Kátia Barbosa faz o gênero incansável. Seu Aconchego Carioca já pulou para o terceiro endereço na Praça da Bandeira — onde a matriz, criada em 2002, deu início ao polo gastronômico da região —, teve breve experiência em São Paulo, serve clientela fiel nas filiais do Leblon e do VillageMall e foi até parar na praia em dezembro de 2018. Na divisa entre Leme e Copacabana, diante do hotel Hilton, o quiosque exibe seu maior hit no alto de uma das páginas do cardápio: o bolinho de feijoada (R$ 31,90, quatro unidades), servido ao lado de torresmo e um copinho de batida de limão. Vários outros petiscos — do croquete de vaca atolada (de costela bovina e aipim, R$ 37,90, meia dúzia) ao ceviche tropical (peixe branco em marinada cítrica, cebola-roxa, tomatinhos, manga e pimenta dedo-de-moça, R$ 30,00) —, além de pratos principais, podem acompanhar o chope (Brahma, R$ 7,00, 300 mililitros), a caipirinha (R$ 15,00), o gim-tônica (R$ 25,00) ou a enxuta carta de cervejas.

Entre as sugestões mais robustas para comer com vista para o mar, o bobó de camarão (R$ 114,90) ganha porção para duas pessoas. O espaço, com dois deques e, no meio, um convidativo balcão redondo, também serve bufê de brunch aos domingos, entre 9 e 14 horas, com aipim cozido na manteiga, tapioca, cuscuz, pão de queijo de tapioca, bebidas não alcoólicas e outros itens (R$ 49,90 por pessoa). A propósito: na tarde de um domingo de sol, a laboriosa dona deste pequeno império foi flagrada de avental e vassoura na mão, cuidando de seu quiosque. Avenida Atlântica, s/nº, Leme, ☎ 2024-7020 (60 lugares). 8h/0h (dom. até 22h; seg. até 18h); Rua Barão de Iguatemi, 245, Praça da Bandeira, ☎ 2273-1035 (52 lugares). 12h/23h30 (dom. até 18h30; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

2º lugar – Azur

Premiado como “o melhor quiosque” na última edição de VEJA COMER & BEBER Rio, o espaço do chef Pedro de Artagão (à frente de casas como Irajá, Formidable Bistrot e Al Fresco) é inspirado na badalada Riviera Francesa, a Côte d’Azur. À beira-mar, peixes frescos são oferecidos na forma de crudo, em fatias regadas com molho cítrico (R$ 42,00). Outra sugestão de sucesso, a porção de polvo à vinagrete sai a R$ 71,00 (meia) ou R$ 118,00 (inteira). Na carta de bebidas, o dona yara mistura gim Amázzoni, tangerina, gengibre e tônica (R$ 32,00). Avenida Delfim Moreira, Posto 11, Leblon, sem telefone (150 lugares). 11h/22h (sex. a dom. 10h/23h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

3º lugar – Marea

O quiosque com quase 300 metros quadrados é uma extensão do luxuoso Hotel Fasano. Da cozinha do chef Diego Ali saem sanduíches de piadina, pão típico italiano. A versão com salmão defumado, rúcula e queijo de minas frescal custa R$ 38,00. Há ainda opções como casquinha de siri (R$ 29,00, duas unidades) e tartare de salmão, abacate e tomate-cereja (R$ 48,00). Na seção de bebidas tem chope Session Citra, da Wäls (R$ 10,00). Nos fins de semana, entre 8h e 11h, o café da manhã dispõe de itens com sotaque brasileiro, como tapioca, granola e açaí. Avenida Vieira Souto, quiosques 3 e 4 (posto 8), Ipanema, ☎ 99539-9834 (130 lugares). 8h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 2018.