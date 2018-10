É com tanto apuro que Mariana Perdomo embala seus produtos que dá certa pena desmanchar os pacotes. Os bolos gelados, por exemplo, parecem sabonetes embrulhados em papel-alumínio e com etiquetas coloridas (o de abacaxi com coco, um dos mais irresistíveis, custa R$ 60,00 o quilo). Os cones, aquelas casquinhas com recheio em sabores como chocolate, creme e brigadeiro (R$ 12,00), são acomodados em caixinhas de papel triangulares nas cores azul, verde e rosa. Há até torta preparada em bonbonnière de cristal, já inclusa no preço (a de frutas vermelhas com brigadeiro meio amargo sai por R$ 130,00, 850 gramas). Com apresentação mais modesta, as tortas individuais servidas em potinhos de plástico transparentes são as mais requisitadas. Tem de creme com morango e brigadeiro (R$ 14,00), de coco cremoso com brigadeiro (R$ 12,00) e de bem-casado (R$ 12,00), em um total de vinte sabores. Nascida em Iporá, a chef pâtissière, de 24 anos, começou a vender a guloseima uns quatro anos atrás, de maneira informal. Como o mundo dá voltas: no início, os potes usados eram aqueles de sorvete. A alta procura levou a moça, formada em gastronomia, a alugar uma salinha algum tempo depois no edifício Absolut Center. Foi onde ela formalizou o negócio, transferido em março para a entrada do prédio. O novo espaço tem 380 metros quadrados, dois andares, escada de mármore branco e um jeitão de casa de boneca. O doce sonho da jovem confeiteira virou realidade. Avenida T-4, 1478, Setor Bueno, ☎ 3093-8989 (80 lugares). 10h/21h (dom. 13h/21h). Aberto em 2015.

2º lugar: Richesse

3º lugar: Luí Atelier du Chocolat