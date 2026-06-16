Iraque x Noruega na Copa: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Iraque e Noruega abrem a participação no Grupo I da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira. Ambas seleções retornam ao Mundial após longas ausências, prometendo um confronto emocionante no estádio de Boston, nos EUA. Saiba onde assistir, as prováveis escalações e todos os detalhes deste embate histórico.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Iraque e Noruega se enfrentam nesta terça, 16, às 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

+ Jogos de hoje, terça, 16 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Iraque voltou à Copa do Mundo em 2026, quarenta anos depois de sua única participação anterior, em 1986, no México, quando caiu ainda na fase de grupos. A seleção do Iraque foi a última a se classificar para o Mundial, após vencer a Bolívia por 2 a 1 na repescagem mundial, no dia 31 de março deste ano. Nos últimos amistosos disputados, o Iraque empatou com a Espanha e perdeu para a Venezuela.

+ Quando é o próximo jogo da seleção brasileira? Saiba horário e onde assistir

Do outro lado, a Noruega retorna ao Mundial em 2026 depois de 28 anos de ausência. Antes desta edição, havia disputado as Copas de 1938, 1994 e 1998. A melhor campanha norueguesa foi chegar às oitavas de final, feito alcançado em 1938 e repetido em 1998. A seleção da Noruega chega embalada para a Copa após ter tido a melhor campanha das eliminatórias com oito vitórias em oito jogos, ficando na frente da Itália no grupo.

Continua após a publicidade

França e Senegal completam o grupo I.

Como assistir ao jogo entre Iraque e Noruega hoje?

Iraque e Noruega vão se enfrentar nesta terça, 16, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Iraque: Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Merchas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Marko Farji e Ibrahim Bayesh; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

Continua após a publicidade

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Odegaard, Berg e Aurshes; Sorloth, Haaland e Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

Odds para Iraque x Noruega:

Resultado final

Betano: Iraque (12.50) – Empate (5.90) – Noruega (1.25)

Continua após a publicidade

Bet365: Iraque (11.00) – Empate (7.00) – Noruega (1.22)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Pierre Atcho (Gabão);

Pierre Atcho (Gabão); Assistentes: Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong (Gabão);

Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong (Gabão); Quarto Árbitro: Amin Mohamed (Egito);

Amin Mohamed (Egito); VAR: Mahmoud Abouelregal (Egito).