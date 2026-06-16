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Iraque x Noruega na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, é válida pela estreia das seleções no Grupo I. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida da Copa do Mundo 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h30 | Atualizado em 16 jun 2026, 18h26
BOSTON, MASSACHUSETTS - JUNE 12: A general view of the Boston Stadium one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Haiti and Scotland at Boston Stadium on June 12, 2026 in Boston, Massachusetts. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)
Estádio de Boston vai ser o palco da partida entre França e Marrocos nesta quinta, 9 (Mattia Ozbot/Getty Images)
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Iraque e Noruega se enfrentam nesta terça, 16, às 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

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O Iraque voltou à Copa do Mundo em 2026, quarenta anos depois de sua única participação anterior, em 1986, no México, quando caiu ainda na fase de grupos. A seleção do Iraque foi a última a se classificar para o Mundial, após vencer a Bolívia por 2 a 1 na repescagem mundial, no dia 31 de março deste ano. Nos últimos amistosos disputados, o Iraque empatou com a Espanha e perdeu para a Venezuela.

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Do outro lado, a Noruega retorna ao Mundial em 2026 depois de 28 anos de ausência. Antes desta edição, havia disputado as Copas de 1938, 1994 e 1998. A melhor campanha norueguesa foi chegar às oitavas de final, feito alcançado em 1938 e repetido em 1998. A seleção da Noruega chega embalada para a Copa após ter tido a melhor campanha das eliminatórias com oito vitórias em oito jogos, ficando na frente da Itália no grupo.

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França e Senegal completam o grupo I.

Como assistir ao jogo entre Iraque e Noruega hoje?

Iraque e Noruega vão se enfrentar nesta terça, 16, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Iraque: Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Merchas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Marko Farji e Ibrahim Bayesh; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

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Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Odegaard, Berg e Aurshes; Sorloth, Haaland e Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

Odds para Iraque x Noruega:

Resultado final

Betano: Iraque (12.50) – Empate (5.90) – Noruega (1.25)

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Bet365: Iraque (11.00) – Empate (7.00) – Noruega (1.22)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Pierre Atcho (Gabão);
  • Assistentes: Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong (Gabão);
  • Quarto Árbitro: Amin Mohamed (Egito);
  • VAR: Mahmoud Abouelregal (Egito).
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Copa do Mundo 2026
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