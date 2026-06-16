Vikings da Noruega enfrentam Iraque de Hussein

Os atacantes Erling Haaland, da Noruega, e Ayman Hussein, do Iraque, são as grandes esperanças de gols de suas seleções na Copa do Mundo de 2026. Ambas se enfrentam nesta terça-feira, 16, às 19h, em jogo válido pelo Grupo I.

A experiência do Mundial também será inédita para ambos, já que eles não eram nem nascidos quando os países jogaram pela última vez. Enquanto o Iraque retorna após quatro décadas, a Noruega volta 28 anos depois.

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Com 51 gols em 59 partidas na temporada, Haaland chega como um dos grandes craques entre todas as 48 seleções. Já Hussein é um ídolo local, com 32 gols marcados pela seleção em 91 jogos. Também foi dele o gol da classificação para a Copa do Mundo.

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Vikings

Para celebrar o retorno, a Federação Norueguesa de Futebol (NFF) preparou um ensaio com o elenco convocado, em referência à cultura dos povos nórdicos na Era Viking.

O jogador do Manchester City foi um dos que curtiu a ideia e compartilhou uma foto em sua página no Instagram.

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