e de Nutella. Outra pedida que não sai de moda é a cheesecake (R$ 11,00 a fatia). Para acompanhar, o café coado individualmente à mesa sai por R$ 5,30. Rua C-137, 187, Setor Nova Suíça, ☎ 3945- 5160 (45 lugares). 10h/19h30 (sáb. 9h/18h; fecha dom.). Aberto em 2016.