Maratonista brasileiro testa positivo em antidoping e está fora de Paris

Recordista sul-americano de maratona, o paulista Daniel do Nascimento, 25 anos, é a primeira baixa da delegação brasileira nos Jogos de Paris, depois de ter seu nome incluído, nesta segunda-feira, 15, na lista de atletas suspensos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Em relatório, a agência cita presença de substâncias proibidas.

Segundo a ABCD, as substâncias encontradas em teste no início do mês são esteroides anabolizantes que são usados para ganho de força.

Daniel do Nascimento, conhecido como Danielzinho, foi o único brasileiro a ter feito o índice olímpico para correr os 42 quilômetros nos Jogos de Paris, onde faria sua segunda participação olímpica.

A prova masculina de maratona em Paris será em 10 de agosto, com largada em Paris e chegada em Versalhes.

A companheira do atleta, a também maratonista Graziele Zarri, é citada no mesmo documento da ABCD, depois de ser flagrada em exame feito pela Agência Antidopagem do Quênia. O caso foi então encaminhado à ABCD, onde a suspensão já aparece como ativa.

O casal mora e treina junto no Quênia, onde casos de doping não são incomuns: das 15 últimas suspensões aplicadas pela World Athletics (antiga Associação Internacional de Federações de Atletismo), 11 foram para quenianos.