Terça dos craques: Mbappé, Messi e Haaland estreiam na Copa do Mundo
França, Argentina e Noruega debutam no maior Mundial de todos os tempos
Três dos principais craques do futebol mundial vão estrear na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 16. Kylian Mbappé pela França, Lionel Messi pela Argentina e Erling Haaland pela Noruega.
O francês tenta repetir Cafu e chegar a três finais consecutivas e dois títulos. A última decisão foi justamente contra o argentino, que levou a melhor e também vai em busca da segunda conquista.
Já Haaland é a esperança da seleção norueguesa no retorno à Copa do Mundo depois de 28 anos. Com 51 gols em 59 partidas na temporada, o craque do Manchester City nasceu dois anos depois da última participação de seu país.
Apesar da coincidência de estreia dos craques, nenhum deles irá se enfrentar nesta segunda-feira. No entanto, como França e Noruega estão no Grupo I, haverá um duelo entre Mbappé e Haaland no dia 26 de junho, pela terceira e última rodada da primeira fase.
Jogos desta segunda-feira
16h – França x Senegal – Globo, SBT, CazéTV, Ge TV, SporTV e Nsports
19h – Noruega x Iraque – CazéTV
22h – Argentina x Argélia – CazéTV