Vídeo: os momentos inesquecíveis de Pelé nos gramados

Os números da carreira de Pelé são extraordinários. São recordes que dificilmente serão batidos por outros jogadores. Mas vê-lo em ação, com a bola nos pés, é fundamental para compreender o tamanho de seu legado e porque ele é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos.

Alguns de seus principais lances foram feitos com a camisa do Santos. Este vídeo faz um apanhado de momentos brilhantes do jogador:

O milésimo gol de Pelé, na partida do Santos contra o Vasco em 1969, com narração do radialista Walter Dias, é emocionante.

Nos últimos anos da carreira, entre 1975 e 1977, jogou no time americano New York Cosmos. Mesmo no fim de sua trajetória esportiva ainda era capaz de grandes jogadas e belos gols:

Foi na Copa do Mundo de 1970, disputada no México, numa partida contra a Checoslováquia, que Pelé não fez o maior gol de sua carreira. Acertou um chute do meio de campo que só não entrou na rede por muito pouco. Foi uma jogada tão bela que o escritor Nelson Rodrigues dedicou um famoso texto publicado no jornal O Globo sobre o lance. “E, por um fio, não entra o mais fantástico gol de todas as Copas passadas, presentes e futuras. Os tchecos parados, os brasileiros parados, os mexicanos parados — viram a bola tirar o maior fino da trave. Foi um cínico e deslavado milagre não ter se consumado esse gol tão merecido. Aquele foi, sim, um momento de eternidade do futebol”, escreveu ele.

Pelé é o único jogador da história com três títulos em Copas do Mundo. Em homenagem ao aniversário de 82 anos do esportista, celebrado no dia 23 de outubro, a Fifa publicou um vídeo com alguns de seus melhores momentos o torneio mundial. São cenas que retratam não apenas gols, mas também dribles e sua impressionante movimentação com a bola.

Talvez o gol mais impressionante de Pelé seja justamente aquele que nunca foi gravado. Em um lance, dá quatro chapéus, driblando três zagueiros e o goleiro, para mandar a bola para o fundo da rede com um cabeçada precisa. A partir de relatos de testemunhas, uma animação feita com computação gráfica tenta reproduzir o lance completo: