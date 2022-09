US Open: final entre Alcaraz e Ruud definirá novo número 1 do tênis

O tênis masculino conhecerá um novo número 1 no próximo domingo, na decisão do US Open, marcado para começar às 17h (de Brasília), em Nova York. O espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 19 anos, e o norueguês Casper Ruud, de 23, brigam por seu primeiro título de Grand Slam e, de quebra, quem vencer chegará ao topo do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), atualmente ocupado pelo russo Daniil Medvedev.

Alcaraz, apontado como a nova sensação do tênis e sucessor natural do compatriota Rafael Nadal, chegou à decisão após sua terceira vitória seguida em cinco sets. Quarto colocado do mundo, o espanhol bateu o americano Frances Tiafoe, 26º do ranking, por 6/7 (6-8), 6/3, 6/1 e 6/7 (5-7) e 6/3 em mais de quatro horas de partida, na última madrugada.

Já Casper Ruud, sétimo do ranking, chegou à sua segunda final de Grand Slam com mais facilidade ao derrotar o russo Karen Khachanov por 3 sets a 1, com parciais de 7-6, 6-2, 5-7 e 6-2. Em junho, o norueguês foi derrotado por Nadal na final de Roland Garros. O histórico de confrontos entre Alcaraz e Ruud é favorável ao espanhol, que venceu no piso duro de Miami e no saibro de Marbella, em 2021.

Além do primeiro Grand Slam e do topo do ranking, Alcaraz vai em busca de um recorde: aos 19 anos e 4 meses, pode se tornar o número 1 mais mais jovem de todos os tempos, superando o australiano Lleyton Hewitt que chegou ao topo com apenas 20 anos e 9 meses, em novembro de 2001. Nos últimos 15 anos, o topo ficou dividido entre o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

Alcaraza iniciou 2022 como 32º do ranking mundial, mas com quatro títulos conquistados (Rio de Janeiro, Miami, Barcelona e Madri) e mais dois vices (Hamburgo e Umag), escalou a lista da ATP e agora vai e busca da marca histórica. Ele terá pela frente, porém, um igualmente faminto Ruud, que pode se tornar o primeiro norueguês a obter o topo. A decisão será transmitida nos canais a cabo SportTV e ESPN, além da plataforma de streaming Star+.