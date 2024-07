Vai a Paris? Governo alerta para ação de ‘pickpockets extremamente hábeis’

Em parceria com o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores lançou nesta terça-feira, 16, o Guia dos Torcedores Brasileiros nos Jogos Olímpicos. A cartilha reúne informações a brasileiras e brasileiros que irão à competição, que segue de 26 de julho a 11 de agosto, assim como orientações para assistência em Paris, Marselha, Taiti e outros locais que sediarão eventos.

Em um dos pontos, o guia faz um alerta a “delitos frequentes, em especial os furtos nas áreas de grande afluxo de público”, cometidos pelos “pickpockets”, os batedores de carteiras.

“Há advertências regulares emitidas nos trens do metrô, por exemplo, sobre a atuação dos ‘pickpockets’, extremamente hábeis ao abrir bolsas e mochilas sem que seus proprietários percebam”, define o texto. “Sua atuação não se restringe aos transportes coletivos, estende-se a bares e cafés com mesas na calçada, além dos pontos turísticos mais visitados”.

O problema, no geral, é percebido em vários cantos da Europa. No ano passado, a italiana Monica Poli ficou famosa nas redes sociais com vídeos em que seguia conhecidos ladrões de carteiras, que ficam à espreita das vítimas na região de Veneza — “Attenzione, pickpockets” (atenção, batedores de carteiras), grita ela, quando os vê.

De acordo com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO), mais de 8 milhões das cerca de 10 milhões de entradas já foram vendidas até o começo de julho para os Jogos de Paris. Segundo o COB, até meados de junho quase 60.000 ingressos já tinham sido vendidos para brasileiros, incluindo atrações em todos os 19 dias de competições.

Além de contextos sobre a França e informações de contato, a cartilha também dá dicas práticas de providências prévias à viagem, serviços médicos. como ir do aeroporto à cidade e o que fazer em caso de perda ou roubo, sobretudo do passaporte.

Durante os Jogos, o Consulado-Geral do Brasil em Paris terá uma equipe dedicada ao atendimento de torcedores. Além disso, pela primeira vez, o Itamaraty terá um posto avançado no complexo do COB para atender atletas e técnicos da delegação brasileira.