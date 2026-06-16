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Esporte

Vikings da Noruega enfrentam Iraque de Hussein

Seleções estreiam no Mundial tendo artilheiros como referência

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 11h35
Grupo de homens vestidos como vikings, com armaduras e escudos, posando na margem de um fiorde norueguês. Ao fundo, barcos vikings e montanhas íngremes.
Federação Norueguesa de Futebol (NFF) fez um ensaio temático com o elenco (NFF/Divulgação)
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Vikings da Noruega enfrentam Iraque de Hussein Priorize VEJA no Google

Os atacantes Erling Haaland, da Noruega, e Ayman Hussein, do Iraque, são as grandes esperanças de gols de suas seleções na Copa do Mundo de 2026. Ambas se enfrentam nesta terça-feira, 16, às 19h, em jogo válido pelo Grupo I. 

A experiência do Mundial também será inédita para ambos, já que eles não eram nem nascidos quando os países jogaram pela última vez. Enquanto o Iraque retorna após quatro décadas, a Noruega volta 28 anos depois. 

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Homem barbudo de pele morena e cabelo escuro sorri, segurando uma bola de futebol colorida com o logo da FIFA. Ele veste uma camisa branca com detalhes pretos e vermelhos, e o emblema do Iraque no peito
Ayman Hussein joga pelo Al-Karma, do Iraque (Scott Taetsch - FIFA/FIFA/Getty Images)

Com 51 gols em 59 partidas na temporada, Haaland chega como um dos grandes craques entre todas as 48 seleções. Já Hussein é um ídolo local, com 32 gols marcados pela seleção em 91 jogos. Também foi dele o gol da classificação para a Copa do Mundo.

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Vikings

Para celebrar o retorno, a Federação Norueguesa de Futebol (NFF) preparou um ensaio com o elenco convocado, em referência à cultura dos povos nórdicos na Era Viking.

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O jogador do Manchester City foi um dos que curtiu a ideia e compartilhou uma foto em sua página no Instagram.

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Homem loiro de cabelos longos, com expressão séria, vestindo armadura de couro e pele, segurando um escudo de madeira redondo e uma espada, contra um céu nublado
Erling Haaland de viking (NFF/Divulgação)
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Iraque
Noruega
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